Новому 1977 году навстречу

До самого любимого праздника абсолютно всех осталось не так уж много времени. И для тех, кто встречает его в седьмой раз, или тридцатый, или семьдесят девятый, этот праздник все равно – лучший! Конечно, самым незабываемо прекрасным он был в детстве. И почему бы не вспомнить, как мы провожали уходящий и встречали наступающий год сорок лет назад, тридцать, двадцать? Чем отличался праздник в семидесятые от девяностых? А давайте попробуем! И начнем с 40 лет тому назад. Так как же мы отмечали переход от 1976-го к 1977 году?
Предновогоднее настроение охватывало всех вокруг за полмесяца до 31 декабря. А готовиться начинали намного раньше, за месяцы покупая или доставая хорошие напитки, зеленый горошек для оливье, колбасу, свиную рульку для холодца. Так или иначе, за две недели атмосфера ожидания праздника царила и на улицах, и на работе, и дома. На центральных площадях городов обычно уже стояли наряженные елки, их не так и давно начали ставить к празднику в центре города. Однако атмосфера декабря 1976 года была особенной. Вся страна готовилась отметить 70-летие дорогого Леонида Ильича. И вот 19 декабря, день рождения Брежнева, наступило. В этот день все газеты страны не меньше двух страниц формата А2 посвятили любимому Генеральному секретарю.
Заглавный большущий текст состоял сплошь из славословий: Верный сын советского народа… Выдающийся деятель, пламенный борец за мир и социальный прогресс… Вы немало сил отдали… Ваша неутомимая и плодотворная деятельность… Ваша неиссякаемая энергия, партийная принципиальность… Ваш выдающийся вклад… Годы мощного, неуклонного подъема созидательной энергии народных масс Советского Союза, которые под мудрым руководством… Неустанную заботу проявляют наша партия и ее Центральный Комитет во главе с Вами, Леонид Ильич, о постоянном улучшении жизни советского народа…
И т. д., и т. п. К своему юбилею Леонид Ильич всего лишь второй раз стал Героем Советского Союза (потом он еще дважды им становился) и получил «всего лишь» шестой орден Ленина. Ко всему этому Генсека наградили почетным оружием и наивысшими наградами, к примеру, Венгерской Народной Республики – орденом Знамени с бриллиантами, или Золотой Звездой Героя Болгарии. Много стран наградило – вплоть до Лаоса и Индонезии.
Увы и ах, 31 декабря 1976-го Брежнев в последний раз поздравил граждан СССР с Новым годом. Из-за проблем с речью со следующего года текст от вождя зачитывал диктор Игорь Кириллов.
С самого утра 31 декабря телевизор радовал отсутствием передач типа «Ленинский университет миллионов» или «Больше хороших товаров». Показывали «Утреннюю почту», «В мире животных» или «Международную панораму», «Вокруг смеха», «Кабачок 13 стульев».
И еще в 76-м состоялась премьера главного с тех пор новогоднего фильма – «Ирония судьбы, или С легким паром!». Теперь таких фильмов стало два – «Карнавальную ночь» также все время показывали под Новый год.
Вечером был «Голубой огонек», который обязательно смотрели все. У «огоньков» был свой особый порядок – в первые минуты показывали бальные танцы и оперное пение - советский народ, он же такой, классику любит. Под классику советские граждане выпивали и закусывали, провожая старый год, и только потом они получали Раймонда Паулса, Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Веронику Маврикиевну и Авдотью Никитичну, Аркадия Райкина и всех остальных, кто по статусу дотягивал до главного концерта страны.
Самые трезвые и стойкие ожидали программу «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» – примерно в 5 часов утра. В новогоднюю ночь советское ТВ показывало популярных зарубежных исполнителей. Конечно, все было в рамках цензуры, но АВВА и Boney M радовали слух тех, кто еще не заснул.
На следующий день, вечером
1 января, вся страна доедала и допивала под праздничный концерт фестиваля «Песня года». К тому времени появилось множество вокально-инструментальных ансамблей (ВИА): «Песняры», «Ариэль», узбекская «Ялла», азербайджанский «Гюнеш», «Самоцветы», «Цветы», «Пламя», их в «Песне» и показывали. На семидесятые пришелся и пик популярности великолепного Муслима Магомаева.
