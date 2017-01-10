Областным депутатам «сошьют дело»?

10.01.2017

Аккурат «под елку» суд постановил довести к сведению полиции наличие оснований для привлечения к уголовной ответственности двух депутатов Кировоградского областного совета и одного неустановленного лица. А также отменил скандальное майское решение органа по «литиевому вопросу».

Об этом идет речь в двух решениях Кировоградского окружного административного суда, принятых 26 декабря 2016-го, фотокопии которых есть в распоряжении «УЦ». Напомним, 20 мая прошлого года областной совет с третьей попытки минимально необходимым количеством голосов «за» согласовал ходатайство ООО «Українські рідкісні метали» о предоставлении специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе с опытно-промышленной разработкой, Полоховского месторождения литиевых руд.

Стоимость его залежей оценивают в десятки миллиардов гривен, а ООО, якобы готовое доставать из-под земли эти миллиарды, было зарегистрировано в 2015 году в селе Копанки Маловисковского района с уставным капиталом аж 25 тысяч гривен. Кроме того, накануне внесения соответствующего проекта решения в облсовет коллеги-журналисты раскопали возможную связь потенциального инвестора с полтавским и харьковским криминалом. Об этом тогда писали не только мы. Сразу же после положительного голосования разразился скандал – ряд депутатов и журналистов заявил о том, что одна из карточек «проголосовала за» в отсутствие депутата. Без этого голоса решение не прошло бы.

Именно не персональное голосование, в народе – «кнопкодавство», и стало основанием для судебного иска депутата Максима Деската в административный суд. В ходе процесса в качестве свидетелей были опрошены в том числе его коллеги по областному совету – Петр Петрушевский и Владимир Арсирий (оба избраны от «Батькивщины»).

Результатом рассмотрения иска и стало вынесение судьей Романом Брегеем одного отдельного определения и одного постановления. Второе признает противоправным и отменяет то самое решение областного совета №93 от 20 мая 2016 г.

Первым же до ведома Главного управления Национальной полиции Украины в области доводится наличие оснований, дословно, «для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности по статье 384 УК Украины (заведомо неправдивые показания) Петрушевского Петра Григорьевича и Арсирия Владимира Викторовича», а также по статье 366 УК Украины (служебный подлог) – неустановленного лица, которое проголосовало от имени Петрушевского. Истец, в свою очередь, заявляет, что видел, кто это сделал, но не может называть в интересах будущего следствия.

Отметим, п. 1 статьи, по которому может быть начато уголовное производство в отношении депутатов от «Батькивщины», предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет. А тот, что может быть применен к «неустановленному лицу», – в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Судья Брегей оставил место для интриги: изложение собственно решения, связанного с обоснованием доводов сторон, как следует из текста обоих определений, зай­мет значительное время. Поэтому суд сделал вывод о необходимости оглашения лишь его вступительной и резолютивной частей. Что и было сделано. Ознакомиться с полным текстом, содержащим в том числе и свидетельские показания, в которых суд увидел основания для уголовного преследования областных депутатов, на момент сдачи материала в печать автору не удалось.

Председатель Кировоградского областного совета Александр Черноиваненко, в свою очередь, не был готов ответить на вопрос, воспользуется ли орган, выступавший ответчиком по делу, правом подавать апелляцию – так как решения там еще не видели. Аналогичный ответ мы получили и от наших источников в областном ГУ Нацполиции. По словам секретаря судьи Брегея, материалы были отправлены адресатам почтой только во вторник, 3 января. Так что история – явно с продолжением.

Андрей Трубачев, «УЦ».