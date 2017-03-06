Неожиданные встречи с героями

06.03.2017

Я точно знаю, кому не понравится этот заголовок. Он не понравится тем, о ком пойдет речь в статье. Ребятам на фронте. А получилось так, что за одну поездку мне довелось действительно встретиться с героями трех предыдущих публикаций. Причем с двумя из них – случайно.

Но обо всем по порядку. Как всегда, звонки с фронта раздаются неожиданно, а разговоры ведутся максимально сжато. Это связано и с тем, что время там ценится иначе, чем здесь, и с тем, что связь мобильна там до невозможного, – разговор может прерваться в любой момент. На этот раз позвонили ребята из «несуществующего» добровольческого подразделения ДУК ПС с неожиданной просьбой: привезти водяной насос. Проблема воды нигде так остро не стоит сегодня, как на Донбассе. С водопроводом там, понятное дело, проблемы, природные источники редки из-за подземных разработок, а вода в них для питья фактически непригодна (хотя иногда на это не обращаешь внимания). А нашим ребятам повезло: нашли они забытую скважину, но вода на глубине более 10 метров. В скважину ведро не засунешь, вот и нужен насос: хоть вещи постирать, хоть лицо умыть. Понятное дело, один насос не повезешь – нужна питьевая вода. Волонтеры ГО «Патриот Кировоградщины» смогли «найти» тонну воды. Кто-то дал бесплатно, кто-то продал по заниженным ценам. И в том, и в другом случае спасибо! Учитывая тот факт, что массовых поступлений помощи волонтерам уже давно нет, каждая копейка реально на вес золота. И с приобретением насоса возникла проблема – денег не хватало. Именно этот вопрос мы обсуждали по телефону на лестничной клетке, когда стоявшая рядом женщина вдруг сказала: «Вы ж на фронт этот насос повезете? Тогда идемте со мной». Мы зашли к ней в кабинет, и она просто достала из кошелька и протянула 500 гривен. Ошарашенно я спросил: «Как вас зовут, кого благодарить?» «Да не надо меня благодарить. Это я благодарна ребятам на фронте, что позволяют мне давать вам эти деньги»…

В общем, насос был куплен, шланг к нему тоже, вода загружена – мы готовы. Ну еще влезло несколько ящиков всяческих «вкусняшек» и два подарка. Но о них позже.

Дороги… Они делятся на три категории: «плохие», «очень плохие» и «их нет». Вне категорий идут дороги Донецкой области. О них можно снять фильм «Вам и не снилось». Местами мы там ехали так, что движение ощущалось только из-за меняющихся за окном пейзажей. А вот у нас – другое дело. Зато теперь знаю, что мы можем быть спокойны: со стороны Александрии враг не пройдет! Дело в том, что за славным городом шахтеров дорогоуничтожительное предприятие осенью … сняло асфальт! Видимо, это так проявилась борьба с известной поговоркой, где говорится о том, что асфальт уходит вместе со снегом. Теперь снег ушел и удивился: асфальта-то и не было. Да и вообще, уходя, снег обнажил утрамбованные старые и оставил на память свежепроеденные новые ямки, ямы и ямищи. Результат поездки по таким дорогам налицо: больше тысячи километров – и полностью убитая ходовая часть не самого старого джипа.

Первая наша встреча произошла на подъезде к поселку, который местные жители называют с ударением на первом слоге – Пески. О Максиме Громове написано много. Это тот самый паренек, который пошел воевать на фронт в 17 лет и имеет за плечами Саур-Могилу, Дебальцево и два подбитых танка. В последнее время он воевал под Широкино и именно оттуда приезжал, чтобы забрать подаренную кировоградским фермером машину. Теперь он рядом с Песками, только вот в подаренной машине появились не предусмотренные производителями отверстия, а место бокового окна занимает приклеенный скотчем каремат. Зато нашелся подарок и для его подразделения разведки: теперь многоканальная стационарная рация со сканером позволит знать о многих переговорах врагов. Ну и главная местная ценность – вода. Продуктами сейчас снабжают совсем неплохо, но воды много не бывает! А еще есть потребность в любом водонепроницаемом покрытии: блиндажей нужно строить много, а вода имеет привычку проникать везде. А еще мыши. Они способны прогрызать все. Объединив свои усилия, эти два творения природы приносят множество неудобств.

