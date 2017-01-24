Никому не выдам тайны!

24.01.2017

Вопрос, который многих в последнее время взволновал: разглашала ли народный депутат Надежда Савченко государственную тайну, когда опубликовала списки наших бойцов, находящихся в плену у боевиков «ДНР» и «ЛНР»? Ответит на этот вопрос, конечно, Генеральная прокуратура Украины. Но мы, в свою очередь, задались вопросом – а как обстоит дело с государственными и прочими тайнами и секретами у нас, на Кировоградщине?

Существует опубликованный Службой безопасности Украины приказ «Об утверждении Свода сведений, составляющих государственную тайну». Там очень большой перечень всего, что составляет гостайну. Кстати, он тоже является секретом. Но там есть во вводной части неоднократные упоминания терминов «боевой состав», «штатное по списку и имеющееся (фактическое) количество личного состава». Можно предположить, что в закрытой части приказа говорится, что эти данные являются тайной. В советское время они точно являлись засекреченными, – видимо, сторонникам НАТО очень надо было знать, сколько в батальоне стройбата каменщиков, а сколько сварщиков.

СБУ все же правонаследник КГБ, и очень многое в системе работы нашей спецслужбы осталось с тех времен. Во время службы в Советской Армии автора этих строк он сам давал две подписки – одну о неразглашении военной тайны, вторую – о невыезде за границу в течение пяти лет после дембеля. Так вот, повторюсь, в то время состав частей был тайной, что даже объяснимо. Коварные империалисты, зная, что в полку служит 1000 человек, а не 500, составляли абсолютно разные планы возможного нападения. В погранвойсках это было особо важно – сведения, что на заставе 100 бойцов или 30, в корне меняли тактику потенциальной атаки.

Что светит Савченко?

С известной натяжкой, Савченко отчасти раскрыла данные о боевом составе украинских частей, – боевикам точно известно, что таких-то и таких пулеметчиков в составе такой-то части нет. Савченко не назвала номера частей, в которых воевали пленники, но по их фамилиям легко установить и части. Это означает, опять же, с большой натяжкой, что она разгласила, какие именно части воюют у нас на передовой. Хотя боевики и без ее признаний это знали. Мы же говорим о том, что Надежде очень легко могут даже такое дело пришить. Упоминаемый приказ СБУ относится к 2005 году и, насколько известно, не менялся, мог разве что дополняться новыми пунктами.

Что же грозит за разглашение государственной тайны в Украине?

Статья 328 Уголовного кодекса говорит, что простое разглашение влечет за собой от двух до пяти лет с поражением в правах. Ну а если разглашение повлекло за собой тяжелые последствия, то уже от пяти до восьми.

Тайна у нас не одна. Существует аж три вида государственной тайны, три вида секретности – секретно, совершенно секретно и особой важности.

Засекреченная Кировоградщина

Из разных неофициальных источников нам путем сложных многоходовок, прямого шпионажа и подкупа особо ответственных лиц (да шутка, шутка!!!) удалось узнать следующее.

За всю историю независимости в Кировоградской области не было ни одного случая разглашения государственной тайны! Более того, в советское время, кажется, тоже.

Максимум, что у нас случалось нехорошего в таинственной сфере, так это утеря секретных документов. Такие случаи бывают, иногда раз-два в год. Это не считается преступлением, только административным нарушением, но последствия потери бывают нехорошие – утрата работы в первую очередь.

Кстати, утеря секретных документов – это совсем не только похищение чертежей новейшей подвод­ной лодки в степях Украины. Это может быть утрата пустого бланка или чистого листа из секретной тетради – они все пронумерованы, пропечатаны и подшиты. Выдрал по надобности лист в конце такой тетради – и все, загремел!

Доступ к государственным тайнам разной степени важности в Кировоградской области имеют около пяти тысяч человек! Кто эти люди? Во-первых, первые лица области. Во-вторых, в каждом районе, в каждом городе имеется сектор мобилизационной и режимно-секретной работы (может немного по-другому называться). Обычно им заведует специалист, отвечающий за взаимодействие с правоохранительными органами. Поэтому первые люди районов и городов, а также отдельные специалисты имеют допуск к тайне.

Облечены правом знать секреты державы сотрудники СБУ (по умолчанию), прокуратуры, МВД, Службы по чрезвычайным ситуациям. Естественно, военные. Плюс ответственные сотрудники предприятий и производств, связанных с секретными работами.

Вот всех их по области и набирается до 5 тысяч.

Порядка 150 предприятий Кировоградщины имеют режимно-секретные отделы. Все они относятся к категориям объектов, которые потенциально могут быть подвержены террористической атаке. Это мосты, шахты, объекты энергетики, даже некоторые коммунальные предприятия.

Также сюда относятся предприятия, работающие с потенциальным оружием. Думается, не надо объяснять, почему засекречены данные, к примеру, о том, сколько взрывчатки используют урановые шахты Кировоградщины? Первому встречному знать об этом не положено.

Кстати, об уране. Данные о том, какое именно количество урановой руды добывает каждая из трех наших шахт – «Ингульская», «Смолинская» и «Новоконстантиновская», – тоже являются тайной. Стратегическое сырье однако.

Или взять Научно-производственное предприятие «Радий» в областном центре. Абсолютно открыта информация о том, что оно производит. В ассортименте у «Радия» пожарная техника, сейсмические датчики, гидравлические приборы и многое другое. Ну и, конечно, системы защиты и управления для атомных станций. Так вот все, связанное с производством для атомных станций, имеет степень секретности. Все работники, имеющие к этой продукции отношение, дают подписку о неразглашении тайны.

Можно ли делать селфи на вокзале?

Любопытен и такой момент. Еще в 1924 году в СССР начала действовать статья Уголовного кодекса «За нарушение правил фото- и киноцензуры». В 1929 г. также было принято постановление Совнаркома «О порядке производства фотографических, кинематографических и прочих съёмок на территории СССР». Согласно этим документам, фотографировать вокзалы, мосты и прочее можно было только по особому разрешению. Понятно, все эти правовые акты давно не имеют силы.

Хотя потом они существовали в ведомственной инструкции для вневедомственной охраны, которая охраняла стратегические объекты. Закона, запрещающего снимать такие объекты, в Украине нет.

Но в мозгах многих старые запреты живут до сих пор. За все продолжительное время работы автора этих строк в газете он как минимум дважды сталкивался с тем, что фотокору пытались запретить фотографировать на вокзалах и станциях! Не буду называть станцию и вокзал, там уже другие люди наверняка работают, зачем обижать их. Так что фотографируйте, друзья, можно!

Но только не рассказывайте никому о том, что тут только что прочитали. Это секрет!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».