Костя Футболист – в розыске

28.02.2017

Стрельба с поножовщиной под Кировским судом в областном центре была скорее бытовой разборкой, чем эхом бандитского передела. Об этом «УЦ» стало известно из источников, близких к уголовной среде.





Александр Максимчик, получивший ножевое ранение в грудь и огнестрельное в бедро – ранее судимый за имущественные преступления и хранение оружия, – во время последней отсидки якобы при свидетелях серьезно избил табуретом другого заключенного. Этим заключенным, по информации источника, был сын одного из задержанных в день нападения, 21 февраля.

Напомним, все трое мужчин в возрасте от 30 до 46 лет, которых подозревают в нападении, – ранее несудимые, при их задержании в автомобиле «Хонда» были обнаружены помповое ружье и то, что в полиции называют охотничьим карабином. Но выглядит точно, как автомат Калашникова. По официальной версии полиции, у всех троих ранее были конфликты с пострадавшим. Как минимум ближайшие два месяца эти люди проведут в Черкасском СИЗО без возможности внесения залога.

Тем временем, через три дня после инцидента, полиция официально объявила в розыск еще одного подозреваемого в причастности к нему. Это Константин Волков 1985 года рождения, которому заочно объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления – покушения на убийство – и хулиганстве. Неофициально в органах подтверждают – это и есть пресловутый Футболист, которого называют главой одного из криминальных новообразований областного центра, активно борющегося здесь за влияние со старыми «элитами». К слову, на момент совершения громкого нападения другое дело – о грабеже, в котором Волков проходил как обвиняемый, уже слушалось в суде. В качестве меры пресечения, правда, была избрана всего лишь подписка о невыезде.

Неофициально подтверждают и то, что второй возможный пострадавший в перестрелке – в прошлый вторник он обратился к врачам самостоятельно с ранениями ног, напоминающими огнестрельные, – является сыном уголовного авторитета по кличке Кеваль. В полиции считают, что он был в машине вместе с Максимчиком, когда тот приехал к Кировскому суду, где слушается дело о незаконном обращении с оружием – по нашей информации, в ноябре 2016-го у него дома изъяли травматический пистолет и боевые патроны.

Андрей Трубачев, «УЦ».