Кропивницкий – за Россию

Автор: Берлин

26.12.2016

На сайте «Петр и Мазепа» разбирается новая технология зрады из Москвы под кодовым названием «Украинцы умоляют Порошенко восстановить дружбу с Россией».

Вот что обидно: «в начале декабря на сайтах областных советов Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областей, а также на сайте горсовета Кропивницкого появились петиции, в которых уже жители областей якобы также призывают эти отношения срочно восстановить. Все эти петиции быстро набрали необходимое количество голосов — и преодолели барьер, необходимый для обсуждения петиций на заседаниях советов. Однако, как пишет в своем материале сайт «СтопФейк», три петиции — в Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях «имеют признаки того, что создавались не жителями этих регионов, а результаты голосования были сфальсифицированы».» – то есть только жители нашей области повелись?

Какой мизерабль!

Хотя, заглянув на сайт нашего горсовета, я такой петиции не обнаружил… Уже сняли или где-то имеется фейковый сайт города Кропивницкого?