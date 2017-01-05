Константин Ярынич – о госбюджете и ближайшем будущем

03.01.2017

Зачем принимать бюджет ночью, кому в 2017 году «светят» бесплатные лекарства, на какие кировоградские объекты могут быть направлены государственные миллиарды – на эти вопросы по еще не остывшим следам «УЦ» отвечает народный депутат Константин Ярынич из «Солидарности».

Один из вопросов, который задавали многие, – какой смысл был в героической бессоннице нардепов в ночь с 20 на 21 декабря, когда принимался государственный бюджет, если следующий день был вполне рабочей средой.

- Во-первых, надо обратить внимание на то, что бюджет был подан вовремя, как никогда ранее в нашем государстве, и никто не вошел в обсуждение 30 или 31 декабря, – отмечает Ярынич. – Потому что в такой ситуации многим уже плевать, что принимается, лишь бы принять. У нас был зазор времени достаточно большой на тот случай, если вдруг будет какой-то сбой, можно было проводить еще корректировки, консультации и так далее. С другой стороны, если мы вошли уже в бюджетный процесс, начали – надо закончить. Лучше посидеть, сколько нужно, и довести это до логического завершения. Что и получилось в 5 часов утра. Но, несмотря на это, я, как человек, который считает, что ночью нужно спать, скажу, что были такая активная работа и обсуждение, что спать абсолютно не хотелось. Понимая свою ответственность, мы сделали дело, и слава Богу. Было голосование о том, чтобы продолжить сессию, это не было насильно сделано. Это было желание депутатов.

К тому же, зная наши реалии, предположение о том, что на следующий день в зале мог просто не собраться кворум, тоже выглядит вполне правдоподобным. Наш собеседник признает: всегда есть риски, что кто-то не придет, а то и попытается сорвать принятие решений, что-то «выторговать» в последний момент за свой голос. Тем более среда в Раде – короткий день, а после часа дня начинаются заседания комитетов.

Впрочем, это, как говорится, их внутренняя «кухня». Для нас важнее, что внутри, в принятом документе. И, конечно, мы не могли не спросить у одного из наших представителей в парламенте, что именно лично он «выбил» для Кировоградской области в ходе эпопеи с главной сметой страны.

– Это коллективный документ, и не должен каждый из депутатов говорить: «Вот это я сделал», – подчеркивает Ярынич. – Решения принимаются коллегиально, проходя через комитеты, где с ними соглашается или не соглашается большинство, потом – через консультации, потом вносятся в зал. Но все же я, как медик, больше всего внимания уделял медицине и могу сказать, что в следующем году у нас заработная плата медицинского персонала увеличится на 36%. Большая работа была проведена вместе с министерством здравоохранения для того, чтобы в следующем году появилось такое понятие, как реимбурсация – возврат денег за покупку медикаментов. Опять же, нельзя сказать, что это решил только министр или какой-то отдельный депутат. Это группа, в которой работал и я сообща с моими коллегами, и в 2017 году мы получим реимбурсацию по трем нозологиям – это сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и сахарный диабет 2 типа. Почему именно эти нозологии: 65% всех смертей – от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмой сейчас страдает очень много молодых украинцев, сахарный диабет 2 типа – потому что им болеет в 6 раз больше людей, чем диабетом 1-го (около 1 млн). То есть мы говорим о массовости и возможности лечения на амбулаторном этапе. По онкологии, это я отстаивал на комитете по вопросам здравоохранения, удалось добиться того, что лечение детей с онкологическими заболеваниями будет полностью покрыто государственной программой, необходимые для этого медикаменты будут закупаться за средства государственного бюджета. То же – по детской гемофилии.

