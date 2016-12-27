Новгородковский район. Пример для многих

27.12.2016

Наверное, последний в этом году рабочий визит в регионы глава областной администрации Сергей Кузьменко совершил в Новгородковский район. Там он должен был провести личный прием граждан, побывать на открытии амбулатории в селе Верблюжка и там же посетить только что отремонтированную школу.

Новгородка

В других районах на прием к первому лицу области записывались заранее, а здесь желающих пожаловаться на работу местных властей или обратиться с просьбой почему-то не нашлось. Впрочем, секрет оказался простым и поучительным. За неделю до приезда председателя ОГА в районе прием проводил глава местной РГА. Все накопившиеся проблемные вопросы граждан были отработаны и решены. В результате жителей района, пожелавших прийти на прием к губернатору без предварительной записи, не нашлось.

Амбулатория

В Верблюжке, как и в большинстве немаленьких сел, была своя поликлиника. Со временем ее реорганизовали в амбулаторию, но о том, что пора в ней сделать ремонт, как-то позабыли. Нынешняя сельская власть не стала ждать стопроцентного финансирования от государства и сама взялась за капитальный ремонт медучреждения. В этом году здесь установили новый котел. А уже в рамках реализации проекта ПРООН «Местное развитие, ориентированное на громаду» в амбулатории капитально отремонтировали систему отопления и половое покрытие. Обновлены и утеплены стены и потолки, заменены окна и двери. На модернизацию помещений из разных источников было направлено более 450 тысяч гривен. Кроме финансирования в рамках ПРООН, средства выделялись из областного и районного бюджетов. Посильную помощь оказала общественная организация «Верблюжка – перлина України». Кроме того, за счет субвенции сельсовета для амбулатории приобрели современное медоборудование и мебель. Теперь здесь тепло и уютно. Сами медработники очень надеются, что в следующем году тут заменят и крышу.

- Главное, что медики теперь могут предоставлять услуги в нормально приспособленных для этих целей помещениях, – отметила председатель сельсовета Любовь Кулик. – Приступил к работе стоматолог. Пока в амбулатории нет врача. Та, которая работала ранее, ушла в декретный отпуск. Но имеется предварительная договоренность с молодым докто­ром. Надеемся, что, осмотрев нашу амбулаторию, он примет положительное решение.

Школа

До лета нынешнего года в Верблюжке было две школы, одна из которых – девятилетка. Но она была маленькая и находилась на окраине довольно длинного по протяженности села. В начале лета ее закрыли, а учеников и учителей перевели в учебно-воспитательный комплекс, расположенный в центральной части населенного пункта. Теперь это базовая школа со всеми необходимыми для этих целей атрибутами. В учреждении обучается 212 учеников, 58 детей посещают детский сад, педколлектив состоит из 23 учителей и 4 воспитателей. К учебному заведению организован подвоз учеников, дошкольников и преподавателей двумя автобусами. Школа оборудована двумя компьютерными классами и двумя мультимедийными комплексами, которые размещены в кабинетах физики и украинского языка и литературы.

И вроде все хорошо, но есть одна серьезная проблема – школа не ремонтировалась с 1974 года. В аварийном состоянии крыша, на некоторых стенах образовались трещины. Нужно было принимать решительные меры.

По словам директора УВК Светланы Шепель, с трещинами начали борьбу в 2013 году.

- Третий этаж стянули. Осталось провести подобные работы на первом и втором этажах, – рассказывает Светлана Васильевна. – К капитальному ремонту крыши приступили в начале ноября, и буквально за полтора месяца работы были завершены. Изначально мы не верили, что строители смогут так быстро закончить работу. Ведь нужно было разобрать прогнившие стропила и покрытие и заменить их новыми. Но строители работали на износ, иногда в ущерб своему здоровью. Рано утром начинали и только с наступлением темноты завершали работы по установке новой кровли. Замена покрытия обошлась в один миллион двести тысяч гривен. Большая часть из них выделена из бюджета области.

В заключение

Подводя итоги поездки в Новгородковский район, Сергей Кузьменко отметил, что здесь работа в направлении реформирования образования и здравоохранения ведется очень активно.

- И в семнадцатом году областная власть будет продолжать реформировать эти отрасли, всячески способствовать местным громадам в создании условий для получения образования и медицинских услуг. Правильно поняли свои права жители Верблюжки. Громада активно приняла участие в международном проекте, получила одобрение со стороны донорской организации, финансовую помощь для ремонта медучреждения и в конечном результате – современную, полностью оборудованную, готовую к приему граждан сельскую амбулаторию. Хороший пример для многих.

