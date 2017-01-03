Неновогодние вопросы

03.01.2017

Почему народные депутаты Украины до сих пор пользуются неприкосновенностью? Почему наши военные на фронте до сих пор обеспечивают себя сами всем – чуть не до патронов? Почему на наших дорогах, вопреки всем евроустремлениям, продолжается вакханалия под названием «ямочный ремонт»?

Значительная часть работы журналиста – задавать правильные вопросы. Временами ловишь себя на мысли, что таких вопросов к самым разным людям, незаданных, в закромах накопилось изрядно. По разным причинам – до кого-то не достать, многих спрашивать заведомо бесполезно, потому что ответ будет формальным и бессодержательным, а пытать и бить, чтобы в конце концов услышать что-то осмысленное, нельзя. Кое с кем и вовсе разговаривать, простите, «западло». Очень уж амбре, то есть, простите, аура негативная…

Вот мы и решили, что конец года – самое время вытащить из-за пазухи все камни и начать разбрасывать с разной степенью прицельности. Пользуясь, так сказать, служебным положением. Сегодня со страниц «УЦ» задаем как ранее незаданные, так и заданные многократно, но пока не получившие ответов вопросы о наболевшем и вопиющем.

Туда

Вот, например, не совсем понятно, кому именно адресовать следующий блок вопросов, уже три года не дающий покоя всей стране, – Верховному главнокомандующему, минобороны или нижестоящим тыловым бонзам, или всем сразу. Наверное, всем сразу: где, черт возьми, деньги? Почему на армию их выделяют в разы больше, чем при «преступном режиме», а в армии нет ничего, что на них должно покупаться? Нет, речь не про «Джавелины» и боевые лазеры, все гораздо проще. Почему многие бойцы в частях, вернувшихся из АТО и вскоре опять туда направляющихся, снова оказались без элементарного зимнего обмундирования и обуви, например? Почему вместо того, чтобы лихо разъезжать на новых «Кугуарах» и прочих страшных зверях из телевизора, они третий год за свой счет – да, за свой, не по слухам, страшно ругаясь, – ремонтируют 50-летние ЗИЛы и «газоны», половину которых при перемещениях на большие расстояния все равно приходится довозить тягачами? Почему вместо тех же «Кугуаров» им выдают произведенное 40 лет назад в СССР, простите, говно, оснащенное двумя(!) бензиновыми(!!) двигателями, которое едет, только если оба исправны, а такое бывает не часто?

Или пара вопросов ко всем депутатам избранного после Революции Достоинства украинского парламента, начиная с его славного спикера, патриотичного до мозга костей бывшего коменданта Майдана, и заканчивая Станиславом Березкиным, Александром Горбуновым, Дмитрием Линько и Константином Ярыничем. Почему, многократно и многоголосо пообещав снять с себя неприкосновенность еще к сентябрю прошлого года(!), вы, господа, до сих пор не сделали этого? Почему никто из вас ни разу не вышел на трибуну и не сказал, как сейчас модно, честно, открыто и прозрачно, почему вы этого не сделали? Чувствуете ли вы персональную ответственность за позорную историю с Онищенко или не менее позорную, хотя и по-другому, историю с Новинским, когда многоликая оппозиция, никого не стесняясь, торговала каждый свое на его вопросе? И, кстати, что там с «законом Савченко», по которому ежедневно на свободу раньше срока продолжают выходить убийцы, насильники, грабители?

Сюда

Ближе к телу, как говорится. Вопрос к председателю ОГА Сергею Кузьменко. Вы же этих людей, которых в последнее время, часто со скрипом и скандалами, снимают с постов глав районных администраций, скорее всего, на эти посты рекомендовали в свое время? Зачем?

Или к председателю областного совета Александру Черноиваненко. Земли свободной практически нет, теперь делят последнее, что есть, – недра. Полоховское месторождение лития, например, оценочной стоимостью в такие суммы, что вслух страшно называть. На ваших глазах голоса «за» от отсутствующих членов вашей партии падали в копилку очень и очень сомнительного решения – как вы, глава облсовета и областной «Батькивщины», все это могли допустить? Если Петрушевского в зале нет, а на табло – его голос, значит, «что-то пошло не так», разве это не очевидно безо всяких решений суда?

Или к городскому голове областного центра Андрею Райковичу. Когда, наконец, подчистите за предшественниками? Речь об истории с городской землей, с Лесопарковой в первую очередь, распиленной и уже частично застроенной. Год специально созданная комиссия – журналисты, юристы, архитекторы и прочие активисты – разбиралась, есть документы, выводы, хотя выделение там земли под застройку вообще априори незаконно! Когда внятная точка?

