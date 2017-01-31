Квартирная афера в Кропивницком через… Америку

31.01.2017

На прошлой неделе в областном центре бдительный начальник ЖЭО №1 Светлана Ковалева моментально отреагировала на поступившую к ней информацию – неизвестные ломают двери в квартире, собственница которой находится на лечении в областном психоневрологическом диспансере. Когда сотрудники ЖЭО начали разбираться во всей истории, всплыли совершенно неслыханные удивительные моменты.

Слово Светлане Ковалевой: «Получив сигнал о том, что в квартире по улице Олефиренко (бывшая Фрунзе), 14-А ломают двери, мы немедленно прибыли на место. Действительно, двери выламывали. На вопрос: кто вы? – эти люди ответили, что они рабочие, которых наняли новые собственники. Минут через семь прибыл молодой человек, который представился братом новой хозяйки квартиры. Квартира была куплена 20 января 2017 г., согласно договору купли-продажи. Он показал договор, мы его сфотографировали.

В квартире прописана женщина, которая последних два года находится на лечении в Кировоградской областной психоневрологической больнице. Женщина, Лилия Спектор, из своей квартиры не выписывалась. Но в договоре купли-продажи указано, что она сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки, в штате Орегон, в городе Гладстон!

18 февраля прошлого года она якобы дала доверенность своему представителю, проживающему в селе Григоровка Новоукраинского района, на продажу ее квартиры. Заверила эту доверенность нотариус из штата Орегон, Кулакевич Мария Васильевна.

Мы выехали в поселок Новый к этой женщине. Она рассказала нам, что никому никаких доверенностей не давала. С февраля 2015 года она вообще не выходила из психиатрической больницы.

Родственников у нее нет. Женщина является дееспособной, то есть ее заболевание не такого толка, когда человек может совершать неадекватные поступки. Как объяснил врач, она просто не может самостоятельно обиходить себя, ей нужна постоянная помощь, а с мозговой деятельностью проблем нет. Людей, которые вдруг оказались собственниками ее квартиры, она не знает.

Что еще смутило, так это то, что в договоре купли-продажи указано, что в прошлом году в квартиру заходили представители БТИ, – измеряли, сверяли документы. Но без представителя ЖЕО такое невозможно, никого там не было. Квартира все время стоит не просто опечатанная, но двери еще и заколочены гвоздями от греха подальше, просто так туда не войдешь. Соседи могут это подтвердить.

Самое невероятное, что в договоре написано, якобы 13 января 2017 года наше ЖЕО выдало справку с номером 4145 о том, что в квартире никто не зарегистрирован. Мы ничего такого не давали! Более того, какая справка с номером на 4 тысячи? Мы с начала года выдали всего 120 справок. Имеет место явная подделка».

Начальник ЖЭО Светлана Ковалева обратилась в полицию, там этим интересным делом уже занялись, пока не комментируют его ход. Взял под свой контроль ситуацию и городской голова Андрей Райкович.

Интересен такой момент. Квартира отключена от электро-, водо- и газоснабжения, чтобы не платить за то время, когда хозяйки дома нет. Квартплату она тоже не платила. Но кто-то (возможно, положивший на квадратные метры глаз) все это время вносил квартирную плату за жилье. А это жилье не в самом простом доме. Находится дом в симпатичном месте, прямо возле Ковалевского парка, дом ухожен. Квартира в таком месте стоит весьма приличных денег, что и привлекло к ней чье-то внимание.

Кстати, за последние годы это уже не первая попытка провернуть аферу, и все на улице Олефиренко, уж очень она для кого-то привлекательна. В 2009 году была первая попытка заполучить квартиру на Олефиренко, тогда удалось ее отсудить. Интересно, что действовал также по доверенности житель Новоукраинского района. Примерно тогда же еще одну квартиру с одиноким пожилым собственником пытались отобрать ловкие люди. По этой квартире судебное разбирательство еще продолжается.

И вот новая попытка. Причем, похоже, впервые в истории Кировоградской области с привлечением заокеанских нотариусов. Или выдуманных американских нотариусов. В голове трудно укладывается, чтобы житель села Григоровка слетал в Орегон заверить доверенность на продажу квартиры. Да еще нашел в Америке нужного нотариуса, и все ради покупки по доверенности квартиры в тихом центре Кропивницкого.

Следующее слово в этой истории за правоохранителями. Пока же призываем вас, читатели, к бдительности. Аферисты выдумывают все более изощренные методы поживиться чужим добром.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».