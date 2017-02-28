Парад-алле

28.02.2017

Угадайте, кто победит на выборах:

3 клоуна или директор цирка?

Верховную Раду цирком называют давно, и, как вы понимаете, не только из-за стандартного купола на здании парламента. Но если раньше штатное расписание заведения на Грушевского было достаточно стабильным и включало представителей всех обязательных цирковых профессий – от директора и шпрехшталмейстера до эквилибристов и иллюзионистов, то в нынешней каденции наметился резкий перекос в сторону клоунов самых разных специализаций.

В нынешем парламенте не увидишь героических метателей ножей – оказалось, что метать в коллег дерьмом гораздо безо­пасней. Больше никто не распиливает прекрасных женщин – гораздо выгодней пилить бюджет. Бесстрашные укротители по-тихому сменили диких хищников на послушных тушек. И даже шпрехшталмейстер, судя по постоянной каше во рту, стал потихоньку подрабатывать смотрителем за животными. Вдруг оказалось, что не нужно летать на трапециях, поднимать невероятные веса, балансировать на проволоке… Зачем? Можно даже не надевать накладной нос и смешные ботинки, достаточно выйти в центр манежа, под яркие софиты телекамер и заорать во весь голос: «А вот и я!»

Способ прославиться – простой и надежный, но есть нюанс: это слава клоуна, а не политика. И чем активней ты два года нарабатывал репутацию шута, тем предсказуемей реакция на любое твое выступление. Именно поэтому хохот, а не сочувствие, вызвали «жуткие» подробности «покушений» на Антона Геращенко и Алексея Гончаренко. Это не мы бесчувственные, господа политики, это вы выглядите смешно практически в любой ситуации.

Как и в настоящем цирке, наши политики-клоуны заметно отличаются друг от друга. Перефразируя известную песню, «Есть клоуны центральные, высокие и важные», но, как только перед ними кто-нибудь поставит микрофон, тут же начинается работа на публику. Это самая скучная категория клоунов. Впрочем, и у них бывают номера высокого класса. Редко, но бывают. Помните, как важный Юрий Бойко отвесил пару плюх Олегу Ляшко? А теперь представьте их в этот момент в рыжих париках и с красными носами! Юрий Никулин и Михаил Шуйдин позавидовали бы.

Самая массовая категория парламентских клоунов называется «А мною заполняют перерыв». Неизвестно кто начинает нести неизвестно что – не смешно, но внимание ненадолго привлекает. Типичный пример – депутат Артеменко, вчера его знали только соседи по рабочему месту, а сегодня он выдал такую репризу, что все обзавидовались. Сдать Крым в аренду России на 100 лет! А чего? Осталось уговорить нотариуса – и дело в шляпе.

Ну а дальше – только звезды!

Возглавляет наш парад-алле, безусловно, Олег Ляшко. Это просто реинкарнация легендарного Карандаша. У них даже походки похожи – чаплинские. Роль легендарного спутника Карандаша – собачки Кляксы в нашем случае исполняет нардеп Мосийчук. К сожалению, последняя шутка Ляшко оказалась неудачной. Пока он дальше «скотыняк» не шел, все было в порядке, но, как только выдал нецензурный анекдот в прямом эфире 112 канала, сразу стал противен многим. Олег, это же цирк, и в зале всегда есть дети!

Номер второй – тоже реинкарнация. На сей раз грустного клоуна Леонида Енгибарова. Вы уже поняли кто? Зорян Шкиряк. Полная внешняя копия, и даже легендарная «жабка» один к одному. Одно отличие: Енгибаров был грустный, умный и добрый, а Шкиряк – нет. За ним – Парасюк, заурядный клоун из провинциального шапито – орущий по любому поводу. Кто еще? Включите телевизор – сами увидите.

P. S. Хотелось бы в заключение поговорить о клоунессах, но в канун 8 Марта как-то неловко. Хватит с нас клоунов…

Ефим Мармер, «УЦ».