Константин Ярынич: «Неважно, кто будет министром»

28.02.2017

Есть ли почва под слухами о возможном назначении нашего земляка министром здравоохранения, почему украинцы до сих пор ездят пересаживать органы за границу, почему ни один глава МОЗ на сегодня не способен разрешить существующие в отрасли проблемы – на эти и другие вопросы отвечает народный депутат и практикующий врач-онколог Константин Ярынич.





Учитывая, что Уляна Супрун, возглавляющая министерство сегодня, пока не избавилась от приставки «и.о.», и осведомленные люди уверены, что парламент ее кандидатуру не утвердит, сам собой встает вопрос о возможных будущих кандидатурах. Но проблема сегодня – не столько в персонах, сколько в отсутствии понимания между двумя ветвями власти, в первую очередь – между МОЗ и профильным комитетом Рады, в состав которого входит наш собеседник.

- Проблему вижу в банальном нежелании сотрудничать, а соответственно – слышать друг друга, - говорит Константин Ярынич. - Как человеку, который в течение длительного времени возглавлял мощное лечебное учреждение, мне странно сейчас наблюдать за этой враждой. Я твердо знаю, только путем объединения усилий и налаживания партнерского диалога между двумя ветвями власти мы можем в сжатые сроки решить болезненные проблемы, назревшие в медицине. Два показательных примера: необходимый и важный законопроект о трансплантации, соавтором которого я являюсь, с апреля прошлого года не вынесен в сессионный зал для голосования. Наши граждане в течение многих лет вынуждены ездить в Беларусь, Индию, Турцию на дорогостоящие операции, чтобы спасти себе жизнь. Проект закона об автономизации медицинских учреждений, который предоставит нашим больницам возможность развиваться и эффективно использовать свои возможности для улучшения качества оказания медицинской помощи населению, тоже с прошлого апреля ждет «лучших времен».

- Какие меры, по вашему мнению, необходимо предпринять, чтобы данное противостояние наконец закончилось, и кто должен возглавить этот процесс?

- Пока мы будем ждать «мессию», который возглавит процесс, наших граждан просто некому станет лечить. С сегодняшним уровнем зарплаты и финансирования медицинских учреждений врачи или выедут в соседнюю Польшу, или пойдут работать в другую сферу деятельности. Еще летом прошлого года я публично представил ряд проектов в медицине, которые мы уже два года доносим до исполнительной власти всех уровней. Поэтому своей главной задачей вижу объединение всех сторон вокруг стратегии украинской медицины для человека, без бюрократических проволочек. Так, например, совещание с премьер-министром, руководством Минздрава Украины, депутатами нашего комитета, представителями областных департаментов и экспертной среды позволило детально обсудить Концепцию реформы финансирования системы здравоохранения. Но для того, чтобы этот воз сдвинулся с места, приходится постоянно ходить по кабинетам и принципиально убеждать в неотложности воплощения данной стратегии.

- Говорят, вашу кандидатуру как вероятного следующего главы Министерства здравоохранения рассматривают сейчас в парламенте. Это правда?

- Да, такие предложения мне поступают, обсуждаются – у меня есть необходимый управленческий опыт, опыт отстаивания ряда передовых законопроектов. Более 10 лет опыта руководящей работы, который я получил в областном онкологическом диспансере, в комиссии областного совета по вопросам здравоохранения, материнства и детства, позволили увидеть как слабые места системы, так и пути их «усиления». И в моих ближайших планах немало замыслов, которые я хочу реализовать в нашей области и нашем городе.

- Тем не менее, если вопрос выдвижения вашей кандидатуры на пост главы министерства станет в повестку дня, вы согласитесь?

- На сегодняшний день нет таких планов. Есть стремление, оставаясь депутатом, завершить ряд важных проектов для Кировоградщины, прежде всего – по принятию программы радиационной безопасности и получения первых 42 млн грн для ее запуска. Да и неважно, кто будет министром. Пока не будет слаженной и конструктивной работы законодательной и исполнительной ветвей власти, сотрудничества с экспертной средой и должного контроля со стороны общественности, ни один министр самостоятельно ничего не изменит.

Беседовал Андрей Трубачев, «УЦ».