Новое лицо города?

21.02.2017

Пока мы все были увлечены повышением тарифов на проезд и проектами законов о языке, в горсовете думали о новом лице нашего города. Оказывается, то, что на площади Героев Майдана будет установлен памятник Героям Майдана – это уже вопрос решенный. Дело за малым – сделать сам памятник, то есть памятный знак.





Как объяснила нам главный специалист управления градостроительства и архитектуры Кировоградского горсовета Ирина Жарова, по форме памятный знак может ничем не отличаться от памятника. Назвать его знаком решили, чтобы быстрее пройти все разрешительные процедуры. В соответствии с постановлением Кабмина, конкурс на «знак» можно провести всего за четыре месяца и тут же приступить к его установке. А мы очень торопимся! «Знак» планируют установить уже до конца этого года.

Другое дело – памятник, проект которого должен быть согласован в нескольких министерствах и получить экспертную оценку Совета монументальной скульптуры Минкультуры. Но, может, все эти оценки и согласования действительно нужны? И, может быть, спешить не стоит? Речь все-таки идет о главной площади – лице нашего города… Зачем такая спешка? Ведь памятники ставят не на год-два, а на века, и не для себя, а для потомков.

Впрочем, пока конкурс на «знак» не объявлен. Комиссия подготовила проект положения о конкурсе и передала его на рассмотрение исполкома. В соответствии с положением, первый этап конкурса пройдет в соцсети «Фейсбук», где все желающие смогут представить свои проекты и проголосовать за понравившийся. Из пяти проектов, которые наберут больше всего лайков (!), жюри выберет лучший. Вам не кажется, что что-то тут не так? Демократия – это, конечно, хорошо, всенародное голосование в соцсетях – удобно. Но это же главный памятник города, он должен быть вписан в площадь, гармонировать с десятком других архитектурных объектов. При чем тут количество «лайков»?

Главный архитектор города Вадим Мездрин считает, что сегодня принимать такие решения без согласования с общественностью нельзя. Однако изначально речь шла об общественных слушаниях, о том, чтобы как можно больше людей могли ознакомиться с проектами в соцсетях. Но в процессе обсуждения каким-то образом договорились до «лайков».

Теперь о компетентном жюри. Этот вопрос вызвал у комиссии больше всего разногласий. В первом варианте в жюри должно было войти 14 человек – представители управлений культуры и градостроения, архитекторы и три представителя общественности: журналист Зоя Лебедь, общественный деятель Игорь Козуб и глава профкома пед­университета Сергей Бойко. Но общественность обиделась. И в результате напредлагала в жюри своих специалистов по монументальной архитектуре: волонтера Оксану Червону, вдову погибшего бойца Елену Степанок, представителя общественной организации «Боевое братство» Сергея Квашу, ветерана Майдана и АТО Андрея Бойко, директора «Центрально­украинского антикоррупционного офиса» (что бы это не означало) Андрея Лавруся, журналистов Бронислава Куманского, Елену Горобец и Дмитрия Васильева и т.д. Получился список из семнадцати членов жюри, в котором остались только два представителя власти и два архитектора. Ну, правда, не архитекторам же проект памятника выбирать! Что они могут понимать в памятниках вообще? Другое дело, журналисты и активисты …

По словам Ирины Жаровой, этот список будет обсуждаться, и в результате в жюри войдут 9-10 человек. Но обсуждаться он будет, опять же, общественностью, то есть можно предположить, что в результате двух оставшихся архитекторов тоже исключат.

Ветераны и активисты выберут новое лицо для нашего города из предложенных в «Фейсбуке» картинок. А горсовет премирует тех, кто наберет в «Фейсбуке» больше всего лайков, неплохими премиями в 25, 15 и 10 тысяч гривен (это тоже есть в положении о конкурсе). И что-то у нас на площади будет…

Остается надеяться только на благоразумие членов исполкома. Пожалуйста, не утверждайте это! Не нужно «знак» до конца года, пусть будет настоящий памятник. Давайте пройдем все необходимые процедуры – пусть это займет больше времени, но пусть это будет все-таки произведение монументального искусства, а не «чтобы место застолбить». И давайте в конце концов привлечем НАСТОЯЩИХ скульп­торов с архитекторами, которые не будут в «Фейсбуке» лайками меряться.

Ольга Степанова, фото Олега Шрамко, «УЦ».