Руслан Худояров, «УЦ».

Наверное, последний в этом году рабочий визит в регионы глава областной администрации Сергей Кузьменко совершил в Новгородковский район. Там он должен был провести личный прием граждан, побывать на открытии амбулатории в селе Верблюжка и там же посетить только что отремонтированную школу.

Новгородка

В других районах на прием к первому лицу области записывались заранее, а здесь желающих пожаловаться на работу местных властей или обратиться с просьбой почему-то не нашлось. Впрочем, секрет оказался простым и поучительным. За неделю до приезда председателя ОГА в районе прием проводил глава местной РГА. Все накопившиеся проблемные вопросы граждан были отработаны и решены. В результате жителей района, пожелавших прийти на прием к губернатору без предварительной записи, не нашлось.

Амбулатория

В Верблюжке, как и в большинстве немаленьких сел, была своя поликлиника. Со временем ее реорганизовали в амбулаторию, но о том, что пора в ней сделать ремонт, как-то позабыли. Нынешняя сельская власть не стала ждать стопроцентного финансирования от государства и сама взялась за капитальный ремонт медучреждения. В этом году здесь установили новый котел. А уже в рамках реализации проекта ПРООН «Местное развитие, ориентированное на громаду» в амбулатории капитально отремонтировали систему отопления и половое покрытие. Обновлены и утеплены стены и потолки, заменены окна и двери. На модернизацию помещений из разных источников было направлено более 450 тысяч гривен. Кроме финансирования в рамках ПРООН, средства выделялись из областного и районного бюджетов. Посильную помощь оказала общественная организация «Верблюжка – перлина України». Кроме того, за счет субвенции сельсовета для амбулатории приобрели современное медоборудование и мебель. Теперь здесь тепло и уютно. Сами медработники очень надеются, что в следующем году тут заменят и крышу.

- Главное, что медики теперь могут предоставлять услуги в нормально приспособленных для этих целей помещениях, – отметила председатель сельсовета Любовь Кулик. – Приступил к работе стоматолог. Пока в амбулатории нет врача. Та, которая работала ранее, ушла в декретный отпуск. Но имеется предварительная договоренность с молодым докто­ром. Надеемся, что, осмотрев нашу амбулаторию, он примет положительное решение.

Школа

До лета нынешнего года в Верблюжке было две школы, одна из которых – девятилетка. Но она была маленькая и находилась на окраине довольно длинного по протяженности села. В начале лета ее закрыли, а учеников и учителей перевели в учебно-воспитательный комплекс, расположенный в центральной части населенного пункта. Теперь это базовая школа со всеми необходимыми для этих целей атрибутами. В учреждении обучается 212 учеников, 58 детей посещают детский сад, педколлектив состоит из 23 учителей и 4 воспитателей. К учебному заведению организован подвоз учеников, дошкольников и преподавателей двумя автобусами. Школа оборудована двумя компьютерными классами и двумя мультимедийными комплексами, которые размещены в кабинетах физики и украинского языка и литературы.

И вроде все хорошо, но есть одна серьезная проблема – школа не ремонтировалась с 1974 года. В аварийном состоянии крыша, на некоторых стенах образовались трещины. Нужно было принимать решительные меры.

По словам директора УВК Светланы Шепель, с трещинами начали борьбу в 2013 году.

- Третий этаж стянули. Осталось провести подобные работы на первом и втором этажах, – рассказывает Светлана Васильевна. – К капитальному ремонту крыши приступили в начале ноября, и буквально за полтора месяца работы были завершены. Изначально мы не верили, что строители смогут так быстро закончить работу. Ведь нужно было разобрать прогнившие стропила и покрытие и заменить их новыми. Но строители работали на износ, иногда в ущерб своему здоровью. Рано утром начинали и только с наступлением темноты завершали работы по установке новой кровли. Замена покрытия обошлась в один миллион двести тысяч гривен. Большая часть из них выделена из бюджета области.

В заключение

Подводя итоги поездки в Новгородковский район, Сергей Кузьменко отметил, что здесь работа в направлении реформирования образования и здравоохранения ведется очень активно.

- И в семнадцатом году областная власть будет продолжать реформировать эти отрасли, всячески способствовать местным громадам в создании условий для получения образования и медицинских услуг. Правильно поняли свои права жители Верблюжки. Громада активно приняла участие в международном проекте, получила одобрение со стороны донорской организации, финансовую помощь для ремонта медучреждения и в конечном результате – современную, полностью оборудованную, готовую к приему граждан сельскую амбулаторию. Хороший пример для многих.

Руслан Худояров, «УЦ».