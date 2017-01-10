Кто хочет поработать?

- Чим займаєшся?
- Суспільно корисною працею.
- Якою саме?
- Лежу й нікому не заважаю.
Минувшим летом в одной из самых трудолюбивых стран мира – Южной Корее – прошел конкурс по… ничегонеделанию, в котором приняло участие более двух тысяч человек. Главное условие конкурса – 90 минут ничего не делать. Не пользоваться мобильником, не разговаривать, не спать. Думаете, это так просто? Попробуйте.
Интересно, как выступила бы на этом соревновании сборная Украины? Мне кажется, точно так же, как сборная Украины по футболу на Евро-2016. Больше всех пробежали, совершили больше всех технических действий – выступили хуже некуда. В отличие от южнокорейцев и многих других продвинутых стран, мы много и бестолково суетимся и мало производим. И, не успев устать, подолгу отдыхаем.
В 2017 году украинцы будут официально отдыхать почти треть всего календарного года – 116 дней. Добавьте плановые отпуска (в четыре раза длинней, чем у японцев), отпуска «за свой счет», «короткие» предпраздничные дни, обязательные «мне очень надо», и получится полгода работаем – полгода отдыхаем. Стоит ли удивляться, что Украина не входит в перечень стран, где много работают?
Кстати, трудовая неделя в Западной Европе у большинства началась 2 января, а в Штатах который год сын отправляется на работу утром после новогодней ночи. Это, конечно, явный перебор – идти на работу первого января, но пример вполне показательный.
И еще немного занимательной арифметики. В ходе принятия бюджета на новый год премьер-министр Украины Владимир Гройсман озвучил планы Кабмина по увеличению главного показателя экономики – валового внутреннего продукта – на 3%. Прорыв в экономике эта цифра явно не обещает, как по мне, она склеена из пожеланий МВФ, ожидаемой инфляции и надежд «лишь бы не хуже». Впрочем, в сравнении с приростом ВВП в 2016 году в 1,5%, планы на 2017-й выглядят вполне солидно. Но вернемся к трудам нашим тяжким. Эксперты считают, что каждый рабочий день добавляет экономике 0,3-0,4% ВВП. Прикиньте, если правительство уменьшит наши бесконечные «свята» хотя бы на 10 дней? Это ж вместе с гройсмановской «троечкой» даст те самые 7%, которые считаются классическими для подъема экономики! И которыми так гордились Польша и страны Балтии.
Когда задумываешься об истоках нашего «отдыха» длиной в полгода, сразу же, как лбом в стену, утыкаешься в противоречие между утвердившимся в сознании традиционным украинским трудолюбием и унизительно малой эффективностью труда наших сограждан. Мне кажется, истоки такой непонятки лежат отнюдь не в давних веках – этой быстро укоренившейся привычке работать спустя рукава от силы лет пятьдесят. Именно тогда миллионы советских граждан начали трудиться под девизом «Как вы нам платите, так мы вам и работаем».
И сегодня можно найти целую кучу государственных контор, управлений и отделений, где день за днем проходит в ожидании финишного свистка. Похоже, они неистребимы. В реальной экономике такого уже практически нет, там каждый лишний человек – обуза, каждый работающий должен пахать, а не отсиживать.
Новым витком зачистки штатных расписаний станет повышение минимальной зарплаты до 3200 грн. При всех недостатках (их очень много) этой новации Кабмина, одно позитивное качество несомненно: оставшиеся сотрудники будут отпахивать свои новые зарплаты за двоих, а то и троих. Начнут работать так, как работают в странах, которые могут позволить себе проводить конкурсы по ничегонеделанию.
Ефим Мармер, «УЦ».
Всегда интересно наблюдать за людьми, пытающимися начать работать после череды новогодних и рождественских праздников. Они беспомощны, неуклюжи и демонстрируют такую неуверенность в себе, как человек, впервые бросивший костыли после долгого пребывания в гипсе. Действительно, человек напоминает больного, это не так легко, как кажется. Попробуйте ради эксперимента, будучи здоровым, пролежать в палате с лежачим больными. Через несколько дней вы тоже почувствуете себя больным: ходули станут ватными, сознание спутанным и т. д. Вот почему после стольких новогодних дней ничегониделания
…вот почему после стольких дней ничегонеделания, заходя в любую контору, вы попадаете в атмосферу апатии и перегара…
Глядя, как наши люди тарятся в супермаркетах накануне Нового года, испытываешь за них страх. Они явно идут на рекорды… Я слышал, как двое делились впесчатлениями: «Я за новогоднюю ночь был в туалете шесть раз». «А я восемь!» «Ух ты! Класс!»
Врачи, зная, чем это может закончиться, бесконечно призывают о благоразумии, о том, что нужно держать себя в руках, не ударять лицом в салат и т. д. Но все эти увещевания производят на наших людей такой же эффект, как стихи на корову. Они решили оторваться по полной, и никто не должен им помешать…
В такой атмосфере проходит не один день и когда все же приходит время приступить к трудовой деятельности, неудивительно, что люди уже начинают забывать, что это такое. Они воспринимают это, как что-то далекое и расплывчатое… Их первые шаги напоминают шаги человека, исследующего незнакомый водоем: крайне осторожные, нетвердые, сопровождающиеся чрезвычайной опаской.
Потребуется определенное время, чтобы человек вошел в привычную колею. Обычно это случается в двадцатых числах января…
Слай: Потребуется определенное время, чтобы человек вошел в привычную колею. Обычно это случается в двадцатых числах января…
Или не случается вообще – человек привыкает к праздности)))
«Будут отпахивать свои новые зарплаты за двоих, а то и троих». Несомненно. Но куда денутся уволенные, если учесть, что крупное строительство у нас вряд ли возможно. Действительно, в 2016 г.
считались крупными стройками – 10 заводов. Крупные? Например, в Черниговской обл. запущен завод по производству картофельного фри 100 тыс.т. аж с 50 рабочими местами. Правда, отмечается создание 3 тыс. рабочих мест на Львовском кабельном заводе. Но это исключение.
Т. е. новые стройки – мелочи жизни, если учесть что гос. служащих у нас 500 тыс. чел. А при росте их производительности в 2 раза (как предполагает автор статьи), сократится 250 тыс. чел. служащих. То куда денутся уволенные? Так что пожелание нашего правительства поднять резко минимальную зарплату – вряд ли реально без сильной инфляции
не раз писал, что это опрометчивый, рискованный и непродуманный шаг. И инфляция только одно из негативных последствий.
Согласен!
Есть в физике такое понятие – «антиматерия». В нашей стране, увы, процветает антиэкономика. Все реформы, проведенные за последние два года с треском провалились. Новая полиция, ликвидация ЖЭКов (тотальный перевод граждан в ОСББ), «оздоровление» банковской системы, судейская реформа. Все вышло боком. Очередной маразм – повышение минималки. И по этому поводу уже собираются вводить купюру в 1000 гривен. Скоро опять мы все станем миллионерами. И ведь что забавно – в стране огромное количество докторов экономических наук, а чудеса творятся, как с похмелья. Или их никто не слушает, или они такие типа «доктора». Но главная реформа впереди – медицина и здравоохранение. Поневоле вспоминается старый анекдот: «А вы их дустом пробовали?». Становится просто страшно, как нынешние власти старательно организовывают новый Майдан. Кровавый и беспощадный…
Хотели как лучше….