На белом троллейбусе

С конца прошлого года в Кропивницком вышли на маршруты новенькие троллейбусы. Несмотря на все потуги злопыхателей и недоброжелателей, эпопея с их приобретением благополучно завершилась, и город получил машины, изготовленные в Днепре и с таким же названием. За долгие годы городской совет впервые выделил многомиллионную сумму на приобретение общественного транспорта.
Новый электротранспорт удобен как для пассажиров, так и для водителей. Это машины с обновленными, современными техническими характеристиками, модерновым двигателем, компьютерным оборудованием. Также они оснащены спецустройствами для людей с особыми потребностями. Мамы с колясками тоже смогут передвигаться по городу на новых машинах, не обращаясь к другим пассажирам с просьбой о помощи в переносе коляски в салон транспорта. Для этого возле средних дверей установлена кнопка вызова, от которой водитель получает сообщение о необходимости опустить въездную пластину.
Кроме существующих трех маршрутов (№ № 1,4,10), запускаются и новые. В частности, маршрут № 7 соединит аэропорт и железнодорожный вокзал. № 9 будет курсировать от улицы Жадова через центральную часть города до железнодорожного вокзала. Вместе с новой техникой по городу будут перевозить пассажиров и старые, но капитально отремонтированные электромашины.
- Сейчас у нас тридцать восемь водителей, однако вакансии еще есть, - рассказывает начальник службы движения КП «Электротранс» Светлана Березовская. - С приобретением новых троллейбусов и открытием новых маршрутов нам необходимо порядка пятидесяти водителей. Нужны и кондукторы. А пока у водителей и кондукторов сейчас сложный рабочий график. Мы стараемся, и нам удается контролировать ситуацию. Мы знаем о перемещении каждого троллейбуса. График выполняется четко. Каждая бригада подбирается по личностным качествам. Водитель и кондуктор работают в тандеме. Это больше, чем команда, – они помогают друг другу во всем. Ведь ситуации бывают разными.
А в целом коллектив у нас подобрался отличный. Трудолюбивый, можно сказать, патриотично настроенный к своему предприятию. Даже те, кто раньше ушел на другие хлеба, с приобретением нами нового подвижного состава теперь возвращаются. Для нас это принципиально. Приходят новые люди, которые прошли стажировку у более опытных водителей, и они уже водят новые машины. С увеличением количества троллейбусов режим работы водителей и кондукторов не изменился. Отмечу, на маршрутах троллейбусы будут ходить до 22 часов.
Корреспондент «УЦ» поинтересовался, кто конкретно перевозит пассажиров по пяти троллейбусным маршрутам областного центра, почему они работают на электрическом общественном транспорте, а не на маршрутках. Сергей Проданец, водитель с двадцатипятилетним стажем, управляет теперь новой машиной.
- Родом я из Винницкой области, там работал трактористом, - рассказывает Сергей. – В Кировоград приехал в девяносто первом году. Сначала переучивался, проходил стажировку, а затем стал полноценно работать на маршрутах. Понравилось. Водить маршрутки желания нет. За время работы я освоил все новые транспортные средства, которые появлялись в нашем депо. До этого водил ЛАЗ. Это те желтые троллейбусы, закупленные несколько лет назад. Их у нас всего лишь два, но мне доверили один из них. К слову, электроники в нем напичкано больше, чем в «Днепре». Машины, которые мы получили, в управлении очень удобны. Они вместительные, оборудованы специальными приспособлениями для колясочников. Работаем ровно, без претензий. Вместе с кондуктором Оксаной Демченко получаем только благодарности от пассажиров.
Руслан Худояров, «УЦ», фото автора.
Тролейбуси працюватимуть до 22-ї години, тобто забезпечити пасажирів поїзда Київ-Кіровоград-Київ громадським транспортом не планується.
От і добре, таксисти будуть раді.