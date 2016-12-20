Неужели Савик Шустер – все?!

20.12.2016

Один из самых именитых журналистов постсоветского пространства, гражданин Италии, уроженец Литвы, до распада СССР звезда «Радио Свобода», а после – один из самых ярких журналистов России, Савик Шустер уже 11 лет работает в Украине. Его политическая программа под разными названиями выходила на многих каналах – ICTV, «Интер», «1+1», «Украина», «Перший національний», «24», «112». В итоге он создал свой собственный канал 3S.TV. И вот совсем недавно Шустер заявил, что его канал, вероятно, будет закрыт с 1 января 2017 года. На свое последнее ток-шоу «Шустер.live», которое вышло в эфир 16 декабря, он пригласил 100 журналистов со всей Украины. В число приглашенных попал и журналист «Украины-Центр». Что он увидел на съемках программы, в конце которой Савик Шустер впервые сказал не «до свиданья», а «прощайте», читайте в этом материале.

Как это организуется?

Для начала расскажу о механике, о том, как производится шоу «Шустер.live» уже много лет. В каждом регионе страны отбирают по некоторому количеству людей, в зависимости от темы программы, но чаще – просто представителей всех слоев населения, разного статуса, разного уровня доходов, разного уровня образования, просто разных. Чтобы увидеть хоть в какой-то степени объективный срез общественного мнения. Не всегда это идеально получается, но те жители Кировоградщины, которые раньше участвовали в программе, знают – выбор в меру случаен, организаторы хотят (честь им и хвала), чтобы в обсуждении тем принимали участие самые разные люди. Регионы всегда были представлены довольно пропорционально. Хотя в случае эфира, возможно, последнего эфира Шустера в Украине с журналистами было интересно. К примеру, из Донбасса было 10 журналистов, включая редактора газеты «Коммунист» из Славянска. Из Житомира было двое, а от Кировоградской области, которая меньше Житомирской, – трое. Хотя, уверен, это чисто организационные вопросы.

Каждую неделю со всей страны в студию приглашают 100 человек. И работа с этой «шустеровской сотней» ведется очень серьезная. Данные об участнике у организаторов обычно должны быть дня за четыре. Паспортные, профессиональные. Когда попадаешь в студию на запись, понимаешь, что все здесь не просто так, а серьезно. Садишься на свое место, а там монитор уже приветствует вас, Рыбченков Геннадий Анатольевич, с тем, что вы участвуете в ток-шоу «Шустер.live».

Организаторы оплачивают всем ста еженедельным участникам проезд до Киева и назад. Кроме того, всех селят в гостинице – вы же гости, надо обеспечить вам комфорт.

Труд и быт

Селят всех в гостинице «Турист» – это вполне приличное место на левом берегу Днепра, возле метро «Левобережная». 21-этажный современный отель, 3 звезды. Двухместный номер для гостей Савика он оплачивает за полторы тысячи гривен в сутки, по 750 за гостя. Сами множьте на сто.

За три с половиной часа до начала прямого эфира всех собирают в фойе гостиницы и проверяют – есть ли на месте. Потом все сто садятся в громадный стоместный двухэтажный автобус и едут на студию. Участник программы в моем лице по простоте душевной думал, что шоу снимается на студии «Укртелефильм», павильоны которой многие каналы арендуют, и «Укртелефильм» находится совсем недалеко от гостиницы «Турист». Все не так, у Савика своя студия, свое помещение на Куреневке.

От гостиницы до студии мы ехали почти час – в шесть часов вечера в пятницу, в час пик, для Киева это неудивительно. Потом, после прохода через рамку металлоискателя (вдруг кто покусится на Шустера или его гостей!), почти два часа все ждем начала эфира. Чай, кофе – само собой.

Хочу о другом рассказать. У каждого участника передачи есть свой номер, озвученный охраной на входе, внесенный в разные списки. Он важен. Вы вешаете одежду в гардеробе на свой номер, каждому предлагается камера хранения с номером – ключ от нее также привязан к бейджу, с которым вам очень желательно быть. По номерам вас потом рассаживают в студии и идентифицируют вас. Понимают, кто вы, и даже потом на электронную почту высылают фото именно с вами в связи с привязкой к месту. Никто такого не делает на других телеканалах, и это приятно.

Как это работает

Лично на автора этих строк участие в ток-шоу Шустера произвело впечатление непрерывного, бесконечного соцопроса. Еще по дороге в Киев с нами, участниками программы с Кировоградщины, провели соцопрос по телефонам – разные вопросы задавали. Отношение к Порошенко и Гройсману, уровень доверия к разным органам власти от полиции до судов, за кого вы проголосовали бы на этой неделе, каков достаток и т.д.

