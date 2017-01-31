Никогда более

31.01.2017

Международный день памяти жертв Холокоста во всем мире отмечают 27 января, в годовщину освобождения советскими войсками узников концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме. Во дворе синагоги областного центра Кировоградщины в этот день прошел митинг. А в самой синагоге была презентована книга краеведа, историка Василия Даценко «За то, что евреи…».





Слово «холокост» в буквальном переводе с греческого означает «всесожжение». Жертвами Холокоста стали евреи, массово уничтоженные нацистами во время Второй мировой войны. Митинг был торжественным, с короткими, но проникновенными выступлениями, с молитвами и слезами. Отрадно, что на нем присутствовали школьники, именно им хранить память о страшной трагедии и передавать ее следующим поколениям.

Участникам мероприятия было предложено ознакомиться с документами областного архива, подтверждающими зверства нацистов в отношении евреев в годы войны на территории Кировоградщины. Здесь распоряжения немецких чиновников о взятии на учет еврейского населения, акты злодеяний нацистов. Списки расстрелянных есть не по каждому району, так как немцы уничтожали документы при отступлении, но много фактов уничтожения мирного еврейского населения зафиксировано со слов очевидцев.

Воспоминания очевидцев приводит в своей новой книге Василий Даценко. Некоторые главы ранее были опубликованы на страницах «УЦ». Теперь можно прочесть ее целиком. Здесь фотографии, документы, прямая речь, хронология – с первого до последнего дня оккупации, фамилии карателей и рассказы о Праведниках мира.

«Я не претендую на то, чтобы это был учебник по истории. Но пусть это будет хотя бы учебное пособие», - сказал Василий Даценко. Действительно, это надо читать, об этом надо помнить, чтобы больше никогда не допустить повторения.

«Пусть предложенная книга о трагедии еврейского населения Кировоградской области в году украинского Холокоста поможет в определенной мере преодолеть так называемую амнезию, - пишет автор в предисловии. - Может, прочитав ее или хотя бы услышав о ней, какой-то невежда вовремя остановится и сознательно не сделает мерзкий поступок, откажется даже от мысли осквернить антисемитскими надписями обелиск памяти беспричинно расстрелянных людей, единственной виной которых было то, что они родились евреями»…

Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».