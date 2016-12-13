Новому 1977 году навстречу

13.12.2016

До самого любимого праздника абсолютно всех осталось не так уж много времени. И для тех, кто встречает его в седьмой раз, или тридцатый, или семьдесят девятый, этот праздник все равно – лучший! Конечно, самым незабываемо прекрасным он был в детстве. И почему бы не вспомнить, как мы провожали уходящий и встречали наступающий год сорок лет назад, тридцать, двадцать? Чем отличался праздник в семидесятые от девяностых? А давайте попробуем! И начнем с 40 лет тому назад. Так как же мы отмечали переход от 1976-го к 1977 году?





Предновогоднее настроение охватывало всех вокруг за полмесяца до 31 декабря. А готовиться начинали намного раньше, за месяцы покупая или доставая хорошие напитки, зеленый горошек для оливье, колбасу, свиную рульку для холодца. Так или иначе, за две недели атмосфера ожидания праздника царила и на улицах, и на работе, и дома. На центральных площадях городов обычно уже стояли наряженные елки, их не так и давно начали ставить к празднику в центре города. Однако атмосфера декабря 1976 года была особенной. Вся страна готовилась отметить 70-летие дорогого Леонида Ильича. И вот 19 декабря, день рождения Брежнева, наступило. В этот день все газеты страны не меньше двух страниц формата А2 посвятили любимому Генеральному секретарю.

Заглавный большущий текст состоял сплошь из славословий: Верный сын советского народа… Выдающийся деятель, пламенный борец за мир и социальный прогресс… Вы немало сил отдали… Ваша неутомимая и плодотворная деятельность… Ваша неиссякаемая энергия, партийная принципиальность… Ваш выдающийся вклад… Годы мощного, неуклонного подъема созидательной энергии народных масс Советского Союза, которые под мудрым руководством… Неустанную заботу проявляют наша партия и ее Центральный Комитет во главе с Вами, Леонид Ильич, о постоянном улучшении жизни советского народа…

И т. д., и т. п. К своему юбилею Леонид Ильич всего лишь второй раз стал Героем Советского Союза (потом он еще дважды им становился) и получил «всего лишь» шестой орден Ленина. Ко всему этому Генсека наградили почетным оружием и наивысшими наградами, к примеру, Венгерской Народной Республики – орденом Знамени с бриллиантами, или Золотой Звездой Героя Болгарии. Много стран наградило – вплоть до Лаоса и Индонезии.

Увы и ах, 31 декабря 1976-го Брежнев в последний раз поздравил граждан СССР с Новым годом. Из-за проблем с речью со следующего года текст от вождя зачитывал диктор Игорь Кириллов.

С самого утра 31 декабря телевизор радовал отсутствием передач типа «Ленинский университет миллионов» или «Больше хороших товаров». Показывали «Утреннюю почту», «В мире животных» или «Международную панораму», «Вокруг смеха», «Кабачок 13 стульев».

И еще в 76-м состоялась премьера главного с тех пор новогоднего фильма – «Ирония судьбы, или С легким паром!». Теперь таких фильмов стало два – «Карнавальную ночь» также все время показывали под Новый год.

Вечером был «Голубой огонек», который обязательно смотрели все. У «огоньков» был свой особый порядок – в первые минуты показывали бальные танцы и оперное пение - советский народ, он же такой, классику любит. Под классику советские граждане выпивали и закусывали, провожая старый год, и только потом они получали Раймонда Паулса, Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Веронику Маврикиевну и Авдотью Никитичну, Аркадия Райкина и всех остальных, кто по статусу дотягивал до главного концерта страны.

Самые трезвые и стойкие ожидали программу «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» – примерно в 5 часов утра. В новогоднюю ночь советское ТВ показывало популярных зарубежных исполнителей. Конечно, все было в рамках цензуры, но АВВА и Boney M радовали слух тех, кто еще не заснул.

На следующий день, вечером

1 января, вся страна доедала и допивала под праздничный концерт фестиваля «Песня года». К тому времени появилось множество вокально-инструментальных ансамблей (ВИА): «Песняры», «Ариэль», узбекская «Ялла», азербайджанский «Гюнеш», «Самоцветы», «Цветы», «Пламя», их в «Песне» и показывали. На семидесятые пришелся и пик популярности великолепного Муслима Магомаева.

Всю эту красоту смотрели в основном по черно-белым телевизорам, цветных у людей было в 1976-м еще мало.