Чтобы всем было понятно, реимбурсация, о которой шла речь, – это компенсация государством стоимости лекарств. То есть уже в этом году, по идее, украинец с сердечно-сосудистым заболеванием, астмой или диабетом 2 типа, придя к терапевту и получив рецепт, лекарства по нему получит бесплатно. Для всех остальных, как и раньше, лекарства в аптеках – за деньги. Впрочем, нардеп обнадеживает: работа в направлении удешевления лекарств идет полным ходом – этот процесс предполагает целый комплекс мероприятий и касается в первую очередь отпускных цен фармацевтических заводов, которая будет вырабатываться министерством здравоохранения.

Что касается взрослых пациентов украинских больниц, то в следующем году государство сможет обеспечить медикаментами только 18% онкологических больных и 60% страдающих гемофилией.

- Это те позиции, которые я отстаивал и из 30% превратил в 60% по гемофилии, из 10% – в 18% по онкологии, – говорит нардеп.

Помимо медицины. На социально-экономическое развитие Украины в государственном бюджете заложено около 5 миллиардов гривен. На какие конкретные объекты и проекты Кировоградщины пойдут конкретные суммы из этих денег – будет зависеть от того, как поработают лоббисты этих объектов и проектов. В частности, Константин Ярынич, который был избран в мажоритарном округе в областном центре Кировоградщины, добился внесения в госбюджет следующих строк: достройка хирургического корпуса городской больницы скорой помощи (4-я больница), реконструкция Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 (СДЮШОР «Надія»), создание центров оказания социальных услуг, реконструкция набережной реки Ингул и создание исторического музея «Крепость Св. Елисаветы» в мемориальном комплексе «Крепостные Валы».

- Деньги заложены в «соцэкономе», который пока безликий – есть общая сумма, с которой нам придется поработать для того, чтобы деньги оттуда пошли именно на эти вещи. Но эти строки уже прописаны в госбюджете, и на них мы с большей вероятностью получим финансирование, – поясняет народный депутат.

Аналогично обстоят дела и с деньгами на строительство и ремонт дорог в регионе. Известно, что в областной администрации назвали желательным объем государственного финансирования в размере 700-800 миллионов гривен.

- Это (программа Государственного фонда регионального развития. – Авт.) тоже «общий мешок», из которого сейчас нам надо будет получить, – говорит Ярынич. – Согласно идее Кабмина, финансирование дорог должно увеличиться в 2 раза. Была беседа с председателем ОГА, написаны обращения, каждое нужно занести, объяснить. Это задача и народного депутата, и местных депутатов, и ОГА – при консолидации усилий мы получим результат в виде хорошего финансирования. Эта работа ведется прямо сейчас.

«Продавать» свои идеи и пожелания, чтобы они превратились в финансирование на конкретные проекты, названные люди и структуры должны будут Кабмину. Дальше – Бюджетный комитет Рады, затем – решение парламента или постановление правительства. То есть бюджетный процесс не заканчивается принятием закона о государственном бюджете, работа с ним продолжается. Насколько успешными будут эти усилия – узнаем в течение года. А пока – общий прогноз на 2017-й от Константина Ярынича, данный в рамках нашего опроса лидеров общественного мнения:

- Как врач, я вижу 2017-й годом продолжения важных дел в области здравоохранения. Прогнозирую, что в областном центре будет реализовываться программа радиационной защиты нашего с вами здоровья. Приложим все усилия, чтобы в город пришло из бюджета 42 млн грн на радиационную безопасность. В новом году получит дополнительный импульс медицинская отрасль города и региона, в первую очередь благодаря модернизации детской областной больницы. Убежден, что нас ожидают инновационные изменения в медицине, которые уже успешно внедряются в европейской практике. В частности, проект электронной регистрации «Поликлиника без очередей». Поэтому верю, что в 2017-м пациент Кировоградщины почувствует положительные изменения в повышении качества медицинского обслуживания. Хочу верить в то, что в Украине завершатся военные действия и наше государство сможет весь свой потенциал направить в мирную сферу на благополучие наших граждан.

Андрей Трубачев, «УЦ».