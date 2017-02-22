Ох как надоела зима!

21.02.2017

- Ты – мама коррупции, - сказал

внук коррупции бабушке коррупции.

Михаил Ткач.

На самом деле в этой семейке не меньше родни, чем населения в какой-нибудь небольшой европейской стране. И то, что в ней чувствует себя своим подавляющее большинство бывших, настоящих и даже будущих политиков Украины, ни для кого не секрет. Просто «валентинка», адресованная Юлии Тимошенко премьер-министром Владимиром Гройсманом, оказалась фразой минувшей недели. Интересно, какой «подарок» ожидает ЮВТ 8 Марта? И какая «ответочка» прилетит от острой на язык Леди Ю?

Премьер уже не первый раз демонстрирует резкость, граничащую с грубостью, в публичных выступлениях. Жаль, если он путает резкость и жесткость. А это не одно и то же. Можно послать подчиненного, можно отчехвостить в хвост и гриву министра, но они быстро привыкнут к этим громам и молниям. И не более. Между тем уже сегодня совершенно очевидно: треть Кабмина нужно срочно менять ввиду профнепригодности. Кириленко с его идиотскими «черными» списками, Стець – министр неизвестно чего, «полуминистр» Вятрович, говорящие невпопад и не в лад Рева и Семерак – это только те, кто на виду. А есть ведь такие, кого и сам Гройсман не сразу вспомнит.

Самый свежий пример отсутствия жесткой и четкой позиции власти – блокада поставок угля из неподконтрольного Донбасса. Зачем коряво и мучительно выстраивать уродливые словесные конструкции, пытаясь объяснить людям совершенно очевидные вещи? Тем, кто еще не понял, что произойдет с котельными, если власть и «блокадники» таки доиграются до перебоев с поставкой угля, рекомендую обратиться к любому знакомому инженеру из теплоэнерго. И второе, главное. Чего стоит вся эта блокада железнодорожных путей, а равно и борьба с ней на сегодняшний день, можно легко оценить, набрав в поисковике Интернета «Куплю антрацит в Украине» и получив 28 тысяч относительно свежих ссылок, в которых «опт, розница, в мешках, насыпью». Как шел уголек в «материковую» Украину, так и идет.

Я думаю, этих двух моментов для понимания ситуации вполне достаточно любому «пересічному» и можно выключить телевизор, потому как изо дня в день слушать комментарии наших политологов о войне и блокаде просто невыносимо. Кстати, вы не знаете, откуда в нашей стране взялось такое невероятное количество политологов? Какие-то непонятные персонажи в свитерах и кофтах, в полосатых галстуках поверх рубашек в клеточку, нестриженные, с ужасающей дикцией, экающие и мычащие, искренне не понимающие, о чем их спрашивают ведущие, при этом они умудряются давать советы всем – от Трампа и Меркель до Путина и Лукашенко. А уж своим-то – запросто! Любимое их выражение «Мы должны потребовать от мирового сообщества…». Сотни рецептов, как закончить войну, как вернуть Донбасс и Крым, как преодолеть кризис в экономике и повысить рождаемость…

Какое счастье, что в нашем Кропивницком-Кировограде всего два социолога-политолога (может, я просто не знаком с другими). Оба адекватных, допускающих дискуссию и не дающих идиотских советов, как спасти страну. Зато прекрасно умеющих объяснить всем, рвущимся в политику исключительно ради кормушки, что «демократия – это когда народ может отправить власть туда, где находится сам».

И в заключение пару слов о нехорошей тенденции. Как только весь Кабмин дружно, в стиле хора Веревки, начинает петь о росте украинской экономики, хочется тут же заглянуть в кошелек и еще раз убедиться, что чудес не бывает. А бывает элементарное вранье. И подорожавший проезд в маршрутке.

Ефим Мармер, «УЦ».