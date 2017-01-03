И снова здравствуйте!

«Репин – репа – это украинский художник, а Чайковский – чайка – это украинский композитор. Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий».
Виктор Ющенко.
Ну вот же! Наконец-то! Вся страна голову ломает, кем заменить одиозную главу Нацбанка Гонтареву, а лучший кандидат – вот он! Восстал из пепла, как птица Феникс. И опыт есть, и масштаб, и полет мысли. Вы только представьте: на новеньких купюрах номиналом от 1000 до 5000 грн – весь украинский Лувр. Опять же, если назначить Виктора Андреевича главным банкиром, существенно вырастают шансы достроить практически почившую в Бозе под патронатом Катерины Ющенко «Лікарню майбутнього». Все логично: если деньги украли в первый раз, то во второй их точно пустят на благое дело.
А то ведь додумались предложить на место Гонтаревой Лену Кравец из «Квартала-95»! Нет, у нее тоже опыта немало: в «Слуге народа» главу Нацбанка играла, реформы проводила, со взяточниками боролась. Но надо же учитывать ситуацию: двое грудных младенцев – будет бегать кормить. А, не дай Бог, заболеют? И, опять же, два начальника – Порошенко и Зеленский: кого она слушать будет?
В общем, однозначно, Виктор Андреевич. Хотя… Тут недавно еще один претендент объявился. Тоже Феникс. Напористый такой, в телеке в каждом рекламном блоке мелькает. Нет, не Ляшко. В очочках. Или «очечах», как Потап поет. Смотрит строгенько так и декламирует, аж пар из уст: «Ми зробили… Ми забезпечили… Ми захистили… Ми заклали…» Мы, мы, мы… В смысле не мы, а они. И как-то сразу чувствуешь себя обязанным. Хочется поблагодарить их за все сразу – за жизнь беспросветную (хотя за свет платим немало и исправно).
Как же они все перед Новым годом оживились. С Рождеством Христовым, кропивничане и кировоградцы! – и обязательно репу свою на билборд. Не новорожденного Иисуса, а местного благодетеля. И ничего, что он – вылитый Никита Сергеевич Хрущев, и, кроме как снежком запустить в круглощекую физиономию, других желаний не вызывает. Его дело – отметиться и политические баллы заработать. Это он так думает.
Примета, кстати, железная: если в рекламных блоках центральных телеканалов появились штатные «борцуны» за нас с вами – значит, дело к выборам. Дата неизвестна, но готовиться нужно. А то – трах-бах, и началось, а меня народ подзабыл. Только не подумайте, что Яценюк с Ляшко свои денежки в политическую рекламу вкладывают. Ага, сейчас! Включайте память: после выборов Верховная Рада приняла прогрессивнейший закон о бюджетном финансировании парламентских партий. Демократический запал стух, а 140 млн грн на счета партий капнули и потратить их нужно было до 24.00 31 декабря, а то они превратятся, точнее, испарятся. Так что, когда вы, уважаемые читатели-зрители, судорожно пытаетесь переключить телек, услышав до тошноты опротивевший голос, то выключаете свой собственный заказ, оплаченный бюджетными, то есть вашими же денежками. От така фигня, малята…
Я вот думаю, а хорошо бы запретить в Украине политическую рекламу. Хотя бы лет на десять. Нет, участвовать в ток-шоу и дебатах, давать интервью – это пожалуйста. Главное – дабы дурь каждого была видна на фоне остальных. А эти тупые и навязчивые ролики типа «Ми заклали», рекламные блоки и борды с немножко по-дебильному написанными лозунгами извести под корень. Пусть мозги и глаза отдохнут. Тогда и разумный выбор легче делать будет. А то ведь и правда снова Виктора Андреевича и Арсения Петровича выберем.
Ефим Мармер, «УЦ».
Действительно, Ющенко самое место в Нацбанке. Обладать такими способностями фокусника и остаться не у дел, это, должно быть обидно. Отследить «эти руки» было практически невозможно, а номер с больницей будущего вызвал бы зависть у самого Копперфильда…
«А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?»
Та немає російських письменників та поетів, бо всі вони писали на півеічноукраїнському діалекті української мови!
Появление на ТВ Яценюка-дурной признак.Он означает,что политическая элита намеревается играть прежнюю роль на международной арене,как при Обмаме. Значит,выводы не сделаны.А что значит внешний фактор в жизни Украины говорить нет смысла.
Обаме
Да,дело к выборам.,правильно подмечено.Один «борцун» уже успел с не безызвестной мадам Ле Пен,так кажись пишется,которой даже банки не дают ни копейки на выборы,сфотографироваться.Вот кто нам светлую в полосочку жизнь обеспечит!Идиоты,Господи прости….
Хорошо,если дело к выборам идет.А если к смене правительства?
Ле Пен молодец: на белое не говорит, что оно чёрное: Крым – российский, так захотели и крымляне (референдум) и Россия. Если референдум проведен неверно, то наши правители должны предложить провести под эгидой ЕС, а лучше ООН. Или референдум Украины в 1991 г – хорошо, а такой же референдум в Крыму –дрянь.