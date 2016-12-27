ОСМД: что нового в новом году

27.12.2016

Согласно новому законодательству, со следующего года из нашего обихода должно исчезнуть такое понятие, как балансодержатели. Их место займут управляющие компании.

Уходящий год запомнится нам, в числе множества прочих нововведений, фактическим стартом жилищной реформы, основой которой должны стать ОСМД, или общества совладельцев многоквартирных домов. Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», положивший начало преобразованиям, был принят в 2015 году, но, как это обычно бывает, реальные изменения начались только к середине 2016-го. Но зато как начались! За прошедшие полгода в нашем городе было создано 46 новых ОСМД, это в два раза больше, чем за предыдущие 10 лет.

Немного итогов

2016-й был не самым удачным временем для старта реформы. Летом, практически в самый разгар работы, тогдашний начальник управления ЖКХ Александр Хачатурян написал заявление об уходе с занимаемой должности. Через неделю вслед за ним ушли и многие специалисты управления. Место Хачатуряна занял Виктор Кухаренко, а на место уволившихся чиновников пришли другие. Сменился, в частности, и специалист, ответственный за взаимодействие с ОСМД, теперь за эту сферу отвечает Юлия Козаченко. Нужно сказать, что новой команде было несладко, так как именно на период смены руководства пришелся целый клубок проблем: жильцы сразу трех десятков домов инициировали создание ОСМД и натолкнулись на саботаж со стороны ЖЭО. По словам Козаченко, эти проблемы уже решены, и процесс организации объединения более-менее отлажен.

- Процедура регистрации одного ОСМД занимает около полутора месяцев, – говорит она. – Но если возникают проблемы, то это время может увеличиться. ОСМД может выбрать себе одну из трех разных форм управления – оформить юридическое лицо, пригласить управляющую компанию или же, если совладельцы не смогли определиться с выбором, будет назначен управляющий. На сегодня практически все объединения, прошедшие полную процедуру регистрации, оформились как юридические лица и самостоятельно управляют доставшимся им жилым фондом. Проблемы с ЖЭО, возникшие вначале, мы в целом решили. Сейчас задача управления ЖКХ – сделать процедуру регистрации объединения доступной и понятной. В идеале она должна напоминать отлаженный конвейер. Пока довести ее до такого состояния не получается, поскольку у каждой инициативной группы и у каждого дома есть свои особенности. В одном случае приходится консультироваться с юристами, в другом – с техниками от коммунальных служб. Да и сами жильцы формируют в доме своеобразную общность. Например, в одном из домов большая часть жильцов – пенсионеры, а в другом – молодые семьи. Порядки и сама атмосфера разные. Поэтому работать, с одной стороны, сложно, а с другой – интересно.

В 2016 году на поддержку ОСМД в городском бюджете было заложено 900 000 грн. За счет этих средств оформлялась техническая документация (в случаях, когда она отсутствовала) или производились капитальные работы в самых проблемных частях домов. Наиболее «болевой» точкой жилого фонда Кропивницкого являются прохудившиеся крыши, ремонт которых не по карману жильцам.

Что нас ждет?

Следующий год обещает быть не менее интересным. В частности, в пресловутый Закон «Об особенностях осуществления…» были внесены некоторые изменения, которые заставят попотеть руководителей уже существующих, «старых» объединений. Большая часть из них (а таковых в нашем городе около 20) – это так называемые кооперативные дома, в разное время построенные на членские взносы. Так вот, с 2017 года такого понятия, как «членство в ОСМД», не будет.

- В связи с этим руководителям уже существующих объединений необходимо привести документацию в соответствие с новыми нормами закона, – отмечает Юлия Козаченко. – Прежде всего это касается устава объединения. Согласно закону, в ОСМД, входят совладельцы дома, они же собственники квартир. Не жильцы, не члены, а именно собственники. Есть изменения и в процедуре создания объединения – решение об организации ОСМД должно быть принято совладельцами и является легитимным, если «за» проголосовало количество собственников, суммарная площадь имущества которых составила более 75% от общей площади квартир в данном доме.

В общем, чем больше у вас квартира, тем увесистее получается ваш голос в объединении. Вместе с понятием членства уйдет в прошлое и понятие «балансодержатель» – из-за полного исчезновения организаций с такой формой хозяйствования в обозримом будущем. А вместо слова «квартплата» нам всем нужно будет привыкать использовать слово «взносы».

- Предприятия, которые сегодня являются балансодержателями жилого фонда, будут реорганизованы в управляющие компании, – объясняет Козаченко. – Сам жилой фонд будет находиться в совместной собственности владельцев квартир, а на месте нынешних ЖЭО будут созданы управляющие компании. Так что через какое-то время держать на балансе будет попросту нечего.

Со сроками, однако, пока выходит нестыковочка: если сохранится нынешний темп создания объединений, то полный перевод жилого фонда Кропивницкого на новые формы хозяйствования займет не менее 15 лет. Сегодня он составляет более 1400 многоквартирных домов. Однако в городском управлении ЖКХ смотрят на эту проблему более оптимистично:

- Мы находимся в самом начале пути, – отмечает Козаченко. – Головной болью и для нас, и для совладельцев является изношенность жилого фонда. Многие дома нуждаются в капитальных ремонтах – где течет крыша, где не работает лифт, где нужно менять коммуникации в подвале. В уходящем году много времени заняло решение организационных вопросов и оформление документов, из-за чего приступить к капитальным работам мы в большинстве случаев просто не успели. Но мы наверстаем упущенное в следующем году.

20 на 80

Чтобы помочь совладельцам проблемных домов, была разработана и принята программа поддержки ОСМД. Принята-то была, но до практической реализации дело не дошло.

- Эта программа основывается на принципе софинансирования, – объясняет ситуацию Юлия Михайловна. – Доля бюджета составляет 80%, остальные 20% должны обеспечить совладельцы дома. Но в уходящем году далеко не все успели накопить на счетах ОСМД необходимую сумму. На следующий год мы планируем все-таки запустить эту программу в полную силу, тем более что объем средств, выделенных на эти цели из бюджета, значительно превысит текущий. Я пока точно не знаю, какой именно будет сумма, но она точно будет минимум в два раза больше.

В проекте бюджета на 2017 год на поддержку объединений совладельцев предусмотрено более 2,5 миллионов гривен. А согласно отраслевой программе содержания, благоустройства и развития ЖКХ на 2017-2021 годы, в течение следующего года планируется отремонтировать 99 крыш и 277 лифтов. Всего на капитальные ремонты выделяется 32 миллиона гривен. Двумя годами ранее бюджет города мог выделить средства на ремонт всего 35 крыш. Тенденция обнадеживает. Не секрет, что многие кропивничане именно из-за необходимости больших денежных вложений не хотели объединяться в ОСМД, понимая, что попросту не потянут ремонт крыши или замену коммуникаций, а дожидаться милости от властей можно десятилетиями. Через пару лет в «осчастливленной» ремонтом сотне домов с высокой долей вероятности возникнут ОСМД. А может, и раньше. Объединяться людей может подстегнуть даже сам факт того, что в соседнем доме, где крыша текла 10 лет, ее наконец-то перекрыли. Еще быстрее процесс пойдет, когда они узнают, что в этом доме в прошлом году уже зарегистрировали ОСМД. Главное – не сбавлять темп и не вставлять палки в колеса.

Похоже, коммунальный Дед Мороз принесет под елочку всем, кто создал или уже несколько лет живет в ОСМД, много работы. Но у каждого эта работа будет своя: кому документы подправить, а кому к ремонту готовиться. Готовы поработать, кропивничане?

Виктория Барбанова, «УЦ».