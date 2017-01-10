Кто хочет поработать?

10.01.2017

- Чим займаєшся?

- Суспільно корисною працею.

- Якою саме?

- Лежу й нікому не заважаю.





Минувшим летом в одной из самых трудолюбивых стран мира – Южной Корее – прошел конкурс по… ничегонеделанию, в котором приняло участие более двух тысяч человек. Главное условие конкурса – 90 минут ничего не делать. Не пользоваться мобильником, не разговаривать, не спать. Думаете, это так просто? Попробуйте.

Интересно, как выступила бы на этом соревновании сборная Украины? Мне кажется, точно так же, как сборная Украины по футболу на Евро-2016. Больше всех пробежали, совершили больше всех технических действий – выступили хуже некуда. В отличие от южнокорейцев и многих других продвинутых стран, мы много и бестолково суетимся и мало производим. И, не успев устать, подолгу отдыхаем.

В 2017 году украинцы будут официально отдыхать почти треть всего календарного года – 116 дней. Добавьте плановые отпуска (в четыре раза длинней, чем у японцев), отпуска «за свой счет», «короткие» предпраздничные дни, обязательные «мне очень надо», и получится полгода работаем – полгода отдыхаем. Стоит ли удивляться, что Украина не входит в перечень стран, где много работают?

Кстати, трудовая неделя в Западной Европе у большинства началась 2 января, а в Штатах который год сын отправляется на работу утром после новогодней ночи. Это, конечно, явный перебор – идти на работу первого января, но пример вполне показательный.

И еще немного занимательной арифметики. В ходе принятия бюджета на новый год премьер-министр Украины Владимир Гройсман озвучил планы Кабмина по увеличению главного показателя экономики – валового внутреннего продукта – на 3%. Прорыв в экономике эта цифра явно не обещает, как по мне, она склеена из пожеланий МВФ, ожидаемой инфляции и надежд «лишь бы не хуже». Впрочем, в сравнении с приростом ВВП в 2016 году в 1,5%, планы на 2017-й выглядят вполне солидно. Но вернемся к трудам нашим тяжким. Эксперты считают, что каждый рабочий день добавляет экономике 0,3-0,4% ВВП. Прикиньте, если правительство уменьшит наши бесконечные «свята» хотя бы на 10 дней? Это ж вместе с гройсмановской «троечкой» даст те самые 7%, которые считаются классическими для подъема экономики! И которыми так гордились Польша и страны Балтии.

Когда задумываешься об истоках нашего «отдыха» длиной в полгода, сразу же, как лбом в стену, утыкаешься в противоречие между утвердившимся в сознании традиционным украинским трудолюбием и унизительно малой эффективностью труда наших сограждан. Мне кажется, истоки такой непонятки лежат отнюдь не в давних веках – этой быстро укоренившейся привычке работать спустя рукава от силы лет пятьдесят. Именно тогда миллионы советских граждан начали трудиться под девизом «Как вы нам платите, так мы вам и работаем».

И сегодня можно найти целую кучу государственных контор, управлений и отделений, где день за днем проходит в ожидании финишного свистка. Похоже, они неистребимы. В реальной экономике такого уже практически нет, там каждый лишний человек – обуза, каждый работающий должен пахать, а не отсиживать.

Новым витком зачистки штатных расписаний станет повышение минимальной зарплаты до 3200 грн. При всех недостатках (их очень много) этой новации Кабмина, одно позитивное качество несомненно: оставшиеся сотрудники будут отпахивать свои новые зарплаты за двоих, а то и троих. Начнут работать так, как работают в странах, которые могут позволить себе проводить конкурсы по ничегонеделанию.

Ефим Мармер, «УЦ».