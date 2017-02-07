Константин Ярынич: акцент на здоровье и экологии

07.02.2017

Люди не хотят идти на выборы, потому что остро стоящие для них проблемы, в том числе экологические, не решаются годами, и они уже многим депутатам не доверяют. Такое мнение высказал народный депутат Константин Ярынич, комментируя результаты опубликованного недавно социологического опроса.





Напомним, согласно данным декабрьского исследования Центрально-Украинской социологической лаборатории, 60% жителей областного центра Кировоградщины не знают, за кого будут голосовать на выборах, или вообще не собираются в них участвовать.

- Если оценивать это с точки зрения гражданина и избирателя, то это во многом можно понять, - в частности, сказал Ярынич. - Ведь в том же социологическом исследовании плохое качество питьевой воды волнует больше половины населения, засоренность города – почти 40%, радиационный фон – больше 35%, проблема бездомных собак – на том же уровне… Горожане не чувствуют защищенности, заинтересованности местных властей, депутатского корпуса в решении этих вопросов. Видимо, поэтому многие люди и не хотят идти на выборы. Между тем проблемы, в том числе экологические, которые стоят «в первой очереди» много лет, только обостряются. Лично я, как врач, поставил целью часть этих проблем решить уже в 2017-м году.

Акцентом на экологии и здоровье граждан в своих инициативах сам нардеп объясняет свое лидерство в рейтинге потенциальных кандидатов на будущих парламентских выборах, установленное тем же соцопросом. Именно этой проблематикой он и планирует продолжать заниматься в первую пленарную неделю, наступившую в Раде после новогодних каникул.

- Все отражается на нашем здоровье, онкологическая, сердечно-сосудистая заболеваемость – это все вопросы экологии, - подчеркивает Константин Ярынич. - Мы отстаиваем позиции и по радиологической защите нашей территории, выносим этот вопрос на уровень Верховной Рады и правительства. В ближайшее время проведу встречи с премьер-министром по этому вопросу. Я буду добиваться финансирования в объеме 42-х млн грн на областную программу радиологической защиты, которую моя команда инициировала. Эта программа предполагает ряд мер, в том числе проведение профилактики, исследований и защиты – всего того, что касается экологической безопасности нашего города и области.

Кроме того, мы уже подготовили письма на (Кировоградский. - Авт.) горсовет, мэра и секретаря по поводу черных тополей (с которых летит пух. - Авт.). Сейчас как раз самое время навести порядок с деревьями, которые у многих вызывают опасную аллергию, их можно обрезать либо удалить. Это тоже серьезный вопрос для здоровья горожан. Кроме того, необходимо провести большую работу по озеленению нашего города, к чему моя команда сейчас и готовится.

На заседании комитета по вопросам здравоохранения буду поднимать вопрос о блокировании медицинской реформы, которое меня очень тревожит. У нас была встреча с медицинской общественностью Кировоградщины, ее представители обес­покоены недофинансированием, и в части зарплаты, и в части обеспечения медикаментами и материалами. Есть обращение профсоюзных комитетов нескольких медицинских учреждений, есть задание народному депутату донести эту обеспокоенность непосредственно до премьер-министра. Поэтому я инициирую вопрос о проведении совещаний на уровне Кабмина для того, чтобы разобраться, что происходит с финансированием здравоохранения.

Андрей Трубачев, «УЦ».