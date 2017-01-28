И умные, и красивые?

Автор: Берлин
28.01.2017

«Служба безопасности Норвегии заявила, что Служба внешней разведки России пыталась повлиять на Нобелевский комитет страны. Об этом сообщает NRK. По сведениям норвежских спецслужб, Россия хотела добиться, чтобы премию мира в 2015 году не получил президент Украины Петр Порошенко.»

Мартышка хотела быть и красивой, и умной: если международные институты примут решение против России – мы их не признаём, а если есть возможность улучшения положительного имиджа – то поможем, и никакие скрепы не пострадают, если мы чуточку сжульничаем. Ну а если не получилось – то  не очень-то и хотелось. Зато наши хоккеисты признаны величайшими игроками НХЛ. Целых двое.

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  1. Alex 2 говорит:
    28.01.2017 в 16:58

    «11. Проект «Нобель». Национальный совет одобрил проект публикации прозападных высказываний всех ныне живущих обладателей Нобелевской премии мира.»

    -Меморандум исполнительному секретарю Совета по национальной безопасности.
    Вашингтон, без даты
    «Информационная программа за рубежом и планирование психологической войны».
    https://regnum.ru/news/polit/2231189.html

    • Берлин говорит:
      28.01.2017 в 19:15

      эвона как. 65 лет терпели, бедолаги, решились ответить – и спалились. и почему-то гадость попытались подсунуть не Обаме, а Порошенке. ссыкотно – ну точно шпана из подворотни.

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