Один день с министром Ждановым

31.01.2017

В прошлый четверг Кропивницкий с рабочим визитом посетил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Причем приехал молодежно-спортивный руководитель нашей страны не один, а с группой специалистов, в числе которых был прекрасно знающий местные проблемы и реалии первый заместитель министра, президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул. Программа пребывания была достаточно насыщенной, но главное – что мы получили твердые заверения о начале реконструкции в этом году одного из важнейших спортивных объектов Кировоградщины. Вместе с министром этот день провели и журналисты «УЦ».





Прежде всего…

…киевские гости встретились с руководителями Кировоградщины и областного центра. С главой облгосадминистрации Сергеем Кузьменко и мэром Кропивницкого Андреем Райковичем обсудили не только проблемы и достижения в молодежной и спортивной сферах нашего региона. Затронули и темы ремонта дорог и повышения зарплат работникам спортивных организаций. Сергей Кузьменко рассказал о наших спортивных успехах, поддержке ведущих атлетов, которым выпала честь представлять нашу державу на прошедших в прошлом году Олимпийских и Паралимпийских играх. Как отметил глава ОГА, на Кировоградщине для поддержки лучших спортсменов с ограниченными возможностями было выделено почти миллион гривен из областного и местных бюджетов.

В будущем, по мнению министра, нужно отходить от советских принципов работы с перспективными спортсменами, претендующими на высокие награды на украинском и международном уровнях. Особенно в свете того, что недавно был отменен так называемый консолидированный или параллельный зачет, позволявший атлетам выступать за несколько областей сразу.

Далее министр и глава администрации говорили о повышении заработных плат инструкторам-методистам и тренерам-преподавателям детско-юношеских спортивных школ.

- В каждом районном совете области уже начался процес рассмотрения повышения зарплат для педагогических работников с первого января 2017 года. Это касается тех, кто работает в учреждениях областного подчинения, - заметил Сергей Кузьменко. - 31 января этот вопрос будет обсуждаться на заседании областного совета. Однако возникла проблема с повышением окладов для некоторых категорий работников спортивных школ. В постановлении Кабмина нет упоминаний об инструкторах-методистах и тренерах-преподавателях. Этот пробел нужно устранить. Внести соответствующие изменения в правительственные акты. Важно, чтобы у нас был механизм, согласно которому мы сможем этим людям также повысить заработную плату, чтобы не было дисбаланса в зарплатах сотрудников одного и того же учреждения, – подытожил глава облгосадминистрации.

Еще министру сообщили, что в этом году запланирована реконструкция СДЮШОР-2, расположенной в дендропарке, где будет легкоатлетический манеж и сохранится площадка для игровых видов спорта. Когда же речь зашла о стадионах областного центра, то городской голова Кропивницкого Андрей Райкович сделал достаточно интересное заявление, что в запасе у города имеется стадион, ранее принадлежавший авиа­ремонтному заводу, и городская власть ожидает инвестиционные предложения по реконструкции этого спортивного объекта.

Диалоги по существу

2017 год, как подчеркнул Игорь Жданов, обещает стать годом масштабного возрождения спортивной инфраструктуры на местах. Для этого, по словам министра, есть все предпосылки в рамках сотрудничества правительства, профильного министерства, а также Государственного фонда регионального развития и местного самоуправления. Понимание в необходимости таких работ и выделении определенных средств есть как на государственном, так и на местном уровне власти.

В ходе выступлений молодежных активистов создалось впечатление, что в плане молодежной политики у нас все просто замечательно. Во всяком случае, особых проблем, как следовало из спичей юных общественных деятелей, на Кировоградщине нет, чего не скажешь о спортивной отрасли, выступления представителей которой были более конструктивными и обстоятельными.

Главный тренер сборной Украины по бейсболу Олег Бойко заметил, что каждое из таких вот общений с руководством давало определенный эффект. Олег Николаевич обратил внимание столичных гостей на необходимость завершения реконструкции бейсбольной арены, что позволило бы принимать состязания международного уровня и в родных стенах осуществлять подготовку к Олимпиаде в Токио. Ведь в Кропивницком создана такая система подготовки, которая позволяет собственными силами выигрывать международные соревнования и реально претендовать на путевку на Олимпийские игры-2020. Ну еще, исходя из результатов, наставник национальной бейсбольной сборной попросил министра рассмотреть вопрос о возвращении бейсболистов в состав штатной команды, которая финансируется министерством.

