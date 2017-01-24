Награждение без официоза

24.01.2017

Конечно, были цветы и аплодисменты, но это проходило не в зале заседаний, не на сцене и не за трибуной. Высшая награда города – знак отличия Кировоградского горисполкома «За заслуги» I степени – Павлу Штутману была вручена в его рабочем коллективе, среди коллег.





Согласно решению горисполкома, председатель наблюдательного совета акционерного общества «Гидросила ГРУП» Павел Штутман удостоен награды за «значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города, активную общественную позицию, многолетнюю добросовестную работу и благотворительную помощь в установлении памятного знака «Мемориал жертвам Голодомора» и по случаю Дня Соборности Украины». Вручил награду городской голова Андрей Райкович. Аплодировал и гордился руководителем коллектив.

«Такая атмосфера может быть только в коллективе единомышленников, людей, объединенных общей идеей, - заметил Райкович. - В такой атмосфере, как правило, хочется работать на перспективу, развитие, производство продукции, необходимой потребителю.

Я с большим уважением отношусь к вашему коллективу – базовому, который формирует трудовые традиции, перспективы развития промышленности города, региона и страны. Ваш коллектив состоялся, пройдя определенные этапы развития, он динамично развивается. На вас смотрят, как на флагмана, с вас берут пример, вас уважают».

Говоря о награжденном, Андрей Павлович отметил: «Я уважительно отношусь к слову «менеджер», но оно недостаточно емкое в отношении Павла Леонидовича. Это руководитель, сформировавший команду, способную решать самые современные и сложные задачи».

По мнению городского головы, награда должна подчеркнуть значимость Штутмана для громады города, для промышленников, руководителей предприятий. Он занимается не только производством, но и другими вопросами, которыми живет город. В частности, он известный меценат. Павел Леонидович заслуживает больших наград за многие хорошие и полезные дела. Он руководитель не только отдельно взятого предприятия, он государственник, за что его уважают и считают авторитетом работодатели нашего региона, избрав главой Союза работодателей Кировоградщины. «Если мы вас еще куда-то не выбрали – сделаем это обязательно», - пошутил мэр.

Павел Штутман в ответ поблагодарил городскую власть за высокую оценку своей деятельности и работы коллектива. «Служу украинскому народу, служу родному городу, - сказал Павел Леонидович. - Если делаешь что-то для себя, ничего не получается. Если вместе делаем общее дело – все выходит». Он процитировал слова Александра Пашутина «Служение обществу должно быть целью жизни» и добавил: «Я это делаю и призываю делать всех. Тогда мы будем жить в процветающей державе».

Фото Олега Шрамко, «УЦ».