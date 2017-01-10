Маланкуйте и посевайте!

10.01.2017

В этом году у нас наконец-то было правильное Рождество – со снегом, морозами, настоящий зимний праздник. И отмечали его многие тоже правильно, согласно всем народным традициям: пекли калачи, накрывали щедрые столы на Святвечер, носили вечерю родителям и крестным. И все чаще и чаще можно было встретить колядников – и детей, и взрослых, – которые с Рождественской звездой поют колядки и щедривки, славя Рождение Христа.

Вот и нашему фотокорреспонденту Олегу Шрамко повстречались колядники. Начав колядовать у храма Благовещения Пресвятой Богородицы, что рядом с Ангелом-Хранителем, эта компания ребят двигалась далее по Большой Перспективной, заходя в офисы и магазины.

Кстати, в конце этой недели еще два народных праздника – Маланки и Васыля, которые совпадают со Старым Новым годом. Маланка, или Щедрый вечер, – это вечер накануне Старого Нового года, когда так же, как и в Святвечер накануне Рождества, накрываются богатые угощениями столы. Самым интересным обрядом является вождение Козы, когда люди переодеваются в костюмы фольклорных персонажей, а один – в вывернутый наизнанку кожух, имитирующий настоящую козу, и эта веселая компания с песнями ходит по домам с пожеланиями добра и здоровья на весь год – маланкует. А рано-рано утром следующего дня, на Васыля, можно идти посевать – засевать дом зерном пшеницы, опять-таки, с самыми лучшими пожеланиями. Так как по традиции первым в дом на Васыля должен войти мужчина, посевают обычно мальчишки и другие представители сильного пола.

Что ж, до Щедрого вечера у вас есть время подготовиться, чтобы идти маланковать и посевать. А вдруг и ваша развеселая компания с собственной Козой попадет в объектив нашего фотографа?

Фото Олега Шрамко, «УЦ».