Как хорошо быть Николаем!

20.12.2016

Положить своему ребенку под подушку или в носочек подарок от Святого Николая – это, безусловно, счастье для взрослых. А сделать подарок ребенку, которого ты впервые видишь, - счастье вдвойне. А если еще это не один ребенок…





Коллектив «УЦ» ежегодно готовит подарки ко Дню Святого Николая детям, которых до этого никто не знал. Это были интернаты, детские дома, многодетные семьи. Мы прокладывали дорогу, потом туда поехали и ездят по сей день другие. В этом году мы все вместе решили поздравить детишек участников АТО. За подсказкой адресатов обратились к волонтеру и нашему другу Вадиму Никитину. У нас было единственное условие: чтобы семьи с детьми жили не в городе – туда обязательно кто-то из начальства приедет. И Вадим порекомендовал нам село Братерское Компанеевского района. Действительно, туда в этот день никто не доехал.

По карте не так далеко, по дорогам, вернее, по заснеженному и скользкому бездорожью, не так близко. А когда еще не у кого спросить (безлюдные улицы), как правильно проехать, случилось даже немного заблудиться. Но мы их нашли – восьмерых ребят, нетерпеливо, прямо на улице, ожидавших посланцев Святого Николая, с красными щечками и холодными ручонками.

Это дети двух друзей-соседей-кумовьев – Николая Игошина и Сергея Рябчуна. Оба в августе прошлого года пошли добровольцами в АТО. Донецк, Луганск… Больше года их не было дома, не видели они жен и детей. Вернулись, занялись домашним хозяйством, больше в Братерском заняться нечем, нет работы.

У одного из друзей дети чередуются так: мальчик, девочка, мальчик, девочка. У другого – девочка, мальчик, девочка, мальчик. Шутят, что выполняют заказы своих жен. А имена у них какие! Игошины: Виталина, Анатолий, Аделина, Даниил. Рябчуны: Владимир, Эрика, Денис, Аурика. У Аделины, кстати, 19 декабря был день рождения, так что подарки оказались кстати.

Они замечательные, искренние и светящиеся, эти восемь пар глаз. Хочется подарить им что-то гораздо больше, чем игрушки и сладости. И пусть их не забывают в их Братерском. В День Святого Николая они желают всем, чтобы произошло волшебство. Надеемся, что мы стали для ребят чуть-чуть волшебниками. Еще они желают, чтобы в каждом доме царили счастье и достаток. Присоединяемся. Пусть все дети не будут обделены вниманием и любовью. Пусть счастливо складываются их судьбы!

Фото Павла Волошина, «УЦ».