Ляшко на Кировоградщине: женщинам – цветы, сельхозпроизводителю – комплимент

06.03.2017

Один из самых узнаваемых украинских политиков, лидер Радикальной партии Олег Ляшко побывал с двухдневным визитом на Кировоградщине. Ключевым моментом всей программы пребывания стало ознакомление с работой ведущего производителя сельхозтехники в Украине – завода «Эльворти».





Председатель наблюдательного совета «Эльворти ГРУП» Павел Штутман лично провел для политика экскурсию по заводу. Изюминкой ее было посещение новейшего подразделения – завода «Металит», который был запущен только в прошлом году и оснащен самым передовым оборудованием.

Олег Ляшко и сопровождающие его народные депутаты Дмитрий Линько и Сергей Скуратовский, а также руководитель областной организации РПЛ Михаил Бевзенко не скрывали своего восхищения высоким уровнем «Эльворти».

Комментируя увиденное, лидер Радикальной партии сказал: «Рынок сельхозтехники в прошлом году в Украине оценивался в 10 миллиардов гривен. Из них отечественной сельхозтехники продано только на 1,5 миллиарда. Все остальное – это импортная. Импортная техника в Украине означает, что зарабатывают не украинцы, нет рабочих мест для украинцев, нет зарплат для украинцев. Когда-то здесь работало 10 000 человек, а сегодня – чуть больше тысячи. Поэтому наша задача – и почему я здесь, почему сегодня общаюсь с заводчанами, - сделать так, чтобы была поддержка государства и чтобы отечественная техника ездила на отечественных полях: украинские комбайны, украинские сеялки, украинские трактора.

Есть много вопросов к нaучной шкoле, к высшему образованию, - кoгда люди выхoдят с диплoмoм, a пoтом оказывается, чтo у них руки из одного места. A нaм нужны крепкие, современные, высoкoобразованные специaлисты. Если работника с пpoфессиoнально-техническим oбразованием мы мoжем нaйти, тo с инженерами – большая пpoблемa. Это последствия 25 лет преобразования нaшей страны в сыpьевой пpидaтoк. A для тoгo, чтoбы странa имелa будущее, нужно вклaдывать в нoвые технoлогии, нaучный пoтенциaл и в создание кaдpов. Убежден, будущее Украины за такими крупыми предприятиями. Поэтому обязуюсь делать все, чтобы обеспечить «Эльворти» образованными работниками и государственными заказами».

Депутат сам опробовал продукцию, посидел за рулем нового погрузчика. Яркий политик, конечно же, не мог обойтись без широкого красивого жеста. Проходя по цехам, он дарил каждой встреченной работнице цветы.

Глава областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Михаил Бевзенко считает визит главы партии очень своевременным.

- По итогам визита лидера нашей партии мы будем инициировать в областном совете принятие обращения к Кабмину о поднятии пенсий. Второе – принятие аналогичного обращения о расширении списка бесплатных лекарств для социально незащищенных категорий населения. Третье: будем требовать поднять уровень высшего образования, потому что на данный момент предприятия не могут получить классного специалиста прямо из ВУЗа. И четвертое – требуем озвучить наше отношение к блокаде Донбасса, из-за которой страна несет значительные убытки. Мы выступаем категорически против торговли с оккупантами, но эта блокада приводит к тому, что страдают наши люди, страдает бюджет. И та дырка в 32 миллиарда гривен, которая может возникнуть, приведет к еще большему экономическому упадку. Чтобы их компенсировать, правительство вынуждено будет забирать деньги у Министерства экономразвития. Этого допустить нельзя! – сказал Бевзенко.

Соб.инф.