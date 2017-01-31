Очередной достойно заслуженный

31.01.2017

Это очень хорошо, что в последнее время наши коллеги удостаиваются звания заслуженных. Очередным достойным стал фотокорреспондент газеты «Народное слово» Игорь Демчук.





Его знают все. Он всегда в гуще мероприятий, проводимых на различных уровнях. Его фотоснимки украшают стены, иллюстрируют книги и альбомы. Его улыбка неподражаема, а пристальный взгляд мудрого человека многих заставляет смущаться.

Игорь Николаевич не любит рассказывать о себе, зато о нем с удовольствием рассказывают его коллеги и друзья.

Фотограф «УЦ» Павел Волошин охарактеризовал Игоря Демчука как опытного, отзывчивого и… неожиданного. При этом не смог объяснить, почему он неожиданный. Скорее, наверное, непредсказуемый. Павел Иванович вспомнил эпизод, связанный с деятельностью коллеги: «Когда-то Игорь увидел, как после концерта в филармонии группа зрителей в ожидании кумира фотографируется на память на фоне портретов. Заметив, что группу снимающихся можно разместить более эффектно, он вмешался в действия фотографа, поправил позы и переложил букет цветов на другую сторону, значительно улучшив результат».

Профессионализм Игоря Николаевича отметила Валентина Бажан, в прошлом главный редактор «Народного слова»:

- Мне посчастливилось пять лет работать с Демчуком в «Народном слове». Скажу без преувеличения, что его фотоснимки часто становились гвоздем номера. Они не просто иллюстрировали текст, а часто даже меняли акценты того, что написал журналист. Конкретный пример. Когда на центральной площади областного центра проходило мероприятие, на котором вспоминали Небесную сотню, Игорь Николаевич сделал совершенно необычный снимок: выступающие официальные лица сняты со спины, а в центре кадра – взлетающая в небо стая голубей. Таким образом текст, написанный о событии, приобрел совсем другой смысл. Кто-то даже говорил, что это постановочное фото…

Еще один фотограф Владимир Решетников был краток, но в нескольких предложениях сумел приоткрыть сущность коллеги:

- Мы знакомы с начала восьмидесятых годов. Это единственный фотокор с университетским журналистским образованием. Игорь – человек умный, хотя и непростой, хороший фотокорреспондент и человек, надежный друг. В нем всегда присутствует дух соревнования, и ему присуще здоровое честолюбие. Преданный своему делу, к которому относится даже немного фанатично.

Оксана Гуцалюк сегодня возглавляет газету «Народное слово»:

- Честно говоря, я его раньше боялась. Потом поняла, что боялась, потому что не знала. Когда пришла работать в редакцию, не представляла, как буду работать с человеком, которого боюсь. Характер у него сложный, далеко не с каждым сходится, но, если находишь с ним общий язык, это насовсем. Не всех к себе подпускает, но если ты с ним в одной орбите, это серьезно, надолго, надежно, но и ответственно тоже.

У Игоря Демчука есть чувство собственного достоинства, он знает себе цену, но абсолютно нет звезды. Работать с ним очень комфорт­но. Это настолько профессионал! Весь наш редакционный коллектив искренне рад присвоению Игорю Николаевичу звания заслуженного. Он достоин.

Олег Шрамко возглавляет областной союз фотохудожников, в который входит и Демчук. Олег не жалел эпитетов для коллеги и друга:

- На многих репортажных фотографов он оказывает свое благотворное влияние, учит уму-разуму, наставляет на правильный путь, хотя сам этого не признает, считает, что назвать кого-то учеником – это очень ответственно. Но это не что иное, как профессиональная школа Демчука. До его уровня у нас в городе никто не дотягивает. Это особые отношения с людьми, которых он фотографирует, с коллегами. Кстати, далеко не с каждым он будет общаться, для этого нужно пройти «конкурсный отбор», чтобы он обратил на тебя внимание, разговаривал с тобой, чему-то учил, чем-то делился.

Мне запомнился эпизод, совсем не связанный с фотографией. Когда-то в филармонии в честь какого-то праздника награждали людей со всей области. Передовиков вызывают на сцену, что-то вручают, зал хлопает. И вдруг на сцену для награждения вызывают Игоря Николаевича. Когда он вышел, зал взорвался такими овациями! Никому так не аплодировали. Это человек, которого знают в области и уважают. Многие думали, что он давно имеет звание заслуженного журналиста и отмечен прочими наградами.

Мне очень приятно, что у меня есть такой товарищ. То, что он дал мне в работе, чему научил, – это просто неоценимо. Насколько я знаю, каждый номер газеты для него – экзамен. Очередной его снимок должен быть лучше, чем предыдущий. Не говоря уже о том, что он должен быть лучше, чем у других. У него высокие требования к окружающим людям, а к себе – в несколько раз выше. Иногда мне кажется, что его ответственность и перфекционизм зашкаливают. Но все-таки хорошо, что есть такие люди. Это наше достояние.

Его фотографии легко узнаваемы, это стиль Игоря Демчука. Я часто ловлю себя на мысли, что, снимая объект, подсознательно думаю: а как бы это сделал Демчук?

Подготовила Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».