Назад в 1990-е: суд, стрельба, погоня

21.02.2017

Утром во вторник, 21 февраля, у здания Кировского районного суда областного центра ранили человека – ножевое в грудь, огнестрельное в ногу. Были перехват и погоня со сменой автомобилей, вооруженные бандиты задержаны, а пресс-служба областной полиции сообщила нечто невнятное о «конфликте между местными жителями и неизвестными гражданами».





В то же время в местных интернет-СМИ утверждают, что жертвой нападения стал подсудимый по делу о незаконном обращении с оружием, которое должно было слушаться в тот день. Действительно, на 9 утра в Кировском суде было назначено заседание по уголовному делу, возбужденному по 263 статье УК. Обвиняемого, согласно официальной информации суда, зовут Александр Максимчик.

Собственные источники «УЦ», близкие к компетентным органам, подтвердили версию о том, что в инциденте пострадал именно он, называют этого человека уголовным авторитетом по кличке Макс, констатируют, что он недавно освободился после отбывания тюремного срока, а произошедшее у Кировского суда считают «разборками» между местными преступными группировками.

Напомним, в марте прошлого года в одной из урн на площади Богдана Хмельницкого в областном центре сработало самодельное взрывное устройство. По слухам, произошедшее было покушением на одного из местных авторитетов. Осведомленные люди утверждают, что стрельба у Кировского суда и тот эпизод могут быть связаны.

На момент сдачи номера в печать известно, что Макс был доставлен бригадой «скорой» в областную больницу и госпитализирован в тяжелом состоянии с большой кровопотерей. Пулей раздроблена бедренная кость, задета артерия. У троих задержанных в результате погони изъят арсенал оружия, в том числе – автомат Калашникова. В тот же день в областную больницу обратился еще один человек с огнестрельным ранением.

Андрей Трубачев, «УЦ».