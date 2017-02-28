Первый региональный

28.02.2017

На базе Маловисковской районной больницы открылся первый на Кировоградщине региональный гемодиализный центр. Это событие для нашей области, значимое во всех смыслах. Для пациентов этого района, а также Новомиргородского и Новоархангельского, страдающих почечной недостаточностью, новость просто отличная. Теперь им не нужно ехать в Кропивницкий или больницы других областей, чтобы пройти спасительную процедуру.





По словам главного врача ЦРБ Константина Чурпия, важно то, что областные власти их услышали и идея создания гемодиализного отделения реализовалась.

- Открыть этот центр именно в Малой Виске было лично моей инициативой. Идею поддержали областные власти. Ведь это ненормально, что в области есть только один зал, предоставляющий подобные услуги. Далеко не всем больным туда удобно добираться. Такие отделения должны быть, пусть не в каждом районном центре, но в крупных уж точно. Это необходимо людям.

В прошлом году именно на этот проект для районной больницы из областного бюджета было выделено три миллиона гривен. Эти деньги потрачены на оснащение гемодиализных кроватей. В нынешнем году еще почти четыре миллиона выделены на закупку расходных материалов, заработную плату и энергоносители. На реконструкцию хирургического отделения, где теперь находятся гемодиализные палаты, было направлено 700 тысяч гривен.

Сейчас у нас четыре аппарата, но подвезут еще три. Один из них, для сложных случаев, будет в реанимации. За одну смену мы сможем подлечить двенадцать больных. Причем если в областной больнице им предоставляли такую возможность два раза в неделю, то у нас они могут пройти процедуру три раза. Но планируем организовать вторую смену, а это уже будет двадцать четыре пациента. Для трех районов это будет нормально. Немецкая фирма B.Braun, которая нам практически даром предоставила эти аппараты, будет их обслуживать тоже бесплатно.

Разумеется, для работы с аппаратурой нужны были специалисты. Для этого персонал проходил обу­чение и в областной больнице, и в Киеве, при институте нефрологии. Кроме того, когда приезжали специалисты для налаживания этих аппаратов, наши медработники присутствовали при этом, для того чтобы изучить работу аппаратуры досконально. И в Киеве мы обучались работать с техникой именно этой фирмы. По всем параметрам это самые современные аппараты. Каждый шаг демонстрируется на мониторе, и на нем высвечивается подсказка, что делать дальше. Те средства, которые вложены и будут еще вложены, целиком оправданы, - говорит Константин Чурпий.

О возможности открытия подобных центров в других регионах области представителям местных медиа ответил директор департамента охраны здоровья Олег Рыбальченко.

- Это важный вопрос для нашей области. В этом году планируется открытие подобных центров в Кропивницком, на базе бывшего второго роддома, и в Александрии, в первой городской больнице. Там, кроме городских, смогут лечиться пациенты из Александрийского и Петровского районов и города Светловодска. Надеемся, что, увидев опыт Малой Виски, в других районах подключатся к процессу организации гемодиализных центров.

Глава областной администрации Сергей Кузьменко во время посещения нового отделения отметил, что в нашей области нуждающихся в процедуре гемодиализа двести семьдесят человек.

- В областной больнице при максимальной нагрузке эту помощь могут получить только сто тридцать человек. Остальным нуждающимся приходится ездить в другие области. Медикам была поставлена задача, чтобы такие отделения были организованы в разных регионах. Мы откликнулись на предложение маловисковских врачей организовать такой центр на базе районной больницы. Плюс реальная возможность добираться людям из ближайших районов. В середине прошлого года мы приняли это решение, провели переговоры с немецкой компанией о поставках необходимого медицинского оборудования, нашли финансовый ресурс, был сделан ремонт в помещениях, и в короткие сроки реализовали этот проект. В областном бюджете предусмотрены средства, чтобы на протяжении этого года обеспечить лечение около тридцати людей. Чтобы имелись все необходимые расходные материалы для получения этой услуги. При этом стоит заметить, что все пациенты получают лечение бесплатно.

Руслан Худояров, «УЦ». Фото Игоря Демчука.