Всю эту красоту смотрели в основном по черно-белым телевизорам, цветных у людей было в 1976-м еще мало.
Самые модные телевизоры середины семидесятых: «Рекорд-В312», «Горизонт-101», «Рассвет-307», «Рубин-401» (первый популярный цветной телевизор), «Таурас-207» и другие. У многих из них часто ломалась ручка переключения передач, и тогда пользовались плоскогубцами.
Стоит ли рассказывать, что стояло на наших столах? Оливье, селедка под шубой, холодец, салат «Мимоза», шпроты, которые считались деликатесом, заливная рыба.
Хорошая селедка стоила 3 рубля за килограмм, свиные ножки для холодца 60 копеек, компоненты салата «Оливье»: баночка майонеза 33 копейки, баночка горошка 39, десяток яиц 90 копеек, ну и вареная колбаса по легендарной цене – 2, 20.
Ну и, конечно же, на столе стояло «Советское шампанское» за 3 рубля 67 копеек и коньячок «Три звездочки» за 4 рубля 40 копеек. Хотя народ больше употреблял водку, по 3,62. Ее прозвали «коленвал», потому что надпись на этикетке напоминала коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. В мае 1972-го вышло Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». Тогда же водка подорожала до 3 рублей 62 копеек, в свободной продаже остался, по сути, всего один ее «коленвальный» сорт.
После боя кремлевских курантов и главных тостов почти в обязательном порядке люди шли «в народ». В Кировограде тысячи собирались в 2-3 часа ночи на площади Кирова и веселились. Сегодня эта традиция почти ушла, хотя молодежь потихоньку подходит.
Несколько дней перед Новым годом и несколько после повсюду проходили детские утренники. Ни проката, ни продажи карнавальных костюмов тогда не было, лишь некоторые, довольно убогие маски продавались. Поэтому мамы, к примеру, шили дочуркам костюм снежинки: юбку-пачку делали из марли, крахмалили ее. Из картона, ваты и битых стеклянных игрушек делали корону. Из детства автора – помню, как мама сделала мне костюм снеговика из старой белой простыни и картонного носа красного цвета, он символизировал морковку, приклеенные к нему нитки не хотели держаться, и он все время падал… Но все равно было весело и классно. В другие годы сам делал маски из папье-маше, к счастью, в популярных брошюрах типа «Сделай сам» был подробно описан процесс.
Проще всего было быть на утреннике зайчиком – белая рубашка и темные шорты, а сверху непременные уши из картона.
В классах постарше выпускали обязательную новогоднюю стенгазету, подводя в ней итоги года (в общем, в наше время «взрослые» газеты делают то же самое).
Собственно елка домой (чаще сосна) стоила по-разному, в зависимости от высоты и пушистости, но на 10 рублей можно было купить неплохую. К тому времени уже продавались искусственные небольшие елки по 4 рубля 50 копеек.
Кстати, все газеты целую неделю перед Новым годом печатали «Правила пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней ёлки». Но «елочные» пожары все равно случались чаще, чем сегодня, потому что при украшении использовалось много ваты, самодельные гирлянды и прочие пожароопасные штуки.
С чем подошла Кировоградщина к тому Новому году?
1976 год стал по сути годом шахтера. Был создан поселок Смолино возле уранового месторождения, а в Александрии создано объединение «Александрияуголь». Кстати, из Смолино уже тогда возили харчи для новогоднего стола – поселок снабжался по высшему разряду.
Кировоградский радиозавод в 1976 году начал производство телевизионных передатчиков для ТВ и для боевых кораблей и подводных лодок Военно-Морского Флота СССР.
В 1976-м году пивзавод в областном центре начал выпуск пива под названием «Кировоградское». В СССР очень мало городов имели собственный сорт пива, среди них и Кировоград.
Но достать «Кировоградское» пиво утром 1 января 1977 года было еще сложно – объем выпуска был изначально невелик. А уже 2 января вся страна выходила на работу, так было принято. 31 декабря тоже было рабочим днем, укороченным, конечно. Не до работы было – женщины бегали по магазинам и парикмахерским. 2 января тоже как-то никто планов не перевыполнял. Все по курилкам обсуждали, кого показали в «Голубом огоньке» и во что была одета Пугачева.