Самые модные телевизоры середины семидесятых: «Рекорд-В312», «Горизонт-101», «Рассвет-307», «Рубин-401» (первый популярный цветной телевизор), «Таурас-207» и другие. У многих из них часто ломалась ручка переключения передач, и тогда пользовались плоскогубцами.

Стоит ли рассказывать, что стояло на наших столах? Оливье, селедка под шубой, холодец, салат «Мимоза», шпроты, которые считались деликатесом, заливная рыба.

Хорошая селедка стоила 3 рубля за килограмм, свиные ножки для холодца 60 копеек, компоненты салата «Оливье»: баночка майонеза 33 копейки, баночка горошка 39, десяток яиц 90 копеек, ну и вареная колбаса по легендарной цене – 2, 20.

Ну и, конечно же, на столе стояло «Советское шампанское» за 3 рубля 67 копеек и коньячок «Три звездочки» за 4 рубля 40 копеек. Хотя народ больше употреблял водку, по 3,62. Ее прозвали «коленвал», потому что надпись на этикетке напоминала коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. В мае 1972-го вышло Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». Тогда же водка подорожала до 3 рублей 62 копеек, в свободной продаже остался, по сути, всего один ее «коленвальный» сорт.

После боя кремлевских курантов и главных тостов почти в обязательном порядке люди шли «в народ». В Кировограде тысячи собирались в 2-3 часа ночи на площади Кирова и веселились. Сегодня эта традиция почти ушла, хотя молодежь потихоньку подходит.

Несколько дней перед Новым годом и несколько после повсюду проходили детские утренники. Ни проката, ни продажи карнавальных костюмов тогда не было, лишь некоторые, довольно убогие маски продавались. Поэтому мамы, к примеру, шили дочуркам костюм снежинки: юбку-пачку делали из марли, крахмалили ее. Из картона, ваты и битых стеклянных игрушек делали корону. Из детства автора – помню, как мама сделала мне костюм снеговика из старой белой простыни и картонного носа красного цвета, он символизировал морковку, приклеенные к нему нитки не хотели держаться, и он все время падал… Но все равно было весело и классно. В другие годы сам делал маски из папье-маше, к счастью, в популярных брошюрах типа «Сделай сам» был подробно описан процесс.

Проще всего было быть на утреннике зайчиком – белая рубашка и темные шорты, а сверху непременные уши из картона.

В классах постарше выпускали обязательную новогоднюю стенгазету, подводя в ней итоги года (в общем, в наше время «взрослые» газеты делают то же самое).

Собственно елка домой (чаще сосна) стоила по-разному, в зависимости от высоты и пушистости, но на 10 рублей можно было купить неплохую. К тому времени уже продавались искусственные небольшие елки по 4 рубля 50 копеек.

Кстати, все газеты целую неделю перед Новым годом печатали «Правила пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней ёлки». Но «елочные» пожары все равно случались чаще, чем сегодня, потому что при украшении использовалось много ваты, самодельные гирлянды и прочие пожароопасные штуки.

С чем подошла Кировоградщина к тому Новому году?

1976 год стал по сути годом шахтера. Был создан поселок Смолино возле уранового месторождения, а в Александрии создано объединение «Александрияуголь». Кстати, из Смолино уже тогда возили харчи для новогоднего стола – поселок снабжался по высшему разряду.

Кировоградский радиозавод в 1976 году начал производство телевизионных передатчиков для ТВ и для боевых кораблей и подводных лодок Военно-Морского Флота СССР.

В 1976-м году пивзавод в областном центре начал выпуск пива под названием «Кировоградское». В СССР очень мало городов имели собственный сорт пива, среди них и Кировоград.

Но достать «Кировоградское» пиво утром 1 января 1977 года было еще сложно – объем выпуска был изначально невелик. А уже 2 января вся страна выходила на работу, так было принято. 31 декабря тоже было рабочим днем, укороченным, конечно. Не до работы было – женщины бегали по магазинам и парикмахерским. 2 января тоже как-то никто планов не перевыполнял. Все по курилкам обсуждали, кого показали в «Голубом огоньке» и во что была одета Пугачева.

А в следующем номере газеты мы вспомним, как встречали Новый год 1986-1987.

Подготовил Геннадий Рыбченков, «УЦ».

P. S. Искренне просим не считать нас страстными почитателями «сов­ка», вся жизнь которых превратилась в ностальгию по колбасе за 2,20 и направляющей руке партии. Ни в коем случае. Просто… да просто это детство и юность наша. И история. Вот и все!