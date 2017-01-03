И снова здравствуйте!

03.01.2017

«Репин – репа – это украинский художник, а Чайковский – чайка – это украинский композитор. Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий».

Виктор Ющенко.





Ну вот же! Наконец-то! Вся страна голову ломает, кем заменить одиозную главу Нацбанка Гонтареву, а лучший кандидат – вот он! Восстал из пепла, как птица Феникс. И опыт есть, и масштаб, и полет мысли. Вы только представьте: на новеньких купюрах номиналом от 1000 до 5000 грн – весь украинский Лувр. Опять же, если назначить Виктора Андреевича главным банкиром, существенно вырастают шансы достроить практически почившую в Бозе под патронатом Катерины Ющенко «Лікарню майбутнього». Все логично: если деньги украли в первый раз, то во второй их точно пустят на благое дело.

А то ведь додумались предложить на место Гонтаревой Лену Кравец из «Квартала-95»! Нет, у нее тоже опыта немало: в «Слуге народа» главу Нацбанка играла, реформы проводила, со взяточниками боролась. Но надо же учитывать ситуацию: двое грудных младенцев – будет бегать кормить. А, не дай Бог, заболеют? И, опять же, два начальника – Порошенко и Зеленский: кого она слушать будет?

В общем, однозначно, Виктор Андреевич. Хотя… Тут недавно еще один претендент объявился. Тоже Феникс. Напористый такой, в телеке в каждом рекламном блоке мелькает. Нет, не Ляшко. В очочках. Или «очечах», как Потап поет. Смотрит строгенько так и декламирует, аж пар из уст: «Ми зробили… Ми забезпечили… Ми захистили… Ми заклали…» Мы, мы, мы… В смысле не мы, а они. И как-то сразу чувствуешь себя обязанным. Хочется поблагодарить их за все сразу – за жизнь беспросветную (хотя за свет платим немало и исправно).

Как же они все перед Новым годом оживились. С Рождеством Христовым, кропивничане и кировоградцы! – и обязательно репу свою на билборд. Не новорожденного Иисуса, а местного благодетеля. И ничего, что он – вылитый Никита Сергеевич Хрущев, и, кроме как снежком запустить в круглощекую физиономию, других желаний не вызывает. Его дело – отметиться и политические баллы заработать. Это он так думает.

Примета, кстати, железная: если в рекламных блоках центральных телеканалов появились штатные «борцуны» за нас с вами – значит, дело к выборам. Дата неизвестна, но готовиться нужно. А то – трах-бах, и началось, а меня народ подзабыл. Только не подумайте, что Яценюк с Ляшко свои денежки в политическую рекламу вкладывают. Ага, сейчас! Включайте память: после выборов Верховная Рада приняла прогрессивнейший закон о бюджетном финансировании парламентских партий. Демократический запал стух, а 140 млн грн на счета партий капнули и потратить их нужно было до 24.00 31 декабря, а то они превратятся, точнее, испарятся. Так что, когда вы, уважаемые читатели-зрители, судорожно пытаетесь переключить телек, услышав до тошноты опротивевший голос, то выключаете свой собственный заказ, оплаченный бюджетными, то есть вашими же денежками. От така фигня, малята…

Я вот думаю, а хорошо бы запретить в Украине политическую рекламу. Хотя бы лет на десять. Нет, участвовать в ток-шоу и дебатах, давать интервью – это пожалуйста. Главное – дабы дурь каждого была видна на фоне остальных. А эти тупые и навязчивые ролики типа «Ми заклали», рекламные блоки и борды с немножко по-дебильному написанными лозунгами извести под корень. Пусть мозги и глаза отдохнут. Тогда и разумный выбор легче делать будет. А то ведь и правда снова Виктора Андреевича и Арсения Петровича выберем.

Ефим Мармер, «УЦ».