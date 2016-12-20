НеПриватБанк

20.12.2016

Оптимист – это не тот, кто первый кричит «Ура!», а тот, кто последний шепчет «Капец».

Извините за вялый и неуместный «капец», но не материться же в самом деле прямо на первой странице газеты?!

В понедельник утром в стране оставалось лишь четверо оптимистов – их фамилии вы знаете не хуже меня. Через пару часов население получило успокоительное – типичное плацебо, которое, как известно, действует далеко не на всех.

В то, что «Ещё чуть-чуть, и не повезло бы совсем», народ, естественно, не поверил и от зеленых банкоматов до сих пор далеко не отходит. Топчется кругами, понимая, что на всех, как обычно, не хватит. Остановить наших людей от попыток любым способом получить свои кровные никакими логическими объяснениями невозможно. Сможет ли хотя бы сдержать этот неуправляемый процесс новый собственник – государство, – не знает никто.

Зато точно известно, кто выиграет на панике первых дней – черный рынок валюты. Все, что выдоили из банкоматов, – туда, только туда. Хоть на еду себе оставьте, граждане!

И еще пару слов о дне сегодняшнем. Если у «Привата» реально возникла многомиллиардная «дыра», если огромные кредиты безвозвратно уходили своим, то кто подписывал финансовые отчеты и кто в Нацбанке их принимал? Кроме войны и экономического кризиса, виноватые есть? Вопрос в нашей стране риторический…

Все, кто читал «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких, хорошо помнят, к кому относилась фраза «Этого ты не бойся, ты вон того бойся!». Рассказывать историю кадавра, подгребающего под себя все и вся, долго, хотя определенная аналогия с нынешними событиями напрашивается. Впрочем, в книге все закончилось хорошо. В нашей же ситуации меня, откровенно говоря, больше волнует ближайшая перспектива. Что будет с Родиной и с нами месяца через три-четыре.

Казалось бы, что такого ужасного может случиться, если банк (пусть даже самый большой) перейдет от одних людей к другим? Государство тоже ведь люди представляют. Завод, порт, авиакомпанию можно, а банк нельзя? Или раньше не отжимали? «Никогда такого не было, и вот опять». Но, как говорится, есть нюансы.

Ну, во-первых, все, что делается в нашей стране руками государства, делается хреново. Потому особых надежд на расцвет то ли спасенного, то ли отжатого банка нет.

Во-вторых, если «поглощение» состоялось «недружественно», то очень велики риски подрыва банка изнутри. Все тайны сделки между банком в лице Игоря Коломойского и государством в лице Петра Порошенко проявятся лишь несколько месяцев спустя, а соблюдение договоренностей – не самое сильное качество высоких договаривающихся сторон.

В-третьих, может так случиться, что необходимая докапитализация «Привата» пройдет за счет эмиссии НБУ, которая неизбежно приведет к инфляции, росту цен и далее по знакомой цепочке. А кто наживается на инфляции в Украине, у нас уже не раз была возможность выяснить.

В-четвертых, не «Приватом» единым. Панические настроения вкладчиков неизбежно ударят и по другим банкам, помогать которым Нацбанк не собирается.

Ну и последнее. Миллионы вкладчиков «Привата», десятки тысяч сотрудников банка и менял – этого не на один, а на пять майданов хватит. Уверен, уже есть желающие его устроить – как внутри страны, так и за рубежом. Мой совет: не нервничайте, давайте доживем до весны. И не ведитесь на громкие призывы: ни Евросоюз, ни окончание войны, ни финансовая стабильность нам пока не светят.

Да, и название банку непременно придется менять! Если он теперь гос, то уже точно не приват. Кстати, помните, что по этому поводу говорил капитан Врунгель?

Ефим Мармер, «УЦ».