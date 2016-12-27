Новому году навстречу: 1996-1997

27.12.2016

31 декабря и 1 января жители Кировоградщины впервые в истории могли поздравить родных и близких звонком по мобильному телефону. В мае 96-го у нас заработал первый оператор мобильной связи UMC (потом он стал МТС и позднее Vodafone).

Первых пользователей в области на то время было всего несколько сотен – дорогое это было удовольствие. Популярные тогда модели мобилок Nokia и Benefon стоили примерно как комната в малосемейке. Минута исходящего звонка стоила до полутора долларов, за входящие также приходилось платить. Связь работала только в Кировограде и на трассе на Киев. История сохранила имена первых счастливых пользователей мобилок. Это были директор кировоградского филиала UMC Игорь Галыко и директор «Кировоградтелекома» Иван Канцедал.

Впервые продукты к новогоднему столу мы оплачивали гривнями. 2 сентября была введена в обращение своя, украинская валюта. Один доллар тогда стоил примерно1 гривню 80 копеек. То есть за прошедшие двадцать лет украинская валюта подешевела «всего» в четырнадцать раз. Примечательно, что, несмотря на крепость наших денег, в то время за них можно было больше купить, а уровень инфляции был совсем небольшим – за год после введения валюты он составил около 10 копеек.

Бутылка водки к новогоднему столу стоила 2 гривни 20 копеек, то есть немногим больше одного доллара. Сегодня пол-литра обойдется примерно в три доллара.

Хотя по многим другим товарным позициям цены в долларовом эквиваленте вполне сопоставимы. Буханка хлеба стоила 50 копеек, в центах это примерно как и сейчас. Литр молока – 1 гривня 10 копеек. Те же 60 центов, что и в наши дни.

Средняя зарплата на конец 1996 года была 130 гривен. В пересчете на сегодня это примерно 1900 гривен. Так что не все так плохо, дорогие товарищи! За двадцать лет и четыре президента зарплата по стране выросла почти вдвое!

Но внимание большинства украинцев было обращено на соседнюю Россию и не такую далекую Югославию, на фоне тамошних событий у нас, казалось, было не так и плохо. Война в Югославии официально закончилась под конец года. А вот в России она прекратилась на время – в 1997-м началась вторая чеченская война, а в самом 96-м был убит чеченский лидер Джохар Дудаев. Международный Гаагский трибунал вынес первый в истории приговор Дражену Эрдемовичу за преступления во время югославской войны.

Отголоски войны в Чечне дошли и до мирной Кировоградщины. В Грозном боевики захватили в заложники около двухсот украинских строителей, 34 из них – наши земляки. Вскоре всех их удалось освободить, переговоры вел одесский городской голова Эдуард Гурвиц.

Как ни удивительно, но только в 1996-м, на пятом году независимости, у нашей страны появились государственный язык, герб, гимн «Ще не вмерла…» и Конституция. До этого из-за распрей и противодействия коммунистов с социалистами в Верховной Раде эти важнейшие атрибуты государственности не удавалось утвердить.

В стране это был период владычества «днепропетровских». Президентом был Кучма. Премьер-министром стал Павел Лазаренко. А на выборах в Кировоградской области, которые прошли перед Новым годом, по округу № 229 народным депутатом была избрана Юлия Тимошенко.

Кировоградский областной суд накануне Нового года в последний раз вынес смертный приговор. Были осуждены заказчик и исполнитель убийства двух предпринимателей в Голованевском районе. В следующем году окончательно заработал мораторий на смертную казнь. Но не будем о грустном…

Вероятно, 1996-й год стал переломным для украинской музыки и культуры вообще. Чуть ли не впервые мы стали слушать украинских исполнителей не меньше, чем московских. В 96-м Ирина Билык выпускает свой самый нашумевший и популярный альбом «Так просто». Презентует его она на фестивале «Таврийские игры» в Новой Каховке, где автору этих строк посчастливилось быть.

В этом году президент Кучма присвоил Билык звание заслуженной артистки. Увы, такого звездного времени у певицы больше не было.

