Нефть, газ, литий – задарма?

17.01.2017

Ход конем: пока за маловисковский литий судились в Кировограде, сомнительная «контора» отхапала уникальное месторождение с помощью столичной Фемиды, вынесшей не менее сомнительный вердикт…

В открытом электронном реестре доступно решение Киевского окружного админсуда от 29 декабря прошлого года, которым тот в лице судей Аблова, Погрибниченко и Шулежко обязал Государственную службу геологии и недр выдать ООО «Українські рідкісні метали» спецразрешение для опытно-промышленной разработки Полоховского участка литиевых руд – крупнейшего подобного месторождения в Европе, стоимость залежей которого оценивают в десятки миллиардов гривен.

Мы уже не раз писали и, очевидно, напишем еще об этой истории – очень уж много в ней неоднозначного и откровенно странного. Согласовать разрешение для фирмы, которую журналисты-расследователи связывали с харьковским и полтавским криминалом, облсовету предложили еще в прошлом году, вносил в зал представитель «Батькивщины». Был скандал – решение «продавили» не с первого раза, к тому же «за» голосовала карточка отсутствовавшего депутата от той же партии. Недавно Кировоградский окружной админсуд признал согласование незаконным и отменил его. Также было издано отдельное определение, которым до ведома Главного управления Национальной полиции Украины в области доводится наличие оснований для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности по статье 384 УК Украины (заведомо неправдивые показания) двух «кнопкодавов» – депутатов облсовета от партии Тимошенко.

Теперь, имея на руках упомянутое выше решение киевской «тройки», зарегистрированная в 2015 г. в селе Копанки фирма может преспокойно начхать на отмену облсоветовского согласования. К самому решению, впрочем, вопросов не меньше. И дело даже не в формальных основаниях, на которых оно в итоге вынесено. В тексте вердикта, к примеру, как минимум трижды упоминается некий «целостный имущественный комплекс», арендатором которого якобы является скандальное ООО.

«Истцом, как арендатором целостного имущественного комплекса, 18 февраля 2016 года были поданы документы, которые необходимы для получения специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона», – к примеру, пишут судьи киевского админсуда.

О каком целостном комплексе может идти речь, если не то что промышленная добыча, но и собственно разведка месторождения никогда и никем ранее не велась? В постановлении столичных судей ответ на него не конкретизируется, да и вряд ли может. В совсем уж неоднозначную перспективу все происходящее ставит наличие еще одного решения того же Киевского админсуда, принятого буквально за неделю до обсуждаемого. Им уже другие, правда, судьи обязали Госгеонедр так же, без аукциона, выдать спецразрешения на пользования недрами для изучения и добычи нефти и газа на 4 площадях в Полтавской области другому ООО – «Ангро Інвест». Что общего? За обеими фирмами, похоже, стоят одни и те же люди.

«Директором и соучредителем «Українських рідкісних металів» является Роман Дружбин. Это бывший бизнес-партнер по ООО «Центральная нефтегазотранспортная компания» Александра Павлюченко, которого в СМИ называют криминальным «авторитетом» по прозвищу Саша «Браслет».

Сегодня Павлюченко является помощником нардепа из «Народного фронта» Игоря Котвицкого, который, в свою очередь, является давним бизнес-соратником министра МВД Арсена Авакова. Ранее другие фирмы, которые основал Дружбин со своими бизнес-парт­нерами – ООО «Ангро Інвест» и ООО «Атомные энергетические системы Украины», получили через суд спецразрешения на добычу полезных ископаемых на Николаевщине и Полтавщине», – в частности, пишет авторитетное интернет-издание «Наші гроші».

К слову, об упомянутом выше «целостном имущественном комплексе». В СМИ можно найти ссылки на заявления Госгеонедр о том, что, добиваясь контроля над полтавскими недрами, в прошлом году «Ангро Інвест» указало в качестве имущества арендованные у государственных «Недр Украины» неработающие скважины.

Скорее всего, Государственное агентство будет оспаривать и «кировоградское», и «полтавское» решения в апелляционной инстанции. Пока же де-факто и де-юре одно из последних нетронутых богатств нашей земли – недра, причем один из самых «жирных» кусков – отданы частникам с сомнительной репутацией, по сути, за просто так. Во всяком случае, без какой-либо конкуренции или альтернативы. Напомним, депутаты Кировоградского облсовета аналогичное согласование по Полоховскому месторождению для государственной компании с легкостью «прокатили»…

Андрей Трубачев, «УЦ».