«Республика Мост» – именно такое название имеет блокпост на окраине Песок. Находится он под недостроенным мостом донецкой объездной дороги, что позволяет иметь достаточно надежную крышу над головой. Раньше тут было расположено вражеское подразделение, но, когда мост отбили, решили очистить его от скверны и поставили у въезда чучело вооруженного детскими пистолетами охранника (на фото). Пусть боятся! Тем более что оружие у него меняется: то труба от «мухи» на плече появится, то игрушечная граната за карман зацепится. А на самом верху, возле желто-голубого флага, стоит икона. Кто ее поставил, уже найти трудно. Но дело свое делает: оберегает. И без улыбок воевать грустно. Под опорой моста стоит укрепление из мешков с песком, где синим по грязному написано: «Сдается койко-место. Дешево». Желающих не видно пока.

В сами Пески нас долго не пускали. Во-первых, мы ехали не к военным, а к добровольцам, которых как бы нет, а во-вторых, ребят как раз в это время кошмарил сепарский танк. Но мы пообещали, что танк трогать не будем. Сразу после этого нас и пустили. Только предупредили, что ехать надо быстро, ибо дорога простреливается. Да и за машинами охотятся особенно: если заметят, могут «прислать подарок» от восьмидесяти до ста пятидесяти двух миллиметров диаметром. 800 метров за 20-25 секунд, да еще и с поворотом под прямым углом – хороший результат! Заехали на базу Правого сектора и сразу же получили инструкцию по технике безопасности: машину прятать поближе к стенам и заборам, по улице медленно или без надобности не ходить. С находящегося рядом террикона (по прямой это метров 900) может «работать» снайпер. Воду и продукты разгрузили в ближайший полуразрушенный гараж. Писать про «полуразрушенный гараж» – неправильно. По сравнению с подавляющим большинством окружающих построек – он один из самых крепких и целых! Кстати, о постройках: в почти разрушенных Песках есть только один почти не пострадавший от обстрелов дом. И принадлежит он зубному технику, который был по совместительству сыном Легитимного. Видать, на «той» стороне берегут его на всякий случай… Сфотографировать его не получилось, потому что находится он как раз вдоль той самой скоростной восьмисотметровки. Да и не жалко.

Именно здесь, на базе Добровольческого украинского корпуса, и произошла вторая встреча с героем недавней публикации. Саша «Лысый» (на фото вверху). Был у нас в госпитале после ранения на шахте «Бутовка». Подлечился и отправился в новое, «спокойное» место. Похудел еще больше, хотя и раньше казалось, что больше некуда. Кощей Бессмертный теперь рядом с ним – розовощекий здоровяк. Водяному насосу ребята обрадовались больше, чем пирожкам, сахару, муке и картошке! Хотя и им тоже рады. Как и медикаментам, как и любым напоминаниям о том, что их помнят, о них знают.

Встретились мы там и с земляком из Александрии. Больше года на фронте, дома был давно. ДУК ПС – это не армия, там денег не платят, там просто воюют за свою страну. Отчаянно и преданно. На каждую поездку домой нужно искать средства и возможности. Если и поступают какие-то деньги, то есть более важные статьи расходов, чем встреча с родными и близкими. Тем и живут, так и воюют.

Повидались мы еще с одним удивительным человеком – Светланой Петровной. Ей уже за сорок, родом из города Бердичева, куда тихо ездит поезд, а живет сейчас в громких Песках. С 2014 года была волонтером и приезжала к Правому сектору не единожды. Теперь она у них имеет годный позывной «Петровна» и занимается всем, что необходимо: от стрельбы до кухни. Именно ей в преддверии женского праздника Вадим Никитин сделал два подарка – два теплых новеньких одеяла от Кировоградщины (на фото внизу). Очень хочется, чтобы у нее хоть какой-то кусочек домашнего уюта был! Петровна поблагодарила, посмеялась и заявила: «А второе отдам будущему своему мужчине». Успел только немного переговорить с ней и попросил пожелать что-то всем женщинам. Сказала, наверное, самое важное: «Пусть все те, кого вы ждете, всегда возвращаются!» И тут же убежала: «У меня ж там котлеты!» Хотя, если б сказала, что у нее там гранаты, это тоже выглядело бы естественно.

