На белом троллейбусе

03.01.2017

С конца прошлого года в Кропивницком вышли на маршруты новенькие троллейбусы. Несмотря на все потуги злопыхателей и недоброжелателей, эпопея с их приобретением благополучно завершилась, и город получил машины, изготовленные в Днепре и с таким же названием. За долгие годы городской совет впервые выделил многомиллионную сумму на приобретение общественного транспорта.





Новый электротранспорт удобен как для пассажиров, так и для водителей. Это машины с обновленными, современными техническими характеристиками, модерновым двигателем, компьютерным оборудованием. Также они оснащены спецустройствами для людей с особыми потребностями. Мамы с колясками тоже смогут передвигаться по городу на новых машинах, не обращаясь к другим пассажирам с просьбой о помощи в переносе коляски в салон транспорта. Для этого возле средних дверей установлена кнопка вызова, от которой водитель получает сообщение о необходимости опустить въездную пластину.

Кроме существующих трех маршрутов (№ № 1,4,10), запускаются и новые. В частности, маршрут № 7 соединит аэропорт и железнодорожный вокзал. № 9 будет курсировать от улицы Жадова через центральную часть города до железнодорожного вокзала. Вместе с новой техникой по городу будут перевозить пассажиров и старые, но капитально отремонтированные электромашины.

- Сейчас у нас тридцать восемь водителей, однако вакансии еще есть, - рассказывает начальник службы движения КП «Электротранс» Светлана Березовская. - С приобретением новых троллейбусов и открытием новых маршрутов нам необходимо порядка пятидесяти водителей. Нужны и кондукторы. А пока у водителей и кондукторов сейчас сложный рабочий график. Мы стараемся, и нам удается контролировать ситуацию. Мы знаем о перемещении каждого троллейбуса. График выполняется четко. Каждая бригада подбирается по личностным качествам. Водитель и кондуктор работают в тандеме. Это больше, чем команда, – они помогают друг другу во всем. Ведь ситуации бывают разными.

А в целом коллектив у нас подобрался отличный. Трудолюбивый, можно сказать, патриотично настроенный к своему предприятию. Даже те, кто раньше ушел на другие хлеба, с приобретением нами нового подвижного состава теперь возвращаются. Для нас это принципиально. Приходят новые люди, которые прошли стажировку у более опытных водителей, и они уже водят новые машины. С увеличением количества троллейбусов режим работы водителей и кондукторов не изменился. Отмечу, на маршрутах троллейбусы будут ходить до 22 часов.

Корреспондент «УЦ» поинтересовался, кто конкретно перево­зит пассажиров по пяти троллейбусным маршрутам областного центра, почему они работают на электрическом общественном транспорте, а не на маршрутках. Сергей Проданец, водитель с двадцатипятилетним стажем, управляет теперь новой машиной.

- Родом я из Винницкой области, там работал трактористом, - рассказывает Сергей. – В Кировоград приехал в девяносто первом году. Сначала переучивался, проходил стажировку, а затем стал полноценно работать на маршрутах. Понравилось. Водить маршрутки желания нет. За время работы я освоил все новые транспортные средства, которые появлялись в нашем депо. До этого водил ЛАЗ. Это те желтые троллейбусы, закупленные несколько лет назад. Их у нас всего лишь два, но мне доверили один из них. К слову, электроники в нем напичкано больше, чем в «Днепре». Машины, которые мы получили, в управлении очень удобны. Они вместительные, оборудованы специальными приспособлениями для колясочников. Работаем ровно, без претензий. Вместе с кондуктором Оксаной Демченко получаем только благодарности от пассажиров.

Руслан Худояров, «УЦ», фото автора.