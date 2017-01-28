И умные, и красивые?

«Служба безопасности Норвегии заявила, что Служба внешней разведки России пыталась повлиять на Нобелевский комитет страны. Об этом сообщает NRK. По сведениям норвежских спецслужб, Россия хотела добиться, чтобы премию мира в 2015 году не получил президент Украины Петр Порошенко.»
Мартышка хотела быть и красивой, и умной: если международные институты примут решение против России – мы их не признаём, а если есть возможность улучшения положительного имиджа – то поможем, и никакие скрепы не пострадают, если мы чуточку сжульничаем. Ну а если не получилось – то не очень-то и хотелось. Зато наши хоккеисты признаны величайшими игроками НХЛ. Целых двое.
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