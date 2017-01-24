Не майтесь Трампом

24.01.2017

Напишите «инаугурация» 50 раз, и будет вам счастье.

Начал 45-й президент США Дональд Трамп плохо – сорвал в конце минувшей недели работу Верховной Рады. Причем сделал это самым изощренным способом – разделил украинский парламент на две неравные части: тех, кто поехал в Вашингтон на инаугурацию, и тех, кто остался дома по-черному завидовать первым.

Более того, мистер Трамп покусился на святое, позволил себе то, что не позволял даже Буш-младший: из-за специально выбранного им дня инаугурации в Верховной Раде не состоялось голосование законопроекта, повышающего зарплату народным депутатам. Такие вещи, как вы понимаете, не прощаются.

И это еще не все! Поскольку инаугурация совпала (случайно? Не думаю) с днем рождения премьер-министра Украины, то Владимир Борисович остался практически непоздравленным – все уважаемые люди из Бруклина, Киева и Винницы отправились в Вашингтон. Позвонил один Ляшко и окончательно испортил праздник.

А последнюю, жирную точку в слове «інавгурація» поставил сам Петр Алексе­евич Порошенко: он закрыл свою фабрику в Липецке. Как оценит эту жертву бизнесмен-президент Дональд Трамп – покажет время.

Весь этот поток неприятностей на голову украинских властей имеет вполне конкретное объяснение: они так старательно демонстрировали уверенность в победе тетушки Клинтон, что обделались перед дядюшкой Дональдом как минимум по пояс. Надеяться теперь на трогательную любовь и дружбу новой администрации США Украине не стоит. Да и, собственно, стоит ли вообще надеяться?

«Матери и дети застряли в ловушке бедности в городах со ржавыми заводами, которые разбросаны по нашей стране, как надгробные камни. Система образования полна денег, но не дает знаний нашим молодым и прекрасным студентам. Преступность, банды и наркотики украли слишком много жизней и лишили нашу страну огромного потенциала», - это не из выступления Петра Порошенко ко Дню Соборности Украины, это Дональд Трамп об Америке. Выходит, у них там ничем не лучше, чем у нас?

«Мы вернем наше богатство и вернем наши мечты. Мы построим новые дороги и шоссе, мосты и аэропорты, туннели и железнодорожные пути по всей нашей прекрасной стране. Мы вернем благосостояние и работу нашему народу», - и это тоже о Соединенных Штатах, а не об Украине.

И вот это уже совсем обидно! Только мы собрались строить дороги, мосты и пути в своей Украине за американские деньги, как оказалось, что американцы сперли наш план и собираются делать ровно все то же и, что самое возмутительное, за наши деньги! Ну в смысле за те деньги, которые мы у них хотели попросить. И как жить теперь? У кого просить деньги будем? Боюсь, очень скоро украинцы поймут, что лучше всего им жилось при президенте Обаме.

Ну и коротко о 45-м президенте США в Украине. Говорят, весь последний месяц дедушку Трампа по утрам мучают приступы икоты. По времени они минута в минуту сов­падают с политическими ток-шоу на наших телеканалах. А еще киевские социологи подсчитали, что количество домашних споров украинцев о том, кто победит – Хиллари или Дональд, было на 6% больше, чем в свое время у пары Ющенко и Янукович. Наши психиатры уже формируют целые палаты из буйных «Трампов», а столичные стилисты предлагают прическу «рыжий дон» как мужчинам, так и женщинам.

Сограждане, успокойтесь. Это американцы выбрали себе президента, а не мы. Какого захотели – такого и получили. Посмотрите лучше, кого мы с вами выбирали за четверть века. Ну и давайте, наконец, признаем, что из Меланьи Трамп первая леди гораздо лучше, чем из Билла Клинтона.

Ефим Мармер, «УЦ».