Почти тот же вопрос – новоиспеченному (а хорош каламбур?) секретарю Кировоградского горсовета Андрею Табалову. Вот вам, правда, кажется, что частные автовокзалы со шлагбаумами – это нормально, это правильно, это по-европейски? И годами вытравливать только что не дустом, как вредителей, предпринимателей, заплативших за строительство своих павильонов, из этих павильонов – тоже?

К СБУ, милиции, прокуратуре, лично Олегу Аркуше, Сергею Кондрашенко, который после назначения в интервью автору этих строк обещал не разбирать правонарушителей по политическому признаку, а также Антону Цюцюре и Алексею Коваленко. Весь 2016 год очень небольшое количество людей, называющих себя «общественными активистами», буквально кошмарит областной центр, швыряет со ступенек бабушек, банально лупит депутатов городского совета в сессионном зале и как апогей бросается на людей прямо под зданием областной управы Службы безопасности Украины. Внимание, вопрос: почему никто из этих людей не понес никакой ответственности – как минимум за банальную «хулиганку»? Когда вы скажете, наконец, кто именно «заложил бомбу» под общественные слушания в Кировограде весной этого года и что им за это будет?

Да и у самих активистов, их адекватной части из числа настоящих АТОшников, тоже есть о чем спросить. Почему, например, ни одна шина не загорелась и ни один боевой флаг не взвился под областным управлением юстиции, когда оттуда вышвыривали вашего побратима Виктора Кондратюка, добровольца, штурмовавшего Пески, и не только? Неужели только потому, что это делалось с благословения известного нардепа от «Народного фронта», одарившего нас «Кропивницким»?

Да Бог с ними, всеми околополитическими страстями – в поликлиниках можно с ума сойти от позорища в массе своей нездоровых, чаще – пожилых людей, стоящих «полуживой очередью» в облупленных, дискомфортных, прокашлянных коридорах, от всего этого «вас тут не стояло» и «мне только спросить»? Электронная очередь или еще проще и абсолютно без затрат (денег же нет) – предварительная запись конкретного пациента на прием у конкретного врача на конкретное время по мобильному телефону – нет, не слышали, Оксана Макарук, Олег Рыбальченко и их коллеги в городах и районах?

Обратно

Это, конечно, не все вопросы – только пара десятков выплюнутых из сотен накопившихся и клокочущих в горле. Напоследок – еще парочка не к «ВИПам», а ко всем без исключения «маленьким», «рядовым», знакомым и незнакомым, землякам и соседям, украинцам, в конце концов. Каждому ведь задавать не будешь – жизни не хватит.

Все эти люди, устроившие как минимум в социальных сетях настоящую свистопляску, сатанинское веселье и разрывание баянов на количество по поводу крушения российского военного борта с людьми на борту. Основной аргумент: «Они писали и говорили такое же, когда падал «ИЛ» с нашими десантниками и сбитый террористами малазийский «Боинг»». Может, вместо того, чтобы с торжествующим воем пробивать очередное дно, опускаясь до «их» уровня, стоило воспользоваться уникальным поводом показать, что вы лучше? Цивилизованней, ближе к тем же европейским и общечеловеческим ценностям? Просто промолчать вместо пляски на костях? Хотя бы с тем циничным расчетом, чтобы «снаружи» виднее была разница, на которой мы, как государство, упорно настаиваем?

И еще, последнее – ввиду очевидно грядущих в 2017-м досрочных парламентских выборов. Люди, вы ведь наверняка заметили, что каждый раз, голосуя за «Юлю», «Петю», «Сеню», «Олежку», да кого угодно, на выходе получаем в Раде не картинку с рекламных плакатов, а сборище реальных «кровосисей», моральных уродов и просто клинических идиотов – как минимум значительной частью? Не задумывались, почему каждый раз так – хоть до очередного Майдана, хоть после, хоть во время? Может, стоит, наконец, хотя бы накануне выборов отложить подальше свой инфантильный вождизм и начать смотреть избирательные списки партий – хотя бы в проходной их части, интересоваться, что там за люди после «харизматичного лидера» и глянцевой первой пятерки, я уж не говорю – программы читать? Использовать, прости Господи, мозг по прямому назначению? Мы же их для внутреннего употребления выбираем, они нашу среду обитания реально формируют! Собственно, пока все. С Новым годом, и до следующих вопросов.

Андрей Трубачев, «УЦ».