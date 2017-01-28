И умные, и красивые?

Автор: Берлин

28.01.2017

«Служба безопасности Норвегии заявила, что Служба внешней разведки России пыталась повлиять на Нобелевский комитет страны. Об этом сообщает NRK. По сведениям норвежских спецслужб, Россия хотела добиться, чтобы премию мира в 2015 году не получил президент Украины Петр Порошенко.»

Мартышка хотела быть и красивой, и умной: если международные институты примут решение против России – мы их не признаём, а если есть возможность улучшения положительного имиджа – то поможем, и никакие скрепы не пострадают, если мы чуточку сжульничаем. Ну а если не получилось – то не очень-то и хотелось. Зато наши хоккеисты признаны величайшими игроками НХЛ. Целых двое.