К третьему герою ранее напечатанной статьи заехать очень хотелось, но гарантии не было. Повезло, что быстро справились с предыдущими встречами. Игорь Скиба – однополчанин из 55-й гвардейской артдивизии, который через полгода после дембеля вернулся в строй. На вопрос «Почему?» ответил просто: «А кто еще?»

База их находится недалеко от Авдеевки, а если считать от Песок, то по прямой – километров двадцать. Ехали через саму Авдеевку. Несмотря на недавний ажиотаж и всеукраинский «караул», город живет и здравствует. И по необходимости – ремонтируется. Ну, по крайней мере, видели местных коммунальщиков, которые восстанавливали разрушенный забор. Трубы дымят, вагоны с коксом или углем стоят, машины на дорогах присутствуют в великом множестве.

Проехав почти пятьдесят километров, мы встретились с уже практически родными для меня людьми. Капитан Саныч, Игорь и новые ребята работали, как и прежде, – определяя место выстрела вражеских орудий и минометов. С гордостью мне продемонстрировали новые возможности: теперь место ламповой электронно-вычислительной машины (если кто не знал, то это ЭВМ) занял планшет. Теперь и скорость вычислений, и точность в разы выше и надежнее. И житье-бытье у них другое. Командование дало задание: контролировать N-ый сектор, находиться в N-ом квадрате. А как раз в этом самом квадрате расположено небольшое поселение. Вот и решили ребята обустроить себе жизнь. На самой дальней окраине села стоял одинокий домик. Пустой, но обустроенный. Хозяина нашли быстро и договорились: аренда в месяц – 600 гривен, плюс оплата коммунальных услуг. В доме есть свет и газ. Итого – около 900 гривен в месяц. Еще есть печка в доме хорошая: даже в суровые холода всю ночь топить не надо. Это, без сомнения, лучше, чем жить в выкопанном руками блиндаже в компании с мышами и сыростью. Тем более что техника аккуратно спрятана под навесами, а форма одежды соответствует общепринятой в тех местах. Еще во время моей службы командир дивизиона сказал: «Мне однооколояйцево, во что вы будете одеты на фронте. Главное, чтоб задачу выполняли и удобно было». Ребята там построили коптильню, турник. В общем, обустроились. Только вот, когда в самой Авдеевке было шумно, и к ним «приветы от сепаров» прилетали. Ну то – такое. Не к тещё на блины ехали. Зато теперь их позиция не видна даже с беспилотника, и удобства присутствуют. Не жизнь – сказка. Если б не война…

Но радость от встречи сильнее любых невзгод. Жалко, что не смогли к ним привезти много вкусного – взять негде, покупать не за что. Но человеческое общение, да и просто встреча с другом – может быть и важнее! Мобилизация нам не нужна (ну… так считает самое главное командование), и ребята там находятся по 4-6 месяцев без замен. И без новых лиц. Вот и рады любому приехавшему больше, чем любому деликатесу. Ну это мне так показалось…

Ездить в Зону – тяжело. Кроме физических нагрузок, испытываешь и психологические – иногда там реально страшно. Нетрудно заметить, что волонтеров, которые бывают там постоянно, стало значительно меньше. Гораздо проще передать собранную посылку через почту. Да и информационное пространство сейчас стало «удалять» нас от войны. А если вспомнить о благосостоянии людей, то… Только Люди, которым «болит», способны продолжать это важное и нужное дело. А нет, нужно! Нужно, чтобы война эта быстрее закончилась победой. Ну и чтоб все целые вернулись.

Дорога домой – самая желанная, самая быстрая и самая тяжелая. Сутки за рулем – дорого стоят. И нервов, и здоровья, и сил уходит немеряно. А у Вадима Никитина эта поездка уже далеко не в первом десятке. Разговоры в дороге – особое дело. Их ни передать, ни описать невозможно. Они и сиюсекундные, и вечные одновременно. Уж не помню, на каком участке дороги сказал Вадим фразу, что бальзамом на сердце легла: «Ну вот, еще одно хорошее дело сделали. Когда отчитываться за жизнь будем – на один плюсик больше».

Алексей Гора, «УЦ».