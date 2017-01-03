Освіта-2017: змінити все

03.01.2017

Головні проблеми шкільної освіти на Кіровоградщині очільник департаменту освіти, науки, туризму та спорту Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський описав однією дуже показовою ситуацією:

- Цього року в нас відкрився Донецький медичний університет. Сама по собі ця подія хороша. Але, коли ми проаналізували склад студентів цього вишу, то були неприємно вражені, оскільки більш ніж три чверті з них склали представники міського населення. Чому так мало дітей із сіл? Тому що вони не змогли здати профільні ЗНО, а для медичного вишу це хімія й біологія. А чому вони не здали ЗНО? Тому що більшість вчителів з хімії й біології в сільських школах не мають відповідної освіти. Вони закінчили курси при інституті післядипломної освіти й мають право викладати ці предмети, але ж якість такого викладання…





Охопити всі проблеми в одному інтерв’ю просто неможливо, тому ми вирішили коротко зупинитися на основних і найбільш болючих для наших читачів питаннях.

Опорні школи, філії й ліцеї

Це – верхівка айсбергу під назвою «шкільна освіта». Будь-які зміни в роботі шкіл одразу помітні й часто стають темами для репортажів у ЗМІ. На Кіровоградщині до початку навчального 2016-2017 року вже було створено 18 опорних шкіл, а з 1 вересня 2017 року всі школи області будуть реорганізовані.

- Насамперед це торкнеться старшої школи, – відмічає Таборанський. – Повна реорганізація шкільної освіти в області має завершитися до 1 вересня 2017 року, й до цього часу планується створення 110 опорних шкіл. Які школи стануть опорними, мають вирішувати місцеві органи влади. Саме в опорних школах навчатимуться учні 10 й 11 класів. Інші школи в межах визначеної території стають філіями опорної. Для них понижується ступінь, ліквідуються юридичні особи. Для всіх філій разом з опорною школою створюється одна юридична особа. В опорних школах формуються профільні класи, наприклад, гуманітарний та математичний. Окрім опорних шкіл, планується створення професійних ліцеїв, на базі яких діти зможуть отримати повну середню освіту й заодно опанувати певну професію. Теперішні ПТУ є чудовою базою, на якій можна буде створювати такі заклади.

Опорні школи в буквальному сенсі накачують сучасною технікою. Лише на кінець року до шкіл були передані 63 мультимедійні лабораторії, 33 комп’ютерні класи. Крім того, ще більш ніж 60 шкіл найближчим часом буде обладнано комп’ютерними класами, наданими в рамках українсько-китайської міжнародної програми. А інститут післядипломної освіти працює над підвищенням кваліфікації педагогів, які викладатимуть предмети.

Як приклад позитивного досвіду Володимир Петрович навів нам Підвисоцьку опорну школу. За рішенням районної влади смт Новоархангельськ школа у с. Підвисоке була обрана як опорна, а 5 шкіл у навколишніх селах було реорганізовано у філії з пониженням ступеня. До цього в кожній з цих шкіл навчалося по 4-7 дітей у 10-11 класах. Це фактично унеможливлювало професійну підготовку учнів, а також позначалося на заробітній платні педагогів (за стандартами МОН, якщо кількість дітей у класі до 5 чоловік, вступає в силу норма про індивідуальну форму навчання, при якій вчителю виділяється лише половина навчальних годин). Після реорганізації у Підвисоцькій школі навчаються 77 старшокласників, було сформовано чотири повноцінні класи – два 10-х і два 11-х з гуманітарним та математичним профільним навчанням.

Чим не коледж?

Цікаву долю обласний департамент освіти й науки планує для інтернатних закладів. Більшість із них протягом 2017 року будуть передані у комунальну власність.

- Передавши інтернатні заклади у комунальну власність, ми отримуємо можливість створити гуртожитки для опорних шкіл, – зауважує Таборанський. – Зараз цей процес триває у трьох закладах. Це Заваллівська школа-інтернат у Гайворонському районі, Маловисківська та Добровеличківська школи-інтернати. Фактично у 2017 році ми маємо на меті сформувати мережу інтернатних закладів з гуртожитками по типу Кіровоградської школи мистецтв, у якій навчаються обдаровані діти з усієї області. Це аналог системи коледжів у країнах Європи, тож у такій системі немає нічого поганого.

А от щодо позашкільної освіти завдання ставиться інше – зберегти й за можливості примножити наявне.

- Цього року нам вдалося зберегти існуючу мережу позашкільних закладів, таку ж мету ми маємо й наступного року, – відзначає очільник обласного департаменту освіти. – Маємо позитивні моменти – додалися 2 позашкільні заклади в об’єднаних громадах Малої Виски й Бобринця. 2017 року ми плануємо створити ще одну філію Малої академії наук (зараз їх дві – у Кропивницькому й Олександрії) в одному із західних районів області.

Про приємне

А саме – про заробітну платню вчителя.

- Орієнтовно заробітна плата педагогів зросте на 60%, що складатиме від 5200 до 6800 грн на місяць. Сума самого підвищення становитиме від 1000 до 1700 грн кожному працівнику, починаючи з обслуговуючого персоналу школи чи дитячого садочка. Але скільки саме складе підвищення для педагога, сказати важко, оскільки його зарплатню формують багато факторів: наявність чи відсутність класного керівництва, кількість навчальних годин, перевірка зошитів, завідування кабінетом чи шкільною лабораторією. Окрім цього, на розмір платні впливають категорія та вислуга років.

Інша приємна новина на 2017 рік – значне збільшення кількості місць у дитячих садочках і початкових школах.

- Цього року було створено 446 додаткових місць у дитячих садочках, наступного плануємо відкрити ще 600 місць. Також наступного року будуть відкриті 7 нових дошкільних закладів, два навчально-виховних комплекси та орієнтовно 13 груп у діючих садочках, – повідомив Володимир Петрович.

Ми не торкалися проблеми змісту навчання (який, між іншим, теж зазнав значних змін), оскільки рішення в цій сфері приймаються не на рівні області, а на рівні міністерства освіти й науки. А в ньому нам обіцяють, що зроблять навчання цікавішим для дитини, створивши нові підручники, переглянувши навчальні програми й так далі. Але, як це часто буває, у житті все це може виглядати зовсім інакше, ніж на папері у вигляді планів. Як саме будуть втілюватися зміни – побачимо у новому році.

Вікторія Барбанова, «УЦ».