Кредитные ставки госбанков – на грани фантастики

Автор: Евгений Башинский

31.01.2017

В Нацбанке заявили о том, что курс гривны снова укреплен. Неизвестно, надолго ли, но попутно с этим действием со стороны официальных представителей ведомства прозвучали заявления об ожидании постепенного снижения кредитных ставок на протяжении 2017 года. В частности, об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на круглом столе. Как пишет FinClub, ссылаясь на заявление чиновника: «Ожидаем, что процентные ставки будут снижаться, инфляция – замедляться. У нас осторожно-позитивные ожидания на 2017 год».

Впрочем, как и водится у нас в стране, без «но» не обойтись. Некоторые факторы все же могут затормозить ожидаемое и заранее анонсируемое снижение ставок. Например, уже сейчас Нацбанк обеспокоен процентной политикой государственных банков, которые завышают стоимость привлечения средств от клиентов. «Нас беспокоит процентная политика госбанков. Почему госбанки конкурируют между собой, предлагая такие высокие ставки?» – также сказал на круглом столе Ваврищук.

Эту же мысль относительно замедления снижения ставок отметил и директор по рискам Банка Кредит Днепр Олег Пахомов: «В целом мы ожидаем снижения кредитных ставок на протяжении этого года. Но это снижение будет очень постепенным – порядка 3-4% за год – по причине все еще достаточно высоких депозитных ставок. Хотя сроки размещения депозитов населения постепенно увеличиваются, на сегодняшний день они все еще не превышают 12 месяцев». Кроме того, по его словам, ограниченная возможность выдавать длинные займы связана с короткой ликвидностью у банков.

Как передает «Экономическая правда», «старший советник президента Альфа-банка Роман Шпек ожидает, что в случае инфляции до 10% ставки по депозитам будут не выше 14%. Учитывая, что премия банка за риск составляет 2 п.п., стоимость финансирования бизнеса будет на уровне 16%». Там же можно увидеть прогноз председателя правления банка «Глобус» Сергея Мамедова: «Если учетная ставка будет снижаться, то мы полагаем, что средняя ставка по кредитам опустится до 15-17% годовых. Некоторые банки уже сейчас кредитуют под 18-18,5%».

Тем временем, Ваврищук задается риторическим вопросом: «Нас беспокоит процентная политика госбанков. Почему госбанки конкурируют между собой, предлагая такие высокие ставки?»

На этот вопрос довольно развернуто ответил экс-глава НБУ Сергей Арбузов, комментируя круглый стол и ситуацию с процентными ставками по стране:

«Ничего удивительного в происходящем нет – нынешнему руководству Приватбанка никто не поставил внятных задач. Там собралась весьма пестрая команда из приватовцев, нацбанковцев и минфиновцев под предводительством финансиста, который очень давно не управлял живым банком. Над ними поставили многочисленных иностранных надзирателей, чтобы они могли контролировать управляемость эксперимента по национализации.

Но сказал ли кто-то этим уважаемым людям, какую бизнес-модель нужно выстроить в Днепре? Очевидно, что не прибыльный банк, который можно будет потом выгодно продать. Потому что при максимальной депозитной ставке на рынке заработать невозможно. Можно только раздуваться в размерах и потом списать свои долги за счет государства, как это сделал Коломойский.

И теперь чиновники искренне удивляются, почему же государственные банки между собой конкурируют. Потому что в государственной экономике можно конкурировать только за государственные же потоки! Потому что люди, называющие себя рыночниками, возродили громадный госсектор. И сейчас Украина куда ближе к экономике советского образца, чем любая другая страна в регионе. Но даже в этой уродливой конструкции правительство не удосужилось сделать главный элемент – разработать план дальнейшего развития своей же собственности».

Как известно, в настоящее время учетная ставка НБУ находится на уровне 14% годовых. Вопрос, скорее, в том, будет ли она сохраняться на этом же уровне, а если будет меняться – то как и с какими темпами. Изменение учетной ставки всегда является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

В свою очередь, снижение объемов кредитования физических лиц ведет к снижению платежеспособного спроса населения на товары и услуги, которые довольно часто сегодня покупаются в кредит. А это закономерно ведет к понижению производства и воздержанию от повышения цен. И если отсутствие повышения цен в нынешних реалиях населению на руку, то падение объемов производства серьезно ударит по нашей и так не шибко развитой промышленности. А она, в свою очередь, «бьет» по ВВП.

А в этом, как вы понимаете, маловато повода для радости.