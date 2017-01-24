Кому в Раде «десяточка» светит?

24.01.2017

Нардеп с Кировоградщины заплатил налоги лишь с десятой части задекларированных активов – утверждают в генпрокуратуре. Об этом на днях сообщила авторитетная «Украинская правда».





В публикации говорится о девяти решениях Печерского суда столицы, принятых по ходатайству ведомства Юрия Луценко, в котором расследуют возможное уклонение от уплаты налогов девятью народными избранниками. Издание упоминает 3 часть 212 статьи УК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Подозреваемых в том, за что в свое время посадили, в конце концов, знаменитого американского гангстера Аль Капоне, будет проверять Государственная фискальная служба.

Вначале о земляках. Напомним, Олесь Довгий – самовыдвиженец и представляет сегодня в парламенте «Волю народа», Александр Горбунов прошел в Раду по списку «Народного фронта». И если первого, сына экс-министра времен Кучмы, правую руку мэра Киева Черновецкого и зятя бизнес-леди из Партии регионов, уже много лет назад называли миллиардером, то единственным широко известным активом, имеющим отношение к Горбунову, является ресторан «Тихая гавань» в Парке Победы, не раз становившийся темой скандальных публикаций и журналистских расследований.

Открытые источники упоминают целый ряд фирм, к которым в разное время имел отношение «фронтовик» начиная с середины 1990-х – «Смальта», «С.С.Ж.», «Элва», «Сенс-Агро», «Фирма «СД Лтд». Широкой публике эти названия не говорят ничего, поэтому тут как раз тот случай, когда 12 миллионов объяснить сложнее, чем 55 – гривневый эквивалент активов, задекларированных Довгим.

Именно столько – 12 миллионов гривен – составляет стоимость показанного Горбуновым в ходе кампании по е-декларированию. В ГПУ со ссылкой на данные налоговой утверждают, что официально с 1998-го по 2015 год нардеп заработал всего 1,2 миллиона – пишет «Украинская правда». Дов­гий, по их же данным, примерно в два раза «скромнее»: за тот же срок в его налоговых документах отображено чуть больше, чем пятая часть задекларированного, – 11,8 млн грн. Кроме того, он не указал стоимость приведенных в е-декларации картин и часов, и приобрел в 2015-м корпоративные права за 15 миллионов.

Кроме названных двух нардепов, суд дал добро на проверку Борислава Розенблата из «Солидарности», Евгения Бакулина из «Оппозиционного блока» и его однопартийца Юрия Солода, мужа Натальи Королевской», двух радикалов – Андрея Лозового и Сергея Рыбалко, еще одного представителя «Народного фронта» Виктора Романюка, а также Геннадия Бобова из группы «Возрождение».

Коротко о каждом. Розенблат задекларировал почти 109 миллионов на счетах и наличными, в ГПУ утверждают, что за 17 лет он уплатил налоги только с 3 с небольшим миллионов. Его бизнес немал и довольно известен – это как минимум маслозаводы, строительство и торговля стройматериалами, перевозки, сахарное производство и сельское хозяйство.

Бакулин из «оппоблока», в свое время руководивший не чем-нибудь, а НАК «Нафтогаз», задекларировал 42 с лишним миллиона денег, дом за 5 с половиной миллионов и два авто еще на 2,5 млн. По данным прокуратуры, налоги с 1998-го по 2015-й им уплачены лишь с 13 миллионов. Уроженец России, рос и жил на Донбассе, один из участников известной «нефтегазовой темы» Юрия Бойко, с начала 2000-х возглавлявший также «Укргаздобычу» и «Укртранснефть».

Его однопартийца Юрия Солода, известного прежде всего как супруга нардепа Натальи Королевской, называли собственником алюминиевых предприятий «Солур» и «Укрспецмет». Первое основано в 2006 году его матерью Людмилой Бендюг, второе номинально принадлежит лондонской компании. Солод задекларировал почти 35 миллионов и квартиру еще за 8, заработав официально, по версии ГПУ, чуть более 3 миллионов за те же 17 лет.

Скандальный «ляшковец» Лозовой задекларировал 150 тысяч евро, 50 тысяч долларов, 800 тыс. гривен наличными, а также картины, антиквариат и т. д. не названной стоимости. У Луценко в то же время не нашли информацию о его доходах с 2000 года, кроме «депутатских» в 2015-м. В биографии 27-летнего зампреда Радикальной партии – учеба в аспирантуре, работа доверенным лицом руководителя молодежного крыла Партии зеленых, избрание в Киевсовет, затем – в Верховную Раду. Все.

Еще один радикал в списке на проверку – Сергей Рыбалко. Задекларировал больше 49 млн грн наличными и в банках. В 1999-2015 гг., по данным ГПУ, уплатил налоги с 16 млн грн дохода. Имел отношение к торговой марке Semki и нескольким другим, год был зампредом Нацагентства по проведению «Евро-2012», еще год – замминистра охраны окружающей среды во втором правительстве Тимошенко, хотя большую часть биографии с 2005 года проработал в частных компаниях.

Виктор Романюк из «Народного фронта» получил бизнес-образование во Франции, всю жизнь работал на менеджерских должностях в разных компаниях, ничего криминального. Но, задекларировав 15 миллионов наличными, за тот же период, что и остальные, заплатил налоги всего с 1,4 миллиона.

Замыкает генпрокурорский список девяти Бобов из «Возрождения», задекларировавший тучу наличных – 100 миллионов украинских и 2,5 миллиона американских денег своих и еще почти 2 миллиона долларов жены. А по данным налоговой, в 1998-2015 гг. он заработал 118,7 миллиона грн. Кроме того, по информации фискалов, на которую ссылается судебное решение, в 2015 году нардеп получил еще 17 с лишним миллионов дивидендов от частных структур, которые не были задекларированы, и еще 40 переводов от физлиц на 1-3 миллиона каждый. Бобова знают как владельца сахарного завода и 45 тысяч гектаров пахотной земли в Черкасской области. В свое время он был доверенным лицом Ющенко, потом – депутатом облсовета, а затем – депутатом Верховной Рады от Партии регионов.

Генпрокуратурой за несоответствие задекларированного официальным доходам начата проверка в отношении 29 народных депутатов, а НАБУ, проанализировав е-декларации, начало уголовные производства в отношении 6 нардепов, 11 судей, 2 председателей районных государственных администраций, 1 зампреда областного совета и 1 руководителя центрального органа исполнительной власти. Так что в свете софитов – пока только первая девятка. Продолжение будет точно. Последуют ли реальные приговоры – большой вопрос.

Андрей Трубачев, «УЦ».