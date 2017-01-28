И умные, и красивые?

«Служба безопасности Норвегии заявила, что Служба внешней разведки России пыталась повлиять на Нобелевский комитет страны. Об этом сообщает NRK. По сведениям норвежских спецслужб, Россия хотела добиться, чтобы премию мира в 2015 году не получил президент Украины Петр Порошенко.»
Мартышка хотела быть и красивой, и умной: если международные институты примут решение против России – мы их не признаём, а если есть возможность улучшения положительного имиджа – то поможем, и никакие скрепы не пострадают, если мы чуточку сжульничаем. Ну а если не получилось – то не очень-то и хотелось. Зато наши хоккеисты признаны величайшими игроками НХЛ. Целых двое.
«11. Проект «Нобель». Национальный совет одобрил проект публикации прозападных высказываний всех ныне живущих обладателей Нобелевской премии мира.»
-Меморандум исполнительному секретарю Совета по национальной безопасности.
Вашингтон, без даты
«Информационная программа за рубежом и планирование психологической войны».
https://regnum.ru/news/polit/2231189.html
эвона как. 65 лет терпели, бедолаги, решились ответить – и спалились. и почему-то гадость попытались подсунуть не Обаме, а Порошенке. ссыкотно – ну точно шпана из подворотни.