Президент Федерации легкой атлетики Кировоградской области Игорь Андрощук акцентировал внимание на реальной необходимости ремонта СДЮШОР-2, что позволило бы атлетам тренироваться в отличных условиях не только на стадионе «Зирка», но и в манеже. А еще недавно избранный руководитель ФЛАКО заметил, что 5-ти запланированных летних стартов в 2017-м году на такой современной арене, как стадион «Зирка», маловато, и попросил увеличить количество соревнований в Кропивницком. Как следствие, было принято решение о том, что главный легкоатлетический форум этого летнего сезона – взрослый чемпионат Украины – пройдет в Кропивницком. Именно на стадионе «Зирка» 5-8 июля состоится завершающий отбор на мировое первенство в Лондоне.

Старший тренер сборной области по тяжелой атлетике Вячеслав Жуков говорил о необходимости сохранения молодых и опытных спортсменов, о больших сложностях, вызванных невозможностью финансирования из областного бюджета выездов наших спортсменов на чемпионаты Украины, о возможности приравнивания труда тренеров к труду педагогических работников.

Игорь Жданов парировал, что уже дал задание разработать типовые контракты, которые регулировали бы отношения спортсменов с регионами, за которые они выступают, и возможности определенной компенсации в случае переезда в другую область. Проблема финансирования членов сборных команд области из местных бюджетов сейчас решается, так же, как и возможность повышения категорий тренерам-преподавателям в детско-юношеских спортивных школах. В этом вопросе нужны и решения правительства, и желание на местном уровне.

Показательные примеры





Дальше в насыщенной программе министра было посещение стадиона «Зирка», где Игорь Жданов вместе с коллегами ознакомился с инфраструктурой главной спортивной арены области, побеседовал с президентом ФК «Зирка» Максимом Березкиным и еще раз заверил руководителя футбольного клуба, вложившего немалые средства в легкоатлетическое ядро стадиона, что в этом году все сильнейшие представители королевы спорта Украины снова будут соревноваться в Кропивницком.

Следующим объектом, который посетил министр молодежи и спорта, была та самая СДЮШОР-2 в дендропарке. Игорь Жданов своими глазами увидел, что школа, где тренируются наш олимпиец Дмитрий Яковенко, потенциальные участники Олимпийских игр – члены сборной Украины по бейсболу, а также боксеры и футболисты, – действительно нуждается в быстрейшей реконструкции. А еще здесь расположен олимпийский центр традиционного карате, руководитель которого Владимир Савченко попросил придать его детищу официальный олимпийский статус.

Краткие выводы

Подводя итоги своего пребывания в Кропивницком, Игорь Жданов сказал следующее:

- Когда я стал министром, то поставил себе задание объехать все области и познакомиться на местах с состоянием спортивной инфраструктуры. В этом плане Кропивницкий выделяется тем, что здесь благодаря социально ответственному бизнесу в лице Максима Березкина у вас есть прекрасный современный стадион. Большинство областей не могут похвастаться подобной роскошью. С другой стороны, мы увидели, что в СДЮШОР-2 абсолютно запущенный манеж, который нуждается в скорейшей реконструкции. И рад, что местные власти и народные депутаты от вашего региона прекрасно понимают, что нужно вкладывать средства в спортивные объекты. Мы договорились с главой облгосадминистрации Сергеем Кузьменко и народным депутатом Александром Горбуновым о реконструкции спорткомплекса за счет Государственного фонда регионального развития, других государственных программ, средств областного бюджета. При этом, исходя из задуманного, здесь будет не только легкоатлетический манеж, но и возможности для занятий карате, бейсболом, боксом и игровыми видами.

О «своей рубашке»

Ну и в завершение мы не могли не задать министру «шкурный» вопрос о том, как можно поддержать региональных журналистов, которые имеют желание и возможности освещать крупнейшие спортивные события, такие, как Олимпийские игры, но вынуждены надеяться на помощь неравнодушных к спорту меценатов. Игорь Жданов сказал, что это больше вопрос к Национальному олимпийскому комитету. Ведь сейчас государственных средств и на спортсменов с тренерами не всегда хватает.

Наш земляк, первый заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул, подтвердил, что министерство вообще не имеет возможности финансирования поездок журналистов. Но зато Игорь Евгеньевич пообещал оказать организационную поддержку и походатайствовать перед местными руководителями и бизнесменами для того, чтобы вслед за Рио ваш спортивный корреспондент из Кропивницкого получил возможность освещать с места событий и зимние Олимпийские игры в корейском Пхенчхане. До марта, когда нужно окончательно определиться, время еще есть, и у одного из авторов этого материала снова появилась олимпийская надежда…

Руслан Худояров, Юрий Илючек – специально для «УЦ».