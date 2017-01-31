Философия творчества Николая Прокопенко

31.01.2017

Очередной «тяжеловес» живописи представил свои работы в галерее «Елисаветград». Народный художник Украины, одессит Николай Прокопенко привез кропивничанам «Романтику юга».





Справка «УЦ»:

Николай Прокопенко родился в 1945 году в селе Лиманское Одесской области. Окончил Одесское государственное художественное училище имени Грекова, Киевскую Национальную академию изобразительных искусств и архитектуры Украины.

Произведения Николая Прокопенко хранятся в собраниях 83-х музеев и галерей Украины, США, Англии, России, Германии, Мексики, Молдовы, а также находятся в частных коллекциях многих стран.

Полотна интересные, яркие, исполненные в «прокопенковском» стиле. На большинстве из них изображена женщина, которая «есть сама природа», заметил художник в интервью «УЦ». Интервью в чистом виде не получилось – Николай Николаевич на вопросы отвечал пространно, философски, со всеми обстоятельствами жизненного опыта. Но все же слушать его было интересно и даже полезно, как и созерцать его творения. Выставка продлится до середины февраля, зайдите в галерею и попытайтесь познать философию творчества Мастера.

- Николай Николаевич, при каких условиях вы бы взяли, скажем, меня к себе ученицей?

- При человеческих условиях. Самое главное – желание. Не только желание посвятить себя живописи, чтобы она стала судьбой. В принципе любой человек имеет способности с детства. Только он не понимает, какое направление выбрать, – вектор бандита, вора или творца, созидателя.

Вообще художник, актер – это не профессии. Это своего рода скоморошество. Сначала ублажали знать, царей, танцевали перед ними, костюмы надевали. Все это менялось с течением времени. И мы сейчас ублажаем, веселим, нам хлопают, а когда все заканчивается – забывают. Если слушаешься, ведешь себя правильно – власть обращает внимание. Так же было, тот же соцреализм. Даже в учебных заведениях ты должен был писать композиции, дипломы на эту тему.

- У вас так было?

- Было, конечно. Я окончил грековское училище, мой набор был столетний, а сейчас училищу 152 года. Мы живем, и я благодарен своей альма-матер, оттуда все начиналось.

Направляет нас все-таки космос. Начиная с неандертальцев, человек не изменился, душа не изменилась. Костюмы надели, изобрели ракету, расщепили атом, и все это с позволения Бога. Говорят, что мозг недостаточно развит. Достаточно, но у нас есть табу. Добрались до атома, а укротить его не можем. Направляем это на создание оружия. Цель – убить соплеменников, божественных созданий.

Мы знаем только следствие какого-то явления природы. Себя и себе подобных мы вообще не знаем. Да и дерево не знаем, и букашку какую-то. Возьмите божью коровку – можно скульптуру делать. Там все создано Богом: пропорции, композиции, определенное количество черных пятнышек.

К сожалению, мы не оправдываем слово «человек». Ненавидим друг друга, убиваем, сажаем в тюрьмы. В принципе какое право имеет человек – судья, прокурор – судить, да еще и от имени народа? Придумали закон и расстреливают. Преступник должен осознать и жить со своей виной. Расстреляли – взяли грех на себя. И так много грехов. Мы завистники, ревнители. А жизнь коротка…

- А вы много грешили?

- Со дня рождения. Мы все греховны от рождения, потому что зачаты физически, от греха. Люди созревают физиологически, женятся, испытывают природную потребность. Но это надо делать без насилия. Я не понимаю, как можно бить женщину, она же родила детей, продлила род. Это великое дело. Но вместе с тем и женщина должна знать свои обязанности. Это и повиновение мужу в том числе. И Библия говорит, что муж в доме – это малая церковь.

Женщина по своей сути материалистка, хранительницы очага. Она призвана растить и лелеять детей, готовить еду, стирать. А мужчина – существо социальное. Ему надо добыть. Эмансипация придумана искусственно, идеологически.

- Если бы все люди умели писать картины, что было бы?

- Это был бы рай. Счастье не оттого, что человек пишет картины, а оттого, что он пришел к этому. Это душа пришла, а не академия дала. Лет десять прошло после окончания мной академии, когда я не захотел работать, как интернатовец. Нас одинаково учат, как видеть цвет, композицию. А когда ты выходишь оттуда, такое впечатление, что ничего не знаешь. Ну не буду же я все делать так, как мне говорил профессор. Некоторые люди из-за этого сходят с дистанции искусства, потому что техникой вроде бы владеют, а оригинальности нет.

Иногда на выставках слышу: «Мы не понимаем, потому что мы простые люди». Что за слова? Я ведь такой же, как вы. Меня не профессор научил, а пришло божественное прозрение. Простые они! Песня такая была «А я простой советский заключенный». Не помните?

- Нет.

- Миссия художника очень интересная, счастливая. Это понимаешь в течение жизни, после ошибок, которые тоже тебя учат. Если ты чего-то хочешь, тебя услышат и помогут. Живопись не приносит материальных благ. Да, бывают покупки. Но я после того, как продаю картину, неделю не могу работать. Мне кажется, что я продал свое видение, мнение за эти бумажки. Надо переждать и побыстрее избавиться от этих денег. Понятно, что можно купить краски, отдать деньги жене на бытовые нужды – и освободиться.

- Вы смотрите телевизор?

- Нет, я его листаю перед сном. Там столько пропаганды! Что я могу там взять? И так все понятно: воруют. Сколько тебе надо? Ты же раб своих денег! Он лучше остальных живет? Да не лучше! Он спать не может, думает, как сохранить эти деньги. А вдруг бомба упадет, землетрясение случится.

Ненавижу обман на государственном уровне. Когда обманул конкретный человек, ты с ним распрощался – и все. А когда обманывает руководитель государства, на которого надеется народ… Вожак нужен любой стае, стаду. А от него только обман. Слово «брехня» здесь уместнее.

- Вам сложнее и легче жить с вашими убеждениями?

- Дело в том, что я не убежден в том, что говорю. Мне это не мешает, я просто констатирую окружение, поступки. Если я вижу какую-то крамолу, я даже не вступаю в полемику, потому что это бесполезно.

- На ваших полотнах, выставленных в галерее, в основном женщины. Что для вас женщина?

- Это для меня не натурный образ. Это символ всей природы. Это что-то космическое. Я передаю этот символ, конечно, через пластичность.





- Вы у нас впервые?

- Да. Как-то так получилось. Мы по заграницам больше ездим. Мы же свою родину не знаем, поэтому так к ней относимся. Лес рубим, янтарь добываем, газ. Это же и мое тоже. Почему вы мне такие цены на газ ставите? Как будто я враг. Мы здесь живем, детей рожаем. Делайте так, чтобы мы здесь оставались. А украинцы миллионами уезжают.

Беседовала Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».