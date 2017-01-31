Когда техника подводит

31.01.2017

В середине прошедшей недели Центр оказания административных услуг Кировоградского горсовета в буквальном смысле был поставлен с ног на голову: внезапно прекратили работу основные электронные реестры. Сотни людей не смогли получить вовремя ряд услуг, из которых одна из самых востребованных сегодня – закрытие ФЛП (физлицо-предприниматель).

В коридоре центра – небывалое оживление. На электронном табло висит лист бумаги с объявлением «Реестр не работает». Фактически работа парализована, так как подавляющее большинство операций специалисты центра проводят через систему электронных реестров.

- Я только что пришел, чтобы закрыть ФЛП, – рассказывает частный предприниматель Максим. – И тут вижу вот такое. Пообщался в очереди – рассказывают, что реестр не работает уже два дня. Люди не могут закрыть ФЛПы. Я попробовал поймать одного из специалистов, девушка сказала мне, что уже устала объяснять. Тогда вывесите объявление, что в связи со сбоем в работе реестра вы не можете предоставить услугу, и дайте письменный отказ! Дескать, центр оказания административных услуг не может предоставить вам услугу по закрытию ФЛП в связи с техническими проблемами электронного реестра. Но письменный ответ мне никто не даст, и получится, что это я по собственной халатности якобы не закрылся вовремя и обязан буду уплатить взнос по новому законодательству. Вы же знаете, что, согласно закону, даже не работающие ФЛПы теперь обязаны выплачивать ежемесячные взносы в сумме более 700 грн. Думаю, что этот сбой случился именно потому, что кто-то наверху хочет «придержать» процесс закрытия ФЛПов, чтобы мы таки уплатили этот несчастный взнос – хотя бы за январь.

Начальник центра оказания административных услуг Антон Шевченко выразил солидарность с людьми в очереди:

- Я хорошо понимаю их возмущение, поскольку сам вместе со своим ведомством оказался заложником ситуации. При возможности мы бы работали круглосуточно, но без доступа к реестрам ничего не можем сделать. Проблема возникла не на уровне города Кропивницкий, а на уровне Укрреестра. Такое творится по всей Украине. Жаль только, что предприниматели, сидящие в очереди, думают, что это устроили городские власти, чтобы притормозить процесс. Я не исключаю варианта, что это было сделано намеренно, с целью заставить часть предпринимателей уплатить налог, но виновного в данном случае нужно искать не на местном уровне. С другой стороны, это действительно может быть сугубо техническая проблема. Мы все пребываем в ожидании новостей из Киева, но пока что там отвечают только одно – «мы работаем над устранением неполадок».

Реестры возобновили нормальную работу в четверг, а до конца прошедшей недели специалисты центра оказания административных услуг работали сверхурочно, чтобы принять и обслужить всех, кого не смогли в предыдущие дни. В понедельник глава центра дал «УЦ» еще один комментарий, в котором высказал предположение, что электронные системы могли банально не выдержать нагрузки:

- Закон, обязывающий ФЛП выплачивать взнос в размере 704 грн., невзирая на отсутствие прибыли, был подписан Президентом 27 декабря 2016 года. Только в Кропивницком за следующие три дня закрылись более 1400 ФЛП. Всего же по Украине с 27 декабря были закрыты более 100 000 ФЛП. Это огромная нагрузка, и система, видимо, оказалась к ней не готова.

Тем не менее, вероятность «теории заговора» нельзя исключать. Какой из версий верить, решать вам. На сегодняшний день все реестры, а вместе с ними и центр оказания административных услуг работают в обычном режиме. Но если уже в середине января пресловутый Закон «О сборе и учете…» «положил» систему электронных реестров, то какие последствия его принятия ждут нас далее?

Виктория Барбанова, фото Олега Шрамко, «УЦ».