Город К против женщин

06.03.2017

О женщины! Как же мы вас все превозносим и любим два раза в год – на день рождения и 8 Марта! Самые продвинутые мужчины еще и день свадьбы вспоминают, и День Святого Валентина… А что в другие дни? В городе, который изначально носил женское имя (святой или императрицы – не в этом дело), все другие 360 дней в году о женщинах особи мужского пола, которые у нас традиционно заправляют всем, часто вспоминают? А давайте подумаем.

Меня всегда коробила одна мысль. Вот кто у нас больше всего работает в праздничный день 8 Марта? Да женщины, на 80 процентов женщины! Именно они продают на улицах цветы, которые мужчины покупают для своих женщин. Потом эти мужчины идут в кафе и рестораны отметить со своими женщинами праздник. Кто их там обслуживает? Правильно. Женщина – бармен, женщина – официант, а также повар, посудомойка – тоже женщины. Утром 9 марта женщины-дворники прибирают дворы после того, как юные небогатые юноши на лавочках во дворах признавались в любви своим незрелым музам, разбрасывая окурки и бутылки из-под пива. Такой у них праздник.

Самый превозносимый тип женщин у нас – конечно же, женщина-мать. Каждый нормальный мужчина поможет такой занести коляску в маршрутку или троллейбус, потому что они у нас для этого дела мало приспособлены. Ну да ладно, зачем женщине, которая везет в коляске свою дочурку – будущую женщину, куда-то далеко ехать? Чтобы что-то привезти издалека, у нее для этого есть… правильно, не муж, а бабушка внучки, мама или свекровь. У них все получится. Но иногда бывает, что женщине с малышкой нужно что-то и сейчас. И тут начинаются проблемы.

Знаю на личном опыте. Моя жена в свое время с улицы Конева (простите за старые названия, тогда они еще были) с коляской двигалась аж на улицу Героев Сталинграда в аптеку, единственную в округе, куда можно было заехать с коляской. Километра два всего, это же здорово – прогулка с малышом, ну и что, что грязи по колено?

Заботливое государство давало какие-то деньги на ребенка. Здорово. Вот только жене приходилось за ними тоже пару километров ехать к улице Волкова. Да, ближе был банкомат, в здании 5-й поликлиники. Только к нему ведут крутые ступени и якобы пандус, с углом наклона под 45 градусов, еще ни разу в жизни не видел, чтобы по нему какая-то мама с коляской пыталась взобраться…

Всё для вас, дорогие женщины!

А самое прекрасное – это торговые точки. В городе супермаркетов уже не счесть. Но. Возле многих из них уже есть велопарковки, где можно удобно оставить своего железного коня мужчине-велосипедисту. Почему в городе нет ни одного супермаркета, где есть коляскопарковка? Где женщина могла бы оставить коляску, пристегнув тем же замочком, что и велосипедисты. Взять ребенка на руки и пройтись сделать покупки. Да, во многие большие магазины разрешают заезд с колясками. Разрешают, но не продумывают место для этого, и мамочки, толкая людей и извиняясь, протискиваются мимо касс против людского движения со своим чадом в передвижном средстве.

Ау, политики! Устройте в людных торговых местах коляскопарковки, уважение лучшей части электората вам гарантировано.

А если взглянуть на историю взаимоотношений города и его женщин? В нашем городе больше трех десятков разных памятников и памятных знаков. Почти все они посвящены мужчинам или событиям. Женских памятников на самом деле всего два – Скорбящей Матери на Валах и Наталке Полтавке возле театра имени Кропивницкого. Есть еще один, обезображенный вандалами памятник возле техникума механизации сельского хозяйства, но он официально называется «Героям-комсомольцам». В виде героической комсомолки, бронзовую оболочку с фигуры которой давно ободрали неизвестные мужчины. Возможно, за деньги, которые они получили за продажу металла с этого памятника, они даже купили своим женщинам бутылку самогона… С этим некогда памятником все же нужно что-то делать, товарищи мужчины. Вспомните хотя бы к следующему 8 Марта, пожалуйста. Да, есть еще памятник студентам – юноше и девушке – возле техуниверситета.

В городе Кропивницком по состоянию на сегодняшний день имеется 556 улиц, 417 переулков, 43 тупика, 10 проездов, 5 площадей, 5 проспектов, 1 бульвар, 1 набережная, 1 шоссе. Более тысячи так называемых урбанонимов.

И как вы думаете, сколько улиц у нас имеют женские имена? Всего двенадцать! Это улицы Елены Бурьяновой, Ульяны Громовой, Анны Дмитрян, Ксении Эрдели, Ольги Кобылянской, Зои Космодемьянской, Леси Украинки, Марко Вовчок, Елены Журливой, Марины Расковой, Елены Телиги, Лизы Чайкиной.

Есть еще два переулка – Гризодубовой и Кобылянской, ну и есть улица 8 Марта, спасибо, мужики, расстарались.

Из всех этих «многочисленных» названий улиц всего четыре (четыре!) имеют отношение к нашему городу – это улицы Дмитрян, Журливой, Эрдели и Бурьяновой.

И не думайте, что в советское время дело лучше обстояло. При СССР было всего на три женских улицы больше. У нас тогда были еще и улицы Марии Ульяновой, Ванды Василевской, Розы Люксембург, Валентины Терешковой, но не было улицы Анны Дмитрян.

Ну вот скажите, почему в городе, носившем женское имя, нет даже переулка с названием Елисаветинский? Ну да ладно, это вопрос, к сожалению, политический. Но почему у нас нет улицы легендарной актрисы Марии Заньковецкой? В Киеве есть, во Львове, Ужгороде, еще в ряде городов, почему нет в городе, где она так блестяще впервые сыграла свою Наталку Полтавку? Я уж не спрашиваю, почему у нас нет улицы Садовской-Барилотти.

Разве мало было в истории заслуженных женщин? Слава Богу, в прошлом году додумались увековечить имя Анны Дмитрян, которая так много сделала для города и для края, построенные ею здания и храмы до сих пор являются лучшими украшениями области. Отчего не увековечена память Натальи Бракер, выдающегося детского педагога?

Евгения Чабаненко, почетный гражданин города (единственная женщина среди всех почетных, кстати), по-моему, заслужила хотя бы какой-нибудь переулок всей своей красивой и посвященной людям жизнью. Можете сами продолжить список, можно вспомнить еще немало женщин Елисаветграда, Кировограда, именами которых можно было бы назвать улицы.

Но… мужчинам не до этого. Они женщин любят по датам, да еще на многочисленных конкурсах красоты, которые у нас проводятся регулярно.

Мужчины гораздо чаще, чем женщины, любят обсудить самый популярный миф города – «у нас самые красивые девушки в бывшем Союзе, все так говорят». Действительно, у нас самые красивые девушки и женщины, правда, такое высказывание я слышал и в Минске, и в Воронеже – «Гена, ты знаешь, у нас в Минске самые красивые девушки, так все говорят». Врут они про Минск, у нас красивее. Только город, родной, пожалуйста, уделяй им немного больше внимания…

Геннадий Рыбченков, фото Олега Шрамко, «УЦ».