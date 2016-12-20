Год Петуха. Влюбиться в птицу

20.12.2016

Согласно восточному календарю, следующий, 2017-й, будет Годом Огненного Петуха. Эта птица сменит Обезьяну, изрядно потрепавшую всем нервы. В надежде на лучшее мы решили подробно «разобраться в петухе» с помощью человека, все знающего об этих птицах.





Начнем с того, что петух – не только птица, но и многогранный символ. Изображение петуха-стража помещали на крышах домов, шпилях, флюгерах. С петухом связывается и символика воскресения из мертвых, вечного возрождения жизни. Это символ рассвета и пробуждения, храбрости и борьбы, славы и надежности. Петух – герой сказок и легенд, а также сотен пословиц и поговорок: бывает, что и курица петухом поет. Всякий петух на своем пепелище хозяин. Где петух – там и деревня, где собака – там и дом. Петуху ячменное зерно жемчужины дороже…

На первый взгляд, обычная домашняя птица. Но у каждой породы свой характер. Если вы можете допустить, что в птицу можно влюбиться, то Александр Закузний – именно этот человек. Житель областного центра, но большую часть времени проводит в своем птичьем хозяйстве, которое находится в Федоровке. Он очень увлечен тем, чем занимается. Слово «фанат» подходит к нему стопроцентно.

Здесь выращивают не только кур, но и гусей, уток и индюков. «Началось все с десяти бройлеров, которых мне предложили вырастить кумовья, - рассказывает Александр. – Эта порода считается капризной, рискованной, но я все-таки согласился вырастить. Со временем я влюбился в эту птицу, в породу, во вкусовые качества. Правильное содержание, уход, корм – и никаких проблем».

Особенность хозяйства заключается в том, что птица содержится в условиях, приближенных к домашним. Проще было бы посадить в клетки и кормить премиксом, но мясо имело бы не тот вкус, что, в свою очередь, было бы нечестно по отношению к потребителю. Птицы ночуют в обогреваемом помещении, питаются натуральным кормом – пшеницей, кукурузой, макухой. Днем беспрепятственно выходят во двор поклевать зимой сена, летом – травы, червяков.

Хозяин даже предлагает птицам особое лакомство. На территории хозяйства растет ремонтантная малина, которая плодоносит до морозов. На зиму необходимо полностью, до корня, обрезать кусты. Эти ветки дают курам, и они обклевывают ягоды. Александр говорит, что мясо птицы после этого пахнет малиной.

Здесь содержатся несушки породы Ломан Браун. Маленькая на вид курочка, а яйца несет крупные. Одна такая птичка дает 240 яиц в год! Мясо-яичные породы Ред Бро, Мастер Грей и Голошейка. Это новые породы, универсальные. Курица – до 4 кг, петух от 4 до 8. По яйценоскости уступают яичным породам, но не существенно.

Бройлеры породы КОББ 500 очень спокойные. В их помещении пол с подогревом, чистая вода, корм в изобилии. Каждая птица знает свое место. В возрасте всего сорока дней тушка такого бройлера весит два килограмма. Но в хозяйстве растят их до четырех кг. Экономически, может, неправильно, но таким образом здесь добиваются отменных вкусовых качеств мяса.

Александр говорит, что КОББ 500 – идеальная порода для начинающих птицеводов. У этих птиц очень красивая грудочка: кругленькая, аккуратная. Мясо очень вкусное. Здесь можно купить молодняк. Специалисты сопровождают выращивание, дают рекомендации. Очень важно, что цыплята реализуются уже привитыми от болезни Марека. Если не привиты, процент гибели достигает восьмидесяти. Хозяйство Закузнего работает с инкубаторной станцией Луцка, куда яйцо заходит из Венгрии. Можно договориться, чтобы здесь дорастили птицу до определенного возраста. А можно и суточных взять.

Индюки. В забое они весят десять кило, но это не предел – в прошлом году были больше 17 кг. Порода называется Биг-6, в Украине она появилась после 1990 года. «Почему говорят «напыщенный, как индюк», «глупый, как индюк»? Это разумные, галантные кавалеры. Они очень красиво ухаживают за дамами. Если девочки подходят ко мне, мальчики окружают своих самочек, чтоб отвлечь от меня внимание», - рассказал Закузний. Кроме того, что кавалеры галантные, они еще и очень красивые: абсолютно белые с красными головками.

Черри-Велли и Голубой Фаворит – это утки. Фаворит по вкусовым качествам уступает только Пекинской, которая считается эталоном вкуса. Есть еще Башкирская. Это все новые породы, интересные по откорму и вкусовым качествам. «Породы могут быть идеальными, но, если их неправильно содержать или кормить, вкусовые качества будут не те. А мы к этому серьезно относимся», - заметил Александр.

Конечно, есть здесь и Муларды. Это гибрид, получающийся в результате скрещивания Мускусных уток (индоуток) с Пекинскими или другими породами домашних уток. Они не разводятся, потомства у них нет. Но птица, кроме того, что красивая, еще и вкусная – мясного типа, без жира.

Гуси только одной породы – Датский Легарт. «Не влюбиться в них невозможно, - уверен хозяин. - Гусята желтые, а вырастают чисто белые. Удобны для частных подворий, где есть водоем. Такой гусь, приготовленный с черносливом, апельсином и яблоками – оторваться невозможно. И у этой породы хорошо развита яйценоскость».

Ну и, собственно, петухи. Александр Закузний охарактеризовал представителей каждой породы: «Из всех этих пород очень темпераментные Ломан Браун. Это бойцы. Агрессивные, отстаивают свою территорию, своих курочек. Вместе с тем очень заботливые и внимательные к партнершам. Ред Бро между собой агрессивные, дамам особого внимания не уделяют. Они самовлюбленные. Может, из-за того, что действительно красивые. Заботятся о том, чтобы в птичьей иерархии быть выше остальных. Серебристый Адлер уживается с любой птицей. Может, потому, что это многонациональная порода. Спокойные, ответственные, толерантные. И украшение любого двора. Серебро всегда было украшением».

Мы, конечно же, спросили Александра, каким будет следующий год. Кому, как не ему, знать, что принесет нам Петух?

- Год будет замечательным, прогрессивным, потому что эта птица никогда не стоит на месте. Она ищет и находит, сама себя обеспечивает. Причем всем необходимым. Если ей дать волю, она найдет все что надо. Я наблюдаю за ними много лет, знаю, что эта птица никогда не опускает голову, всегда двигается вперед. А еще птица не обманывает, и ей можно верить.

Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».