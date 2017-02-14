И снова декларации, снова нас ждут сенсации?

14.02.2017

1 апреля 2017 года обещает стать совсем не смешным днем для очень многих чиновников Украины и Кировоградщины в частности. До этого дня должны опубликовать в Интернете свои декларации о доходах и приобретениях все, более-менее причастные к государственной службе и работе в местном самоуправлении. Совсем недавно страну повергли в шок подобные декларации народных депутатов, министров, судей. Теперь как бы нам всем не удивиться, сколько умудряется покупать на небольшую зарплату простой клерк из сельсовета или рядовой полицейский!

Кто должен отчитываться?

Перечень обязанных признаться – живут ли они на одну зарплату, – резко разросся. В первую прошлогоднюю волну декларирования попало чуть больше 100 тысяч персон из первых эшелонов власти. Теперь число декларантов выросло практически до миллиона!

Итак, до 1 апреля всем поведать, сколько зарабатывают, где живут, на чем, ездят должны:

1. Депутаты местных советов – от Кировоградского областного и городского до последнего (по алфавиту) сельского совета.

2. Государственные служащие категории «В». Говоря по-простому, это руководители подразделений органов власти (категория «А» – это руководители областей, районов, городов, они подают декларации еще с прошлого раза). Категория «В» – это начальники отделов образования, ЖКХ, молодежи и спорта, медицины, к примеру.

3. Должностные лица местного самоуправления 4-7 категорий. Это уже не начальники, а их замы, специалисты, бухгалтеры и т.д. Всего в Украине существует 9 категорий государственных служащих и служащих в местном самоуправлении. 8 и 9 категории – самые низшие, честно говоря, если взять Кировоградский горсовет и горисполком, то там почти и нет таких! Прослужив годик на должности младшего специалиста, любой чиновник получает более высокую категорию. А если он еще в это время прошел какие-нибудь курсы повышения квалификации, то 7 категория ему обеспечена.

Как рассказал «УЦ» Александр Шишко, главный специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции и по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами Кировоградского горсовета, практически все работающие в доме с колоннами должны подавать электронные декларации. Александр Николаевич отвечает за то, чтобы все сотрудники не забыли, скажем так, вовремя подать декларации. Это его прямая обязанность.

- В самом начале года мы провели работу со всеми нашими сотрудниками. Собрали в зале, разъяснили, как правильно заполнять декларации, в какие сроки. Практически все работающие у нас должны подать декларации. Это почти 320 человек.

По сути, только охрана и уборщицы не подпадают под эту процедуру, они являются работниками коммунального предприятия и не являются должностными лицами.

– А вы сами уже подали декларацию?

- Пока нет. Это нужно сделать до апреля, я успеваю, ничего не нарушая. Просто в моем случае я до сих пор еще не получил одну налоговую справку. В декларации все должно быть точно до копейки, это ответственное дело, как только получу документ с точной цифрой, сразу заполню.

4. Военные должностные лица ВСУ, Государственной специальной связи и других военных формирований (кроме военнослужащих срочной службы).

5. Полицейские.

6. Лица рядового и начальственного состава Государственной уголовно-исполнительной службы, налоговой милиции, лица начальствующего состава подразделений гражданской защиты, ГБР (Государственное бюро расследований), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины).

7. Должностные и служебные лица органов прокуратуры, СБУ, ГБР, НАБУ, дипломатической службы, других госорганов.

8. Должностные лица юридических лиц публичного права.

Кто не обязан отчитываться и подавать декларации?

Казалось бы, в перечне кого-то не хватает. Действительно, ныне действующий закон ко многим лоялен. Освобождены от обязанности доносить на самих себя:

1.Адвокаты.

2.Нотариусы.

3.Учителя и врачи, когда они не являются руководителями и не имеют административных функций.

4.Руководители коммунальных предприятий, в которых есть доля государства, но они не являются государственными. Тут необходимо некоторое разъяснение. Ранее действовавшее законодательство обязывало подавать декларации немалую часть руководителей коммунальных предприятий и служб. Причем было оговорено много условий – вот если годовой оборот предприятия такой-то, то отчитываться надо. Если работает больше ста человек, отчитываться надо, а если меньше десяти, то не обязательно.

Нынешний закон упрощает ситуацию. Скажем так, руководители городской ритуальной службы или аварийно-диспетчерской службы не обязаны отчитываться в декларации, сколько заработали и на что тратили.

Если не отчитался, что будет?

Если чиновник просто не успел вовремя поработать со своими справками о доходах и компьютером, ему грозит штраф от 850 до 1700 гривен.

А вот если служащий, депутат, полицейский или офицер-военный приврали что-то о своих финансовых делах, удар будет гораздо более ощутимым. За подачу заведомо недостоверных сведений штраф предусмотрен уже от 17 до 42 с половиной тысяч! Кроме штрафа, можно схлопотать общественные работы, ну в особо циничных случаях укрывательства доходов можно и сесть за решетку на два года с лишением права в будущем занимать руководящие должности.

Кто будет заниматься поиском нерадивых? За сроками сдачи деклараций в каждом органе власти следит ответственное лицо, как Александр Шишко в Кировоградском городском совете. А вот содержанием документов занимается уже Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Примечательно, что если вы вдруг прочли декларацию какого-нибудь чиновника, где он пишет, что живет на 5 тысяч гривен, а вы точно знаете, что он ездит на «Лексусе», а его жена на «Порше», то можно обращаться в НАПК, агентство по предотвращению коррупции. Такое только приветствуется. Можете уже начинать звонить на горячую линию антикоррупционеров: (044)-200-06-91. Помните, что ваше обвинение не должно быть голословным.

Также поводом прижать к ногтю взяточника или расхитителя государственных средств является публикация информации в СМИ. Так что оружием печатного слова можно еще чего-то добиться.

Но не забывайте – пока можно информировать о злоупотреблениях высших чиновников и народных депутатов. Если ворует ваш секретарь сельсовета, подождите до 1 апреля. И тогда, проверив в Интернете его декларацию, начинайте действовать.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».