В Киеве повторилась та же анкета, как оказалось, один из социологов заработалась, не внесла наши данные в программу.

Ну а само участие в программе «Шустер.live» оказалось сплошным соцопросом. Твой личный монитор, привязанный к тебе, не дает тебе покоя на протяжении всех четырех часов съемок программы. Не важно, кто там выступает или кто из коллег из публики задает вопросы, ты все время обязан дать понять, нравится тебе или не нравится то, что сейчас, в данный момент, говорится. Противный монитор, который знает, кто ты такой, крайне регулярно напоминает тебе – «Будь ласка, працюйте!». То есть каждые примерно минуты три я должен выказать свое мнение – «поддерживаю» или «не поддерживаю» то, что говорится и происходит. Принуждение голосовать «Працюйте!» выполнено профессионально безукоризненно – оно такое противное и в глаза бьет, что лучше проголосовать. По итогу, как мне кажется, я за весь эфир голосовал раз сто – что я поддерживаю или нет.

Все это отображается в известных цифрах на мониторах. Вот что скажу. Сам видел не раз – после нажимания моей кнопки прибавлялся один процент. Система работает. Но. Видел сам неподалеку от себя людей, которые уставали от постоянного нажимания. И только поэтому, поверьте мне, иногда результаты поддержки выступления того или иного политика не до конца корректны. Десятки просто не голосуют – «поддержка» или «нет». К примеру, два десятка людей устают к концу шоу жать каждые три минуты кнопку, и монитор показывает 50 процентов поддержки выступающего. А все просто потому, что 20-30 уставших участников не жмут кнопки, и тут результат не может быть иным! Серьезно, это так.

Во время перерывов на рекламу можно быстро сбегать в туалет, попить воды, если совсем шустро – то и заварить чаю. Хотя персонал убедительно заводит всех внутрь до конца рекламной паузы.

Примечательно – почти все редакторы, организаторы, режиссер на «Шустер.live» – женщины. Мужчины – это операторы, сам Шустер и Петр Мага, который отслеживает реакцию Интернета на программу и иногда ее оглашает.

О чем говорят

Автору этих строк доводилось встречаться с Савиком Шустером и видеть его в разных ситуациях. Такого грустного и какого-то уставшего Савика Михайловича еще не доводилось видеть. После того как он за 11 лет прошелся по всем популярным каналам, снимая политические пенки, потом организовал свой личный канал, будущее его не очень оптимистично. В Украине принят новый закон о взаимоотношениях телеканалов и кабельных операторов. Не будем вдаваться в детали, там слишком все запутано, но вполне возможно, что загнутся многие другие каналы, гораздо менее серьезные и влиятельные, нежели 3S.TV.

Главным гостем, возможно, последнего в истории эфира программы Савика Шустера был Михаил Саакашвили. Автору этих строк он симпатичен, но тот вечер явно был не лучшим его вечером в истории. Журналистка из какого-то райцентра Ровенской области сказала ему несколько неприятных вещей, назвала популистом, а его визит к ним – цирком. В Михаиле Николозовиче проснулся кавказский мужчина, и он наговорил барышне гадостей, вообще завелся так, как мало кто видел. Его слова о продажных журналистах сильно обидели сто журналистов, сидящих в студии, некоторые даже пытались возбудить коллег кричать Саакашвили «ганьба». Не получилось, к слову, бывший президент Грузии спрашивал журналистку, кто владелец ее издания, – она не ответила. В социальных сетях потом нашли данные на эту журналистку, и вроде бы ее репутация не очень хороша. Журналист «УЦ» не кричал «ганьба».

Неужели конец?

Прямой эфир закончился в начале второго часа ночи. С Савиком не удалось даже сфотографироваться, хотя обычно он уделяет этому делу время. Как уже говорилось, он был явно расстроен – а вдруг действительно все?

В гостиницу мы приехали ближе к двум часам. Многим хотелось обсудить пережитое не только за кофе или чаем, но в столице действует запрет на продажу спиртного в ночное время, не вышло.

Любому ясно – Савик Шустер не пропадет в этой жизни. Возможно, если его не станет в эфире, это будет естественным ходом истории. Его пик популярности и влияния, пожалуй, даже целая эпоха Савика Шустера на ТВ, уже в прошлом. Политических шоу сейчас много. Но все же этот человек оставил свой, незабываемый, яркий след в украинской истории ХХІ века. Признаюсь, последнее время крайне редко смотрел его программы, но все равно мне будет его не хватать. Так что, Савик Михайлович, до свиданья?

Геннадий Рыбченков, «УЦ», Киев – Кропивницкий.