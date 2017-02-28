Медреформа: ни одна больница не будет закрыта

28.02.2017

Кировоградщина может стать одним из регионов во главе реформы здравоохранения, раньше других создавшим госпитальные округа – за это в правительстве обещают дать дополнительных денег на развитие отрасли. В понедельник главные врачи со всей области публично озвучили то, как они это видят, заложив основу перспективного плана реформы на территории.

Совещание, в котором, помимо медиков, приняли участие глава ОГА, народный депутат, отраслевые чиновники и представители районных властей, подытожило очередной этап работы, которая велась несколько месяцев. За время, прошедшее после принятия Кабмином постановления о проведении в стране очередного этапа реформирования, и врачебная среда, и самоуправление успели вникнуть и разобраться, что к чему.

Акценты

Главное, что нужно было понять для того, чтобы на местах приняли изменения, – что в их ходе не будут ничего закрывать и никого не станут сокращать. На этом в первую очередь акцентировал внимание председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко.

- Ни одно медицинское учреждение в области не должно быть закрыто, каждый врач – а у нас каждый врач на вес золота, их у нас не хватает – должен максимально реализоваться и иметь максимально качественные условия для предоставления медицинской услуги. Это принципиальное условие, – в частности, подчеркнул он, обращаясь к представителям медицинской общественности региона и чиновникам разных уровней.

О том, что перспективный план объединения медицинских учреждений в округа должен формироваться «снизу», говорил представитель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Константин Ярынич. По его мнению, навязывание «спущенного» из Киева, вмешательство исполнительной власти здесь недопустимо.

- Если не будет взаимопонимания на территориях, мы не имеем права выносить это на рассмотрение Кабмина. Кировоградщина – одна из первых, кто сегодня обсуждает в правильном русле этот вопрос, – отметил нардеп.

Впрочем, у местной медицины есть и вполне конкретный материальный стимул не затягивать с раздумьями сверх необходимого – Министерство здравоохранения предоставит преференции для округов, которые будут сформированы первыми, – в плане финансирования и обеспечения оборудованием.

- Кировоградщина будет в авангарде тех областей, которые сделают свою домашнюю работу и получат от правительства дополнительные ассигнования на то, чтобы развивать нашу медицинскую отрасль, технически оснастить врача, чтобы он был и с зарплатой, и с современными возможностями… Мы уверенно отдаляемся от советской модели. Есть образовательные округа, будут медицинские округа, тот путь, который касается административной реформы, Украина тоже пройдет спокойно, договорившись с территориями и получив правильный результат, – подытожил общие ожидания Сергей Кузьменко.

Как это может быть

Еще раз о том, зачем это и почему. Суть госпитальных округов – в том, чтобы человек мог получить медицинскую помощь максимального качества в том месте, куда он может быть доставлен за час. При этом свои базовые функции районные и городские больницы продолжат выполнять, как и выполняли, плюс получат возможность развивать у себя какой-нибудь вид специализированной помощи, который нужнее в их госпитальном округе.

- Это инструмент для развития системы здравоохранения, инфраструктуры, для того, чтобы как можно ближе к населению была медицинская помощь, и она была качественней, – поясняет глава обл­здрава Олег Рыбальченко.

Для «кустовой» организации есть и другие мотивы. Создание отделений или центров предоставления многих современных видов медицинской помощи технологически и социально-экономически обосновано и уместно только в случае обслуживания ими большого количества населения – по экспертным расчетам, от 120-200 тысяч. Например, открывать гемодиализный центр целесообразно, если он будет постоянно обслуживать минимум 25 пациентов. А на территории большинства районов области такое их количество не проживает. То есть человек с почечной недостаточностью из отдаленного района должен был ехать полторы-две сотни километров в большой город, просто чтобы оставаться в живых. Процедура – по 6 часов, через день.

То, как эта ситуация меняется сейчас, уже вписывается в философию реформы. Как раз на прошлой неделе в Малой Виске заработало первое на Кировоградщине отделение гемодиализа за пределами областного центра. В ближайших планах – создание еще одного в Александрии. Разделенной на три госпитальных округа – западный, центральный и восточный – область видят и сами медики. В западный округ готовы войти медики Голованевского, Гайворонского, Благовещенского, Новоархангельского, Добровеличковского и Маловисковского районов. В восточный, скорее всего, отойдут медучреждения Светловодского, Онуфриевского, Александрийского и Петровского районов. Остальные территории – соответственно, склоняются к объединению в центральном.

Поданные в результате долгого обсуждения в среде профессионалов предложения теперь будут подытожены после окончательного согласования на территориях, затем переданы в МОЗ, а оттуда – на утверждение правительства, поясняет глава облздрава. После вынесения соответствующего постановления Кабмином каждая территориальная община решением сессии районного совета примет для себя план развития медицинской отрасли на 5 лет, и уже под эти планы будут выделяться конкретные деньги.

Есть вопросы?

Конечно, сегодня обсуждаются как позитивы, так и негативы реформы на конкретном областном материале. Например, в предполагаемом западном округе все три мощные больницы интенсивного лечения – в Гайвороне, Добровеличковке и Малой Виске – будут равноудалены от центральной части нового объединения. Но наибольшим препятствием для соблюдения требований ко времени доставки пациента здесь могут стать не расстояния, а качество дорог. С другой стороны, в Кабмине, по словам Олега Рыбальченко, ремонт подъездных путей называют одним из приоритетов после создания госпитальных округов.

К тому же ситуация с доступностью медицинской помощи в западных районах сегодня – такая же, реформа не приблизит и не удалит точку А на карте от точки Б. Именно поэтому в ней отсутствует привязка к существующим административным границам.

- Возможен вариант, когда самые западные Гайворон, Голованевск и Благовещенск создадут для себя госпитальный округ первого уровня, а пользоваться услугами второго уровня будут в Умани, где они ими пользуются и сейчас, – поясняет глава облздрава. – Мы еще не знаем, возможно, часть пациентов этого региона изначально, на первичном уровне, выберут врачей из других областей. Например, у меня есть такое ощущение, что часть пациентов Ольшанского района выберет первомайских врачей как врачей первичного звена. А Национальная служба здоровья вообще будет распределять средства без привязки к административно-территориальному делению – где человек получил помощь, туда деньги и пошли. Эта система выстроится естественным путем.

Можно спорить о возможных преимуществах и недостатках тех изменений, которые сегодня предлагает государство, в том числе в здравоохранении. Можно подхватывать противоречивые заявления и оценки отдельных болтунов по поводу, часто политически заангажированных, и разводить «зраду». Но с тем, что перемены в системе государственной медицины давно назрели и жизненно необходимы, точно не поспорит никто. По крайней мере, широта обсуждения вопроса, то, как власть «дует на холодную воду», по несколько раз переспрашивая непосредственно реформируемых о том, как им и их пациентам будет лучше, внушает сдержанный оптимизм.

Андрей Трубачев, «УЦ».