А в следующем номере газеты мы вспомним, как встречали Новый год 1986-1987.
Подготовил Геннадий Рыбченков, «УЦ».
P. S. Искренне просим не считать нас страстными почитателями «совка», вся жизнь которых превратилась в ностальгию по колбасе за 2,20 и направляющей руке партии. Ни в коем случае. Просто… да просто это детство и юность наша. И история. Вот и все!
Автору – СПАСИБО, только РS («Искренне просим не считать нас страстными почитателями «совка», вся жизнь которых превратилась в ностальгию по колбасе за 2,20 и направляющей руке партии) несколько подпортил материал.
Конечно,иначе как идиотскими,рассуждения о совке не назовешь.В связи с этим рекомендую книгу,которую можно скачать в инет
Алексей Юрчак.
Юрчак, А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / Алексей Юрчак; предисл. А. Беляева; пер. с англ. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 604 с.: ил.-
профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака
«… система «позднего социализма» (середина 1950-х — середина 1980-х годов) анализируется в перспективе этого парадокса. Образ позднего социализма, возникающий в книге, в корне отличается от привычных стереотипов, согласно которым советскую реальность можно свести к описанию, основанному на простых противопоставлениях: официальная / неофициальная культура, тоталитарный язык / свободный язык, политическое подавление / гражданское сопротивление, публичная ложь / скрытая правда. Впервые вышедшее на английском, это исследование переписано автором по-русски, со значительно расширенным теоретическим аппаратом и новым материалом.»
«Я считаю книгу Юрчака безусловно лучшей работой о позднем периоде Советского Союза. Это не просто историческое исследование, но и книга, которую читаешь с удовольствием, как настоящее литературное произведение».
Славой Жижек-
Славой Жи́жек (словен. Slavoj Žižek, р. 21 марта 1949, Любляна) — словенский культуролог и социальный философ фрейдомарксистского толка. Живёт и работает в городе Любляна. Переводчик и интерпретатор Жака Лакана, учение которого наряду с марксизмом служит основным инструментом для анализа культуры. Основатель Люблянской школы психоанализа (англ.)русск. (школы теоретического психоанализа) — единственной восточноевропейской школы, добившейся международного признания после распада Восточного блока.
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«…иначе как идиотскими…» А что это вы раздухарились? Есть повод «полаять на слона»? Поучились бы у Слая формулировкам.
Крайне надоели примитивные оценки советского прошлого,нежелание серьезно его изучать.Думаю,автор не обидится,поскольку сам не раз,резко отзывался в мой адрес.Если угодно,то я ,в данном случае,говорил на языке своих оппонентов.
Ваша реплика про слона и т.д. не ответ на мой комментарий,поскольку возразить нечего.Хотя бы потому,что книга не прочитана(да и будет ли?)
Алекс, реплика «про слона» вполне конкретный ответ на используемую вами лексику в комменте. И все. Книги и смыслы тут не при чем. Если бы на каждую вашу ссылку, я отвечал своей, а на каждую прочитанную вами книгу – давал рецензию на прочитанное мной, это свелось бы к частной переписке. Которую я веду только с интересными мне людьми.
Геннадий Рыбченков – автор разноплановый, но лучше всего его талант проявляется при написании ностальгических советских статей.
Это не ностальгия.Это то что БЫЛО.И не такое уж плохое как многие хотят уверить…
«Искренне просим не считать нас страстными почитателями «совка», вся жизнь которых превратилась в ностальгию по колбасе за 2,20 и направляющей руке партии. Ни в коем случае. Просто… да просто это детство и юность наша. И история. Вот и все! »
Ностальгия есть реакция на настоящее ,некоторые утверждают, » это психическое отклонение, обусловленное текущим неблагополучием». Главное здесь-трагичность современной жизни вызывает память о прошлом.Попытки объяснить ностальгию воспоминаниями о молодости недостаточны.Как и попытки объяснить современную трагедию совковостью.Все это латентная форма разочарования в незалежной .Признаться в этом себе-значит поставить крест на своих надеждах,убеждениях..Потому игра на «совке» обещает быть долгой.