Группа «Плач Єремії» в том году покорила всех своей песней «Вона». Кажется, именно с этого года наши исполнители стали собирать залы. В Украину из Франции вернулась группа «ВВ», некоторые любители стали узнавать голос Вакарчука, на свадьбах люди выплясывали под Виктора Павлика и Таисию Повалий.

В 1996-м под Новый год на экраны выходит украинский сериал «Роксолана». К его качеству, конечно, были вопросы, но он стал, по сути, первым популярным украинским телепродуктом, для актрисы Ольги Сумской – вообще звездным часом.

В эфир впервые вышел «Интерканал», позже он стал просто «Интером». В новогодний вечер он показывал российские программы, как и большинство других присутствующих тогда в эфире каналов. Российские каналы доминировали. Многих известных сегодня украинских каналов просто не было – ни СТБ, ни «Нового», ни многих, многих других.

Продвинутые зрители в тот новогодний вечер впервые смогли смотреть то, что хотели сами. Даже не верится, но как раз в 1996 году в продаже впервые появились диски DVD. Можно было купить или взять напрокат диск с любимым фильмом или концертом. Хотя до Кировоградщины в 96-м эта очень продвинутая технология еще не дошла, уже в 97-м появились первые точки проката дисков. А сегодня у кого-то еще есть DVD-плейер?

Перед Новым годом впервые отличившихся горожан поздравляли грамотами и сувенирами с гербом Кировограда. В 1996 году Кировоградский городской совет утвердил официальный герб Кировограда. Вот как официально описывается герб: «В золотом поле синий опрокинутый вилообразный крест, отсекающий снизу красное основание, в центре – черный контур плана крепости, в золотом поле которого красный вензель Св. Елизаветы. Большой герб: щит с гербом, увенчанный городской короной, поддерживают по сторонам два серебряных аиста, под щитом – золотые колоски и декоративная ветвь, перевитые синей лентой с золотым лозунгом: «С миром и добром». Герб сохраняет элементы герба 1845 г. (Крепость Святой Елизаветы и основные цвета). Вилообразный крест означает речки Ингул, Бианку и Сугоклею, которые сливаются в городе. Аисты напоминают о давних казацких зимовниках, один из которых имел название Лелековка. Желтое (золотое) поле символизирует богатство и щедрость, а малиновое (красное) – расположение города на бывших землях Запорожской Сечи».

Вообще в этом году 746 тысяч 322 жителя Кировоградщины получили свои подарки! Все взрослые получили приватизационные сертификаты, ваучеры. Многие их почти сразу продавали, на Центральном рынке Кировограда менялы скупали их по 20-25 гривен. Почему-то продавшие свои сертификаты горожане до сих пор удивляются, как все заводы и другие предприятия оказались в руках предприимчивых людей. Вы же сами продали документы, дававшие право на долю в бывшем государственном имуществе!

Для многих наших земляков 1996 год стал очень удачным в карьере. Игорь Шаров стал представителем президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. Валерий Кальченко назначен первым министром по чрезвычайным ситуациям. Бывший глава облисполкома Владимир Желиба – послом Украины в Белоруссии.

Год стал самым счастливым для кировоградского спорта и многочисленных болельщиков. Впервые в истории футбольный клуб «Зирка» обыграл знаменитейшее киевское «Динамо» на нашем местном стадионе! Тогда же был поставлен рекорд посещаемости арены – 16 тысяч зрителей!

За ту легендарную победу многие подняли бокалы в новогоднюю ночь.

С 1996-го начинается резкое снижение количества населения областного центра и области. На 1 января 1996 года в городе Кировограде, по данным официальной статистики, проживало 284,5 тысячи человек, из которых 62 тысячи – дети и 58 тысяч – лица пенсионного возраста. Но уже тогда было понятно, что эти цифры не соответствуют реальности. Народ массово повалил в Израиль и Германию, Россию и Киев в поисках лучшей доли.

А еще Украина в 96-м передала России последние ядерные ракеты в обмен на топливо для атомных станций. И кто скажет сегодня – правильным было это решение или нет? Так или иначе, 31-го можем произнести тост за 20 лет безъядерного статуса нашей страны.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».