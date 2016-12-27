Окопная жизнь

Автор: Берлин

27.12.2016

Эта траншея заставляет пешеходов обходить себя по проезжей части улицы уже неделю. На месте аборигенов я бы уже собрал компанию возмущенных граждан и ночью засыпал. Можно еще мусором ее заполнить – раз они вырыли окопы, то к войне готовы.

Вообще разделение ответственности – страшная штука. И ужасно затратная. За канализацию внутри дома отвечает одна служба, за стеной дома – другая. Между собой они не общаются принципиально. То, что приехав, аварийщики разворачиваются со словами «пусть сначала городские колодцы прочистят» – и возвращаются повторно – ну какие мелочи, копейки прямо.

Роют ямы в асфальте одни, работают в ямах другие, закапывают третьи, а асфальт восстанавливают четвертые. Причем через полгода, не ранее. Ну так стоптанная обувь, вывихи и переломы, разбитые ходовые – не у них же.