Не так страшен грипп…

17.01.2017

В этом году минздрав рекомендовал лечить грипп и ОРВИ по-новому, или, точнее, по-старому: пить много жидкости, проветривать помещение, сбивать температуру выше 38 градусов и не суетиться! Для врачей и пациентов даже напечатали короткие памятки о том, что антибиотики, сиропы от кашля, витамины в таблетках и иммуномодуляторы при гриппе и ОРВИ не показаны, а эффективность гомеопатических средств не доказана. Единственный противовирусный препарат, который рекомендован минздравом для лечения гриппа, – «Осельтамивир», он же «Тамифлю».

Но, когда началась эпидемия гриппа, мы, пациенты, оказались к этому не готовы. Почему моему ребенку с температурой 40, кроме парацетамола, ничего не назначили? Почему участковый не нам выписал антибиотики? Ну почему он хотя бы что-то не выписал?

Наша коллега Анна Кузнецова, живущая в Стокгольме, недавно рассказала, как лечат грипп в Швеции. Не лечат никак, врача на дом вызвать нельзя, да и на прием записаться по поводу просто высокой температуры (а температура у ребенка была выше 41 градуса) невозможно. Говорят: лежать, много пить, при необходимости можно сбивать температуру. И ведь работает же! Шведские родители относятся к этому спокойно.

Но мы-то привыкли по-другому.

- В этом нет ничего нового, – говорит главный инфекционист Кропивницкого Виктор Мандзий. – Протокол лечения был разработан еще в 2013 году. В этом протоколе 36 страниц, и там прописаны все нюансы. В прошлом году областной инфекционист Елена Смирнова направила всем информационное письмо с подробным алгоритмом, кого считать больными гриппом (мы ведь не всем делаем анализы), кто относится к группе риска и т.п. В группе риска дети 12-24 месяцев люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, принимающие иммуносупрессивные препараты (угнетающие клетки иммунной системы. – Авт.), ВИЧ-инфицированные, больные сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью и т.п.

Таким пациентам может быть показан специфический противовирусный препарат «Осельтамивир» («Тамифлю»). Всем остальным достаточно неспецифического лечения. Антибиотики при гриппе НЕ НАЗНАЧАЮТ. И раньше не назначали, потому что антибиотики показаны только при бактериальных инфекциях. Если врач подозревает бактериальную инфекцию, то, в соответствии с алгоритмом, он сначала направляет пациента на рентген или томографию в поликлинику, а потом принимает решение о госпитализации или о лечении на дому.

– Насколько эффективен «Осельтамивир»?

- Очень эффективен. В 2009 году, во время самой серьезной эпидемии гриппа Калифорния H1N1, у нас лечилось много беременных. Они все получали «Тамифлю», и я видел, что это очень эффективный препарат. Сейчас у нас его, к сожалению, нет в таком количестве, как было в 2009 году, – тогда Юлия Тимошенко много закупила. Но сегодня его можно купить в аптеках. Хотя стоит он, наверное, недешево.

Мы проверили: в украинских аптеках капсулы «Тамифлю» стоят от 470 до 1000 грн в зависимости от производителя, порошок для приготовления суспензии – 900-1500 грн. Недешево, но, согласитесь, здоровье дороже.

– Недавно глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус обратился к родителям и сказал, что вызывать «Скорую», когда у ребенка высокая температура, не стоит. Мол, врачи «Скорой» – не терапевты, лечить вас не будут. Волнуетесь за ребенка? Идите в поликлинику…

- Да ну? – смеется Виктор Анатольевич. – А зачем тогда «Скорая»? Парамедики – это одно, но обычную «Скорую» никто не отменял. И, слава Богу, она у нас еще никому не отказывала, тем более детям с высокой температурой. Если у ребенка высокая температура и вы не можете ее сбить, сразу же, не раздумывая, вызывайте.

Вообще первое, что вы должны сделать, если подозреваете, что у вас грипп, – вызвать врача. Я в этом году дежурил в больнице 2 и 3 января. Второго пришли 41 человек, третьего – 71 человек с симптомами ОРВИ. От госпитализации все отказались, да там ничего страшного и не было. Пришли просто, чтобы их послушали. У меня вопрос: зачем? Почему не вызвать дежурного врача из поликлиники? Есть хорошая реклама: «Захворів? Сиди вдома». Это самое эффективное лечение! Врач придет и сделает все необходимые назначения. Врачи у нас пока не отказываются бесплатно лечить больных – пользуйтесь этим.

– Ну вот жители как раз жалуются, что теперь врачи ничего не назначают.

- Ни за что не поверю! Врач в любом случае назначит обильное питье – до 3,5 л в день, проветривать комнату каждые два-три часа, сбивать температуру, если она выше 38 градусов. Никто не запрещает и симптоматические препараты, например, сосудосужающие капли в нос при насморке, если нет противопоказаний. Вызывайте врача – он все расскажет и объяснит.

– Скольких людей с гриппом в этом году госпитализировали?

- Я не могу точно ответить на этот вопрос, специально не готовился. Сейчас у нас во взрослом отделении 30 больных, в детском – 51. В основном все лечатся амбулаторно.

– У нас в этом году кто-то умер от гриппа?

- Слава Богу, нет, ни в Кропивницком, ни в области. Хотя по Украине есть случаи…

– В этом году многие жалуются на кашель после гриппа и ОРВИ. Это какое-то специфическое осложнение?

- Нет, это иммуносупрессия после перенесенной болезни. У нас у всех сегодня иммунитет не самый лучший. Даже наши медсестры, которые все вакцинированы от гриппа, принимают больных в масках, маски эти меняют и проглаживают утюгом каждые два часа, в период эпидемии все равно чихают и кашляют. Я сам кашляю.

– То есть само пройдет?

- Если врач не обнаружил бронхита, пневмонии или каких-то других осложнений, то пройдет. Можно поддержать иммунитет самыми простыми способами: лук, чеснок, «аскорбинка», киви (в нем много витамина С), экстракт эхинацеи. Но сначала – к врачу!

– А как вы сами бережетесь от гриппа?

- Мы прививаемся. Вакцинация за 3-4 недели до начала эпидемии – это самый эффективный способ профилактики. В этом году мин­здрав не закупил для нас вакцины. И Центральная городская больница сама приобрела вакцины для всех сотрудников, которые непосредственно работают с больными гриппом и ОРВИ.

Первая волна эпидемии уже идет на спад. «Пока, – подчеркивает Виктор Мандзий. – Посмотрим, что будет, когда дети пойдут в школу». Но Центр гриппа и ОРВИ при мин­здраве прогнозирует вторую волну гриппа в феврале-марте. Так что рекомендации Виктора Анатольевича нам еще пригодятся.

Ольга Степанова, «УЦ».