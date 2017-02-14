…Он же памятник?

14.02.2017

Зампрокурора Кировоградской области Алексея Варакина, которого подозревают в попытке дать взятку коллеге из военной прокуратуры уже выпустили под залог. Его размер, установленный Печерским судом столицы, меньше суммы наличных денег, изъятой при задержании чиновника.

Судья Олеся Батрин, учитывая в том числе «положительные характеристики с места работы, соседей по месту проживания, наличие на содержании малолетнего ребенка» и другие обстоятельства, решила, что прокурор может выйти из-под ареста за 32 тысячи гривен, или 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это нижний порог суммы залога, предусмотренный для подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления Уголовно-процессуальным кодексом. Дешевле некуда…

На всех фронтах

Тем временем фактическая война на востоке страны и повышенное внимание к армии, похоже, подстегнули активность военных не только в зоне АТО. Минобороны продолжает через суд возвращать имущество в областном центре Кировоградщины, незаконно выведенное из государственной собственности, а затем проданное или сданное в аренду коммерсантам. Так, 10 января Днепропетровский апелляционный суд принял решение об истребовании в пользу министерства целостного имущественного комплекса по ул. Леваневского, 2В.

В середине 2000-х через схемы с фиктивным банкротством объекты госпредприятия перешли в частные руки. В пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона сообщили: речь о целом ряде хозяйственных зданий. Очевидно, речь идет об имуществе, некогда принадлежавшем оборонному заводу АРЗ (теперь – Кировоградский ремонтный завод).

Связь между представителем руководства областной прокуратуры, подозреваемым в даче взятки, и историей с отсуживаемой собственностью военного ведомства – прямая. Ведь взятка, согласно добытой «УЦ» информации, предлагалась военному прокурору Кировоградского гарнизона якобы за то, чтобы последний не отсуживал в апелляционном суде землю Минобороны у арендующего ее частника.

Участок площадью более 5 тысяч квадратных метров, о котором идет речь, тоже был территорией завода АРЗ и находится в двух шагах от имущества, о котором шла речь выше – на Добровольского. И в аренде у некоего физического лица оказался в результате подобных же махинаций, с помощью которых землю в свое время вывели из собственности Минобороны в коммунальную.

Чьих будете?

Согласно данным электронных сервисов Госгеокадастра, он находится в аренде у Николая Васильевича Леонова. О человеке с таким именем, фамилией и отчеством открытые источники знают только, что таковой в 1954 году родился в селе Спасо-Можаровка Знаменского района, проживал затем в областном центре, по улице Героев Сталинграда, и не является учредителем или собственником каких-либо официально зарегистрированных предприятий. Зачем ему полгектара земли промышленного назначения – сказать сложно.

Конечно, данные кадастровой карты могут быть устаревшими – как правило, все, что связано с сомнительной легальности земельными отношениями, у нас обычно связано еще и с цепочками перепродаж, субаренд и т.п., в конце которых обычно проявляется реальный собственник или арендатор, которому и предъявить-то в принципе нечего.

Зато точно известно, что в судебном процессе интересы скромного арендатора представляли целых 2 адвоката. А также то, что Хозяйственный суд Кировоградской области в лице судей Колодий, Макаренко и Тимошевской на формальных основаниях отказал военному прокурору в признании недействительным договора аренды, заключенного с Кировоградским горсоветом в сентябре 2010 года, на самом излете каденции мэра Владимира Пузакова. Несмотря на то, что решение, на основании которого договор был заключен, уже отменено. А также на то, что земля принадлежит Минобороны, а его глава согласия на ее изъятие не давал. Именно за то, чтобы военные этот сомнительный вердикт не оспаривали в апелляции, по информации наших источников, прокурором прокурору и предлагалась 1 тысяча долларов неправомерной выгоды.

Что в карманах?

Эти подробности стали известны нам благодаря еще одному определению Печерского суда от 30 января. Из него следует, что прокурор Генеральной инспекции ГПУ, расследующей дело о взятке, обратился к суду с ходатайством о наложении ареста на вещественные доказательства, очевидно, изъятые при задержании.

Среди них, в частности – распечатка упомянутого выше решения хозяйственного суда области на 7 страницах, а также 81 страница материалов надзорного производства по иску военного прокурора Кировоградского гарнизона соответственно. А также – тысяча долларов, которая и предлагалась в качестве взятки, еще 550 долларов и заявление о переводе 20,8 тыс. грн между третьими лицами, найденные в барсетке у подозреваемого. Кроме того, согласно тексту определения, у него изъяли 2 «айфона». Неизвестно, правда, 7-й серии или более ранних.

Для завершения портрета и к вопросу об адекватности суммы залога, назначенного судьей Батрин, отметим, что, согласно данным е-декларации, в 2015 году государство – то есть мы с вами – платило Алексею Варакину за работу на должности заместителя областного прокурора в среднем 23,6 тыс. гривен, почти 1000 долларов, в месяц. Его жена, трудящаяся на должности судьи Кировского районного суда областного центра, получала в среднем 13 тысяч гривен в месяц. Кроме того, супруги задекларировали на двоих 31 тысячу наличных долларов. При этом ни машины, ни собственного жилья у них нет, живут, согласно декларациям, в 80-метровой квартире, принадлежащей третьему лицу. А еще, согласно так называемой форме изменений, поданной в ноябре прошлого года, Алексей Варакин заработал чуть больше 100 тысяч гривен от продажи меда с собственной пасеки…

Перспективы

Борьба за собственность Мин­обороны продолжается: помимо скандального земельного участка, за который военная прокуратура все-таки будет судиться, а заместитель областного прокурора – возможно, сидеть в тюрьме, по соседству расположено еще как минимум 5 с такой же историей. Попытки вернуть в госсобственностьхотя бы один из них также не первый год предпринимаются в судах. Кроме того, в том же Хозяйственном апелляционном суде Днепропетровской области вскоре должен начаться процесс о возвращении в госсобственность трехэтажного административного здания все того же Кировоградского ремонтного завода площадью 1700 квадратных метров, проданного фискалами с молотка по цене 150-метрового частного дома на Николаевке, – мы об этом уже писали.

Что же до перспектив дела о даче взятки, в котором подозревают заместителя прокурора области, то они туманны. О том, что уже 31 января подозреваемый воспользовался своим правом на внесение залога и был освобожден, стало известно только на этой неделе. Согласно информации пресс-службы областной прокуратуры, Алексей Варакин, несмотря на громкий публичный скандал и громкие заявления генпрокурора, не уволен, а лишь отстранен от выполнения служебных обязанностей на время расследования. В свете истории с бывшей прокурором Кировограда, а затем – Александровского района Светланой Клюкиной, которую пока так и не смогли не то что посадить, но даже уволить из прокуратуры, несмотря подозрение в вымогательстве и получении взятки в 6 тыс. долларов у беременной киевлянки, ни в чем нельзя быть уверенным наверняка…

Андрей Трубачев, «УЦ».