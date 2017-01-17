Многая лета, Алексей Иосифович

17.01.2017

Даже не верится, что одному из любимейших и популярнейших футболистов кировоградской «Звезды» Алексею Кацману в начале января исполнилось 70 лет. Ведь Кацман так же, как и в молодости, когда играл, а затем тренировал любимых мальчишек, жизнерадостен, неповторим и харизматичен.





А еще он умеет пошутить так, как никто другой. Вот и на церемонии чествования в горсовете, получая ценный подарок от мэра Кропивницкого Андрея Райковича, Алексей Иосифович в свойственной ему манере выдал, что испытывает такое же чувство, как когда-то, когда вышел один на один с голкипером и не забил. Но тогда это была неприятная неожиданность, а сейчас все получилось наоборот – очень приятно и волнительно.

С именем Кацмана ассоциируется та замечательная, победная футбольная эпоха, когда «Звезда» собирала переполненные трибуны, а местные футболисты были сродни небожителям. Кацман же был всеобщим любимцем, разносторонним форвардом, который много забивал сам, умел укрыть мяч корпусом, как никто другой, здорово видел поле и умело ассистировал парт­нерам. За команду родного города Алексей Кацман сыграл более 260 поединков, в которых поражал ворота соперников более 50 раз, а в 1975 году завоевал Кубок Украины.

Сам Алексей Иосифович не раз говорил, что слишком рано его «попросили» уйти из «Звезды», когда он находился в полном расцвете сил. Хотя, вернувшись в любимую команду уже в качестве тренера, он сделал все от него зависящее, чтобы «Зирка НИБАС» во главе с Александром Ищенко совершила потрясающий рывок из второй лиги в элиту украинского футбола, где с ходу завоевала шестое место. Но снова до конца свой уже тренерский потенциал сегодняшний юбиляр, по не зависящим от него причинам, не раскрыл. А звание «Заслуженный тренер Украины» наставник, воспитавший целую плеяду талантливых игроков, получил за то, что помог найти себя в большом футболе будущему паралимпийскому чемпиону Евгению Зиновьеву.

С юбилеем вас, прекрасный футболист, талантливый тренер, замечательный педагог, целеустремленный и неповторимый Алексей Иосифович! Здоровья вам, успехов, больше радостей и поменьше огорчений. А оптимизма и жизнелюбия вам не занимать…

Фото